Orion siivitti sijoittajien odotukset ja osakkeen katosta läpi syöpälääkkeellään

Lääketeollisuusyhtiö Orion on iskemässä kultasuoneen Nubega-syöpälääkkeellään.

Orionin yhteistyökumppani Bayer kertoi torstaina nostavansa arviotaan Nubeqa-tuotteen myyntipotentiaalista. Ilmoitus suorastaan villitsi sijoittajat, sillä Orionin A-osake nousi perjantaina 25 prosenttia eli neljänneksen.

Bayerin uuden arvion mukaan Nubeqan vuotuinen maailmanlaajuinen myynti voisi parhaimmillaan ylittää kolme miljardia euroa. Aiemmin Bayer on arvioinut, että Nubeqan vuotuinen maailmanlaajuinen myynti voisi parhaimmillaan ylittää miljardi euroa.

Ero aiempaan arvioon ei ole suuri, se on valtava.

Nubeqa, jonka vaikuttava aine on darolutamidi, on tarkoitettu etäpesäkkeettömän, hormonaalisille hoidoille vastustuskykyisen eturauhassyövän hoitoon potilailla, joilla on suuri riski syövän leviämiseen.

Euroopan komissio myönsi maaliskuussa 2020 myyntiluvan tälle Bayerin ja Orionin yhdessä kehittämälle eturauhassyöpälääkkeelle.

Orion keksi darolutamidin rakenteen vuonna 2008, ja yhteistyö Bayerin kanssa alkoi vuonna 2014. Tuolloin valmisteen tutkiminen jatkui faasi III-vaiheen ARAMIS-tutkimuksessa, jossa oli yli 1500 potilasta. Yhteensä lääkkeen kehitys on kestänyt noin 13 vuotta.

Tuotteen kaupallistamisesta maailmanlaajuisessa mittakaavassa vastaa Bayer. Tietyillä Euroopan markkinoilla kuten Espanjassa, Iso-Britanniassa, Italiassa, Ranskassa, Saksassa, Skandinavian maissa ja Suomessa, Orion ja Bayer tekevät yhteistä myynninedistämistyötä. Lääke valmistetaan Orionin tehtailla Suomessa.

Bayerilla on Nubega kaupalliset oikeudet maailmanlaajuisesti ja Orion on oikeutettu saamaan vuosittain porrastettua rojaltia darolutamidin maailmanlaajuisesta myynnistä. Vuotuinen rojaltin taso on noin 20 prosenttia sisältäen tuotemyynnin Bayerille. Alkuvaiheessa rojaltin vuotuinen taso on hieman alempi ja myynnin kasvaessa vuotuinen rojaltin taso kasvaa.

Orion vastaa tuotteen valmistuksesta maailmanlaajuisille markkinoille ja edistää myyntiä Euroopassa yhdessä Bayerin kanssa.

Rojaltien lisäksi Orion on oikeutettu saamaan Bayerilta asteittain kasvavia kertasuoritteisia etappimaksuja, jotka voivat olla yhteensä 280 miljoonaa euroa riippuen Nubeqan myynnin tulevasta kehityksestä.

Eturauhassyöpälääkkeen myyntipotentiaali on suunnaton yksinkertaisesta syystä.

Eturauhassyöpä on nimittäin maailmanlaajuisesti toiseksi yleisin miehillä diagnosoitu syöpä. Vuonna 2020 arviolta 1,4 miljoonalla miehellä diagnosoitiin eturauhassyöpä, ja noin 375 000 miestä kuoli sairauteen.

Orionin mukaan useimmilla miehillä eturauhassyöpä on diagnoosihetkellä paikallinen, jolloin sitä voidaan hoitaa leikkauksella tai sädehoidolla. Kun syöpä uusiutuu, kehittyy etäpesäkkeitä tai syöpä leviää, tavanomainen hormonaalinen hoito on tämän hormonisensitiivisen taudin hoidon kulmakivi.

Yhtiön mukaan noin viidellä prosentilla miehistä eturauhassyöpä on levinnyt jo silloin, kun syöpä todetaan. Levinnyttä hormonisensitiivistä eturauhassyöpää sairastavien miesten hoito aloitetaan tavanomaisella hormonihoidolla. Hoidosta huolimatta useimmilla miehillä levinnyt hormonisensitiivinen eturauhassyöpä etenee lopulta kastraatioresistentiksi eturauhassyöväksi, mikä lyhentää potilaan elinaikaa.