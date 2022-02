Suursijoittaja George Soros tankkasi öljyjätin osakkeita

Soros on ostanut lisää öljyjätti BP:n osakkeita.

BP eli aiemmalta nimeltään British Petroleum on brittiläinen energiajätti, joka yhdessä Shellin, ExxonMobilin ja Totalin kanssa kuuluu maailman neljän suurimman öljyntuottajan joukkoon. Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli lähes 158 miljardia dollaria. Se toimii perinteisen raakaöljyn ja maakaasun tuotannossa ja etsinnässä, mutta myös petrokemian teollisuudessa ja uusiutuvan energian segmenteissä.

Yhtiö ylsi viime vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä 50,6 miljardin dollarin liikevaihtoon, mikä on korkein liikevaihtolukema sitten vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen. Maailmantalouden avautuminen koronarajoitusten jälkeen ja öljyn hinnannousu ovat tukeneet BP:n kasvua.

Öljyn hinta on nousutrendillä. Raakaöljyn maailmanmarkkinahinta on kivunnut jyrkästi vuoden 2020 alun jälkeen. Kun maaliskuussa 2020 brent-laadun öljyn hinta oli alimmillaan vain alle 20 dollaria, on hinta noussut nyt jo lähes 94 dollariin.

Myös öljyjätin tuloskunto on vahvistunut. Käyttökate oli vuoden 2020 kolmannella vuosineljänneksellä 4,7 miljardia dollaria, mutta viime vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä jo 10,9 miljardia dollaria. Brent-laadun hinta on noussut kahdessa kuukaudessa 30 prosenttia.

Öljyn hintapaineita nostattaa koronan jälkeisen elpymisen lisäksi Venäjän-Ukrainan kriisi.

Yhtiö on myös kohtuullisen hyvä osingonmaksaja. Osinkotuotto nousee yli neljän prosentin, mikä on noin kaksinkertainen keskimääräiseen S&P 500 -indeksin osakkeeseen verrattuna.

Analyytikoiden konsensuksen mukainen tavoitehinta BP:n osakkeelle on 37 dollaria osakkeelta, kun tämän hetken kurssinoteeraus on noin 31,8 dollaria. Yhtiötä seuraavasta yli 20 analyytikosta yhdeksän antaa osakkeelle tällä hetkellä ostosuosituksen ja neljän suositus on lisää.

Öljy-yhtiöt saattavat olla hyötyjiä vallitsevasta finanssimarkkinoiden tilanteesta, jossa inflaatiopaineet ovat kasvussa.

Ainakin suursijoittaja George Soros näyttää luottavan nyt BP:n osakkeisiin. TipRanks-sivuston mukaan Soros on ostanut loka-joulukuun aikana 300 000 BP:n osaketta. Sorosin BP-omistus on arvoltaan tällä hetkellä noin 9,7 miljoonaa dollaria.

Syntyjään unkarilainen, tohtoriksi Lontoossa väitellyt ja Yhdysvaltoihin kotiutunut George Soros tunnetaan erityisesti Quantum hedge -rahaston perustajana ja miehenä, joka ”rikkoi” Englannin pankin. Tällä Englannin pankin ”rikkomisella” viitataan Soroksen valuuttakauppoihin 1990-luvun alussa. Englannin punnan lyhyeksi myynti ja Saksan markan ostaminen toi hänelle vuonna 1992 noin miljardin dollarin voitot.

Niin sanottuna ”mustana keskiviikkona” 16. syyskuussa vuonna 1992 hän myi lyhyeksi yli 10 miljardin dollarin arvosta puntia arvioituaan punnan arvon heikkenevän. Hän veti mukaansa muita suursijoittajia ja pienempiäkin spekuloijia.