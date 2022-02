Startupit sijoituskohteena – Sterly ja Green Pesulat esittäytyvät

Startupit houkuttelevat sijoittajia tarinoillaan. Liiketoiminnan murrokseen ja kasvuun haetaan usein sijoittajilta pääomaa.

Startup-yritykselle on tyypillistä, että se on nuori ja innovatiivinen yritys, joka pyrkii nopeasti kovaan kasvuun skaalautuvalla liiketoiminnalla.

Sterly Oy:llä ja Green Pesulat Oy:llä on kaksi erilaista tarinaa, miten synnytetään kasvua ja menestystä.

Repo Median järjestämässä webinaarissa keskiviikkona 16.2. 2022 klo 15-16 kuulet, millaisen liiketoiminnan ongelman Sterly ja Green Pesulat pyrkivät ratkaisemaan.

Sterly Oy on suomalainen Fintechiin erikoistunut digitoimisto, joka auttaa asiakkaitaan IT- ja rahoitusteknologiaa vaativissa projekteissa. Sterly tarjoaa digitaaliset kolikkoannit, joilla pk-yritykset voivat palkita asiakkaitaan tai hankkia rahoitusta. Sterly on jo kahden vuoden ajan tehnyt kannattavaa liiketoimintaa.

Green Pesulat Oy:n bisnesidea on Greencup-muki, joka on yksilöllinen, kierrätettävä juomamuki festivaaleille, konsertteihin ja urheilutapahtumiin. Suurtapahtumissa juomien myynti on keskeinen osa järjestäjän tulonmuodostusta.

Jättitapahtumiin Green Pesulat on luonut konseptin, joka takaa tapahtumajärjestäjälle aina puhtaat Greencup-mukit. EU-määräykset rajoittavat kertakäyttöastioiden kulutusta, jolloin suurtapahtumiinkin on hankittava kierrätettävät juomamukit.

Molemmilla yhtiöillä on näkemys kasvusta, suorastaan jättiharppauksesta, jonka liiketoimintojen muutokset mahdollistavat. Sterly kertoo, miten Fintechin murros luo uusia mahdollisuuksia pk-yrityksiin. Green Pesulat pyrkii hyödyntämään EU-määräysten sekä asiakkaiden toiveita siitä, miten kertakäyttöisistä siirrytään kierrätysmukeihin.

