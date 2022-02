Kriisiyhtiö Stockmann myllersi strategiansa ja laittaa organisaationsa uusiksi

Stockmann vahvistaa strategiansa toteutusta uudella asiakaskeskeisemmällä organisaatiolla ja avainhenkilönimityksillä.

Stockmann-divisioona on voimallisesti uudistanut strategiaansa sekä käynyt läpi muutosprosessin.

Stockmann-divisioona on tehnyt edellisen kahden vuoden aikana perusteellisen strategian uudistuksen, joka keskittyy vahvasti asiakaskeskeisyyteen, palveluun ja asiakaskokemuksen parantamiseen.

Sen seurauksena yhtiö uudistaa nyt organisaatiotaan.

Stockmann-divisioonan toiminnot organisoidaan niin, että ne tukevat yhä paremmin asiakaskokemuksen kehittämistä, kaupallisia prosesseja ja kannattavuutta.

Johtoryhmätasolla muutos tarkoittaa asiakasymmärryksen, brändi- ja asiakasviestinnän sekä toimitusketjuosaamisen vahvistamista. Jatkossa myös jokaisella tavaratalolla ja verkkokaupalla on oma tulosvastuullinen johtajansa

Lisäksi verkkokauppauudistus ja tavaratalojen voimakas uudistaminen mahdollistavat yhtiön mukaan jatkossa saumattoman asioinnin siellä, missä asiakas on. Stockmann panostaa kokonaisvaltaiseen asiakaskokemukseen niin tavarataloissa kuin verkkokaupassa.

”Vahvistamme organisaatiomuutostamme uusilla nimityksillä meille tärkeillä ja strategisilla painopistealueilla. Olen erittäin tyytyväinen monipuolisesta kokemuksesta, jota toimintamalliuudistuksemme yhteydessä saamme avaintehtäviimme niin talon sisältä kuin ulkopuolelta. Uskon, että tällä joukkueella asiakaskeskeisen strategiamme toteutus etenee tavoitteiden mukaisesti ja asiakastyytyväisyys sekä kannattavuus paranevat”, toteaa Stockmann-konsernin toimitusjohtaja Jari Latvanen.

Uuteen toimintamalliin siirrytään 1.2.2022 alkaen.

Tia Rantanen on nimitetty Chief Brand and Storytelling Officeriksi ja Stockmann-divisioonan johtoryhmän jäseneksi. Rantanen siirtyy Stockmannille Luhta Sportswear Companyn vastuullisuusjohtajan tehtävästä. Tuomas Tiilikainen on puolestaan nimitetty Chief Supply Chain Officeriksi ja Stockmann-divisioonan johtoryhmän jäseneksi. Tiilikainen siirtyy Stockmannille Fiskarsin logistiikkajohtajan tehtävistä.

Sara Toivakainen on nimitetty Chief Customer Insight & Experience Officeriksi ja Stockmann-divisioonan johtoryhmän jäseneksi. Hän siirtyy tehtävään Stockmann-divisioonan Customer Experience Lead tehtävästä.

Mariela Nortama on nimitetty Helsingin tavaratalon johtajaksi. Hän siirtyy Stockmannille Compass Groupin Suomen organisaation kaupallisen johtajan tehtävistä. Heidi Dahlberg on nimitetty Tapiolan tavaratalon johtajaksi. Hän siirtyy tehtävään Stockmann-divisioonan Finance Development Managerin tehtävästä.

Janne Heiskanen on nimitetty Jumbon Stockmann-tavaratalon johtajaksi. Hän siirtyy tehtävään Helsingin keskustan tavaratalon kodin myyntiryhmän myyntipäällikön tehtävästä. Noora Pihlström on nimitetty Itäkeskuksen Stockmann-tavaratalon johtajaksi. Hän siirtyy tehtävään Stockmann-divisioonan omnichanel-myyntipäällikön tehtävästä.

Riikka Mattila on nimitetty Turun Stockmann-tavaratalon johtajaksi. Hän siirtyy tehtävään Stockmann-divisioonan kodin ja sisustuksen kategoriajohtajan paikalta. Päivi Itkonen-Melartin jatkaa Tampereen Stockmann-tavaratalon johtajana. Itkonen-Melartinin perhevapaan ajan Tampereen tavaratalosta vastaa Niina Suikki-Ndoye.

Dace Goldmane jatkaa Riian Stockmann-tavaratalon johtajana Latviassa. Marge Türner jatkaa Tallinnan Stockmann-tavaratalon johtajana Virossa. Kaisa Nick jatkaa verkkokaupan vastaavana johtajana.

Vakavaan taloudelliseen kriisiin ajautunut kauppaketju on vuoden 2021 aikana saanut tervehdytettyä liiketoimintaansa.

Yhtiön liiketulos kasvoi 18,9 miljoonaa euroa kolmannella vuosineljänneksellä vertailukaudesta. Lindex teki historiansa parhaan vuosineljänneksen tuloksen: 31,6 miljoonaa euroa. Stockmann-divisioona paransi tulostaan selvästi 4,7 miljoonalla eurolla ja saavutti positiivisen tuloksen.

Stockmann odottaa konsernin liikevaihdon kasvavan selvästi ja oikaistun liiketuloksen olevan selvästi positiivinen edellyttäen, että merkittäviä koronarajoituksia ei aseteta.

Stockman päätti jättää hakemuksen yrityssaneerausohjelmaan huhtikuussa 2020. Stockmannin yrityssaneerausmenettelyn selvittäjä, asianajaja Jyrki Tähtinen antoi selvityksensä yhtiöstä elokuussa 2020.

Tähtisen mukaan Stockmannin saneeraustarve perustui kolmeen syyhyn: liialliseen velkaantumiseen, aikaisempiin epäonnistuneisiin liiketaloudellisiin päätöksiin tavarataloliiketoiminnassa ja lopulta koronaviruspandemian aiheuttamaan äkilliseen ja jyrkkään myynnin laskuun niin tavaratalo- kuin myös Lindexin liiketoiminnassa ja tästä aiheutuneesta välittömästi uhanneesta maksukyvyttömyydestä.