Venäläisomisteiset Teboil-huoltoasemat joutuvat massaboikottien kohteeksi

Monet suomalaisorganisaatiot ovat tänään ilmoittaneet lopettavansa yhteistyön Teboilin kanssa vastalauseena Venäjän käynnistämille sotatoimille Ukrainassa.

Venäjä on käynnistänyt täysimittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa, jonka laajuista ei ole nähty sitten toisen maailmansodan. Venäjän toimet on tuomittu jyrkästi eri puolilla maailmaa. Yhdysvallat ja EU ovat päättäneet nopealla aikataululla mittavista pakotteista Venäjää kohtaan.

Pakotteita Venäjä kohtaa myös Suomessa ruohonjuuritasolla.

Autoliitto ry on irtisanonut sopimuksensa jäseneduista Teboilin kanssa. Teboil on venäläisen öljy-yhtiö Lukoilin tytäryhtiö. Teboil-yhteistyö on pitänyt sisällään alennuksen polttoaineesta, jos Autoliiton jäsenellä on ollut Teboilin maksuaikakortti.

Autoliiton jäsenet saavat polttoaineesta alennusta Nesteen Palveluasemilta jäsenkorttia käyttämällä.

Autoliiton mukaan jäsenedun tarjoaminen uusiin sopimuksiin päättyy heti. Voimassa oleva jäsenetu poistuu asiakkaan ja Teboilin välisen korttisopimuksen ehtojen mukaisesti. Olemassa olevien korttien osalta asiakas voi tarvittaessa olla yhteydessä Teboilin asiakaspalveluun.

Myös Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on irtisanonut yhteistyökumppanuutensa Teboilin kanssa. JHL:n muovisessa jäsenkortissa oleva polttoaine-etu ei enää ole voimassa. Liitto etsii vaihtoehtoista palveluntarjoajaa.

”Venäjän hyökkäys on julma ja rikkoo kaikkia kansainvälisiä sopimuksia”, sanoo JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.

JHL vaatii Venäjää lopettamaan sodan heti. JHL:n hallitus paheksuu Venäjän toimia vahvasti. JHL:n hallitus tukee Ukrainan vapaata valtiota ja kansaa esimerkiksi lahjoittamalla humanitaarista tukea Unicefin ja SPR:n kautta.

Taloussanomien mukaan muita Teboilia boikotoivia organisaatioita ovat ainakin SF-Caravan, Akavan erityisalat, Ilmailualan unioni ja Muusikkojen liitto.

Lukoilin osake on jyrkässä syöksyssä. Sen osakkeesta on Moskovan pörssissä sulanut viikossa yli 18 prosenttia.