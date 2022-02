Tecnotree nosti kannattavuutensa uuteen ennätykseensä ja tilauskirjat pullistelevat

Yhtiö voi jatkaa kasvua vahvan kassan ja velattoman taseen turvin.

Helsingin pörssissä noteerattu Tecnotree on suomalainen teleoperaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, jonka päätuotteita ovat teleoperaattoreiden laskutus- ja asiakashallintajärjestelmät.

Yhtiön avoimeen lähdekoodiin perustuvat tuotteet ja ratkaisut kattavat koko liiketoimintaprosessin tilauksesta rahaksi ja tilausten hallintapalvelut. Tecnotree tarjoaa ratkaisuja sekä teleoperaattoreille että myös muille peruspalvelujen tarjoajille.

Tecnotreen kasvua ajaa kaksi tekijää. Ensinnäkin operaattoreiden ansainta siirtyy perinteisistä viestintäratkaisuista kokonaan uusiin digitaalisiin palveluihin. Toiseksi järjestelmäratkaisuiden pilvitransformaatio on kasvuala.

Tecnotreen Digital BSS -tuoteperhe sisältää täyden valikoiman tuotteita, joilla voidaan luoda ekosysteemi digitaalisia sekä perinteisiä palveluita tarjoavien kumppaneiden kanssa, kaupallistaa avoimia API-rajapintoja, julkaista palvelupaketteja, kohdentaa markkinointia, perehdyttää ja palkita asiakkaita, kerätä palautetta, veloittaa ja laskuttaa sekä antaa asiakkaiden hallinnoida omia liittymiään ja maksaa yhdestä digitaalisesta lompakosta.

Tecnotree oli aiemmin kriisiyhtiö

Yhtiöllä on ollut aiempina vuosina taloudellisia vaikeuksia. Vuonna 2015 se hakeutui yrityssaneeraukseen. Yhtiön liiketoiminta oli ollut useana vuonna tappiollista ja se on käynyt läpi saneerausohjelman.

Yritys on kuitenkin selvinnyt vaikeuksistaan. Viime vuonna oikaistu liiketulos oli plussalla yli 19 miljoonaa euroa ja edellisvuonnakin 13 miljoonaa euroa. Liikevaihtoa viime vuonna kertyi hieman alle 53 miljoonaa euroa.

Vahva suorittaminen on jatkunut myös vuonna 2021. Tammi-syyskuussa oikaistu liiketulos nousi viime vuoden 15 miljoonasta eurosta 17,7 miljoonaan euroon.

Myös viime vuoden viimeinen vuosineljännes oli kasvukvartaali.

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 18,1 miljoonaa euroa, mikä on 27,2 prosentin kasvu edellisvuoteen verrattuna. Koko vuoden liikevaihto oli korkein viimeisten kuuden vuoden aikana ja voimakkain kasvu tuli MEA & APAC alueelta, missä kasvua edellisvuodesta oli 23,6 prosenttia

Tecnotreen oikaistu liiketulos neljännellä vuosineljänneksellä oli 5,9 miljoonaa euroa ja kasvoi 37 prosenttia edellisvuoden 4,3 miljoonaa euroon verrattuna. Koko vuoden liiketulos oli 23,7 miljoonaa euroa edellisvuoden 18,6 miljoonaan euroon verrattuna.

Tilauskirjat pullistelevat

Tecnotree ylsi viime vuonna historiansa ennätykseen liiketuloksessa sekä liiketulosmarginaalissa.

Myös tilauskirjat pullistelevat. Uusia tilauksia Tecnotree kirjasi koko vuodelle 86 miljoonaa euroa, mikä on lähes 44 prosentin kasvua edellisvuoteen verrattuna ja korkein uusien tilausten määrä yhdeksään viime vuoteen. Tilauskanta vuoden lopussa oli 54 miljoonaa euroa, mikä on 66,5 prosenttia korkeampi kuin edellisvuoden 32,1 miljoonaa euroa.

Vuoden aikana Tecnotree laajensi asiakasportfoliotaan suurilla teleoperaattoreilla, kuten Zain Group ja Ooredoo Group, niiden liiketoiminnan digitaalisten muutosten toteuttamiseksi.

Tecnotree on myös allekirjoittanut ensimmäisen laatuaan olevan, kestotilauspohjaisen tulonjakosopimuksen MTN Nigerian kanssa, joka on yksi Afrikan suurimmista teleoperaattoreista. Sopimus koskee B2B2X-ekosysteemiä Tecnotreen Moments -alustalla: Ekosysteemin palvelutarjonta sisältää valmiiksi integroituja e-urheilu, peli-, urheilu-, mediaviihde-, koulutus-, ja terveydenhoitopalveluita. Tecnotree allekirjoitti myös eksklusiivisen teknologiakumppanuussopimuksen Dubai Sports Councilin kanssa. Dubai Sports Councel on Dubain hallituksen virallinen urheilun hallintoelin, ja Tecnotree Moments -alustan avulla he virtaviivaistavat tapahtumalippujen myyntiä, e-sports turnausliigoja, korkealaatuista OTT videon suoratoistoa urheilutapahtumista AR/VR-kyvykkyyksillä sekä valmennus-, kuntosali- ja koulutustilauksia.

Velaton tase ja vahva kassa

Tecnotreen toimitusjohtaja Padma Ravichander kertoo, että vuonna 2021 yhtiö vahvisti edelleen asemaansa yhtenä johtavista Digital BSS -palveluntarjoajista.

”Tecnotreellä on vahva kilpailuasema maailmanlaajuisessa televiestintäteollisuudessa, koska monet teleoperaattorit ovat jo toteuttaneet digitalisointihankkeensa käyttäen Tecnotreen digitaalisia, 5G yhteensopivia ja pilvipohjaisia BSS-ratkaisuja, etenkin kasvavilla markkinoilla missä 5G:n käyttöönotto kiihdyttää kasvua entisestään”, Ravichander toteaa.

Ravichanderin mukaan yhtiön vuosina 2020 ja 2021 tehdyt investoinnit ovat alkaneet näkyä uusissa asiakkuuksissa eri markkinoilla, mikä heijastuu myös uusien tilausten määrässä ja tilauskannan kasvussa.

Vuonna 2021 Tecnotree osti saneerausvelkansa ja yhtiöstä tuli velaton. Tecnotreellä oli vuoden lopussa vahvat likvidit rahavarat eikä korollista velkaa ja se on siten hyvässä asemassa uusia strategisia kasvuinvestointeja ajatellen. Rahavarat vuoden lopussa oli 17,6 miljoonaa euroa edellisvuoden 8,0 miljoonaan euroon verrattuna.

Analyysitalo Inderes antaa Tecnotreen osakkeelle edelleen ostosuosituksen 1,7 euron tavoitehinnalla.

”Tecnotree on operatiivisesti erinomaisessa kunnossa ja on viimeisten vuosien suorituksillaan todistanut omaavansa myös teknologista kilpailukykyä. Teleoperaattoreiden etenevät toimintamallimurrokset ja BSS-ratkaisuiden pilvitransformaatiot tekevät puolestaan kysyntänäkymästä oivan, vaikka järjestelmäinvestointeihin aina syklisiä vivahteita liittyykin”, analyytikko Joonas Korkiakoski toteaa.

Inderes pitää yhtiön tulevien vuosien arvonluontipotentiaalia hyvänä.

”Toki liiketoiminnan peruslainalaisuuksista johtuen tämän potentiaalin täysi realisoiminen edellyttää niin kasvun ja kilpailukyvyn ylläpitämisen / vahvistamisen kannalta tärkeissä investoinneissa kuin keskeisimpien riskienkin hallinnassa onnistumista”, Korkiakoski toteaa.