Warren Buffett osti lisää finanssiteknologiayhtiö Nubankia

Berkshire Hathaway myi myös osan omistamistaan Visan ja Mastercardin osakkeista.

Warren Buffett on kiinnostunut finanssiteknologian tuottomahdollisuuksista. Buffettin sijoitusyhtiö Berkshire Hathaway lisäsi omistusosuuttaan Brasilian suurimmassa fintech-pankkipalveluyritys Nubankissa.

Nubank on tuttu nimi varsinkin brasilialaisille Bitcoin-sijoittajille. Yhtiö osti syyskuussa 2020 kaupankäyntialusta Easynvestin, joka on tarjonnut Bitcoineihin sijoittavaa ETF:ää kesäkuusta 2021 alkaen.

Berkshire Hathaway osti Nubankin osakkeita miljardilla dollarilla viime vuoden neljännellä kvartaalilla. Aiemmin heinäkuussa 2021 yhtiö osti Nubankin osakkeita 500 miljoonalla dollarilla. Visan osakkeita Berkshire Hathaway myi 1,8 miljardilla dollarilla ja Mastercardin osakkeita 1,3 miljardilla dollarilla.

Nubankin osakkeella käydään kauppaa kaupankäyntitunnuksella ”NU” New Yorkin pörssissä, jonne se listautui joulukuussa 2021. Yhtiö raportoi neljännen kvartaalin tuloksen 22. helmikuuta.

Buffett tunnetaan varovaisesta suhtautumisesta trendikkäisiin toimialoihin. Omahan oraakkeli on myös kritisoinut Bitcoinia sijoituskohteena. Hänen mielestään Bitcoinilla ei ole arvoa ja kryptovaluutoilla ei voi tehdä mitään muuta kuin myydä ne jollekin toiselle. Merkittävä sijoitus Nubankiiin kuvastaa, että Buffett on sittemmin pehmentänyt linjaansa alaa kohtaan.

Nubank ei ole ainoa kryptovaluutta-alalla operoiva yritys Berskshire Hathwayn salkussa. Yhdysvaltain viidenneksi suurin pankki US Bancorp lanseerasi instituutioille kryptovaluuttojen säilytyspalvelun lokakuussa 2021. Saman kuukauden aikana Bank of America aloitti kryptovaluuttojen tutkimuksen, jonka tavoite on vastata instituutioiden kasvavaan kiinnostukseen kryptovaluuttoja kohtaan. Myös BNY Mellon tarjoaa kryptopalveluja varainhoidon asiakkaille.

Buffettin viimeaikaisesta onnistumisesta uutisoitiin aiemmin tällä viikolla. Berkshire Hathaway osti lokakuussa Activision Blizzardin osakkeita noin miljardilla dollarilla. Activision Blizzardin osake on kallistunut 20,8 prosenttia tänä vuonna.

Viime vuosille mahtuu myös jälkikäteen tarkasteltuna ajoitukseltaan huonoja sijoituksia. Berkshire Hathaway myi osakeomistuksensa isoissa amerikkalaispankeissa JPMorgan Chasessa ja Goldman Sachsissa vuoden 2020 aikana. Sen jälkeen niiden osakekurssi kallistui huimasti. Myös lentoyhtiöiden myynnit kevään 2020 pohjilta oli jälkikäteen ajateltuna iso virhe.