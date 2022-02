Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu – uudet liiketoiminnan myyntistrategiat?

Kuluttajien houkutteleminen uuden tuotteen avulla on paljon vaikeampaa kuin mitä se oli ennen.

Alennukset, kausittaiset tarjoukset ja hyvä tuote eivät enää riitä. Brändien arvot ja asenteet globaaleihin, sosiaalisiin ja luontoa koskettaviin haasteisiin ovat yhä suuremmassa roolissa. Tämä muutos kuluttajakäyttäytymisessä on saanut yritykset ajattelemaan arvojaan ja myyntistrategiaansa uudelleen.

Olipa tavoitteena myydä ruokaa, vaatteita tai kodinkoneita, alkaa kestävän kehityksen käsite juurtua liiketoimintaan alasta huolimatta.

”Kestävän liiketoiminnan” käsite voidaan ymmärtää hyvin eri tavoin. Tärkeintä kuitenkin on, miten tämä käsitys vaikuttaa yrityksen tekemiin päätöksiin ja globaalien ongelmien ratkaisemiseen. Tämän myötä yhä useammat nuoret yritykset keskittyvät kauppatoimintansa ja yhteiskuntavastuunsa kehittämiseen – tämä realisoituu usein hyväntekeväisyyteen lahjoittamalla, vapaaehtoistyön tekemisellä, kouluttamalla ja kannustamalla ihmisiä osallistumaan globaalien ongelmien ratkaisemiseen.

Äskettäin vastaavan askeleen kohti parempaa otti kotikäyttöön suunniteltuja kahvinkeittimiä ja kahvia myyvä yritys – KahviKaveri. He esittelivät vastikään uuden tuotepakkauksen asiakkaidensa rakastamalle kahville ja antoivat heille lisäksi mahdollisuuden ostaa kahvia myös ilman laatikkoon pakkaamista.

Pienimmätkin askeleet ovat tarpeen, kun pyritään kohti kestävää liiketoimintaa.

Nykyään kuluttajat ovat kiinnostuneita tuotteen laadusta ja sen taustalla olevan brändin arvoista. Vuonna 2019 tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että brändin lähestymistapa ympäristöön, talouteen ja globaaleihin kysymyksiin on jopa tärkeämpää kuin itse myytävä tuote. Kyselyn tulokset osoittivat seuraavaa: 47 prosenttia maailmanlaajuisista verkkokäyttäjistä kieltäytyi ostamasta tuotetta tai palvelua saadessaan tietää, että brändin arvot eivät vastanneet heidän omia arvojaan. 47 prosenttia vastaajista mainitsi myös, että he valitsisivat mielellään myyjän, joka ottaa tietoisesti ympäristöasioita huomioon liiketoiminnassaan. Tämän vuoksi pienikin askel kohti kestävämpää liiketoimintaa vaihtamalla esimerkiksi tavaroiden pakkaustapaa on paljon arvokkaampaa yhteiskunnalle kokonaisuudessaan kuin asian täydellinen sivuuttaminen.

Edullinen hinta ei enää ole riittävä tekijä itsessään, kun myydään tuotetta kuluttajalle. Nykyään kuluttaja arvostaa pelkän hinnan lisäksi myös koulutusta, brändin tuomaa lisäarvoa ja mahdollisuutta saada tietoa brändin sisäisistä käytännöistä sekä asenteista.

KahviKaverin työntekijätiimi seuraa tätä ideologiaa erittäin avoimesti ja vilpittömästi, pitäen asiakkaitaan ystävinä ja toivottaen heidät lämpimästi tervetulleiksi kahville liikkeeseensä. Ja tottahan se on, tämä vieraanvaraisuus on osa yrityksen liiketoimintastrategiaa. Näin ollen kanta-asiakkaat ja uudet asiakkaat saavat mahdollisuuden löytää uusia kahvimakuja, tutustua tarkemmin eri puolilla maailmaa kasvatettuihin kahvipapuihin ja löytää täten mitä herkullisimpia kahveja.

Lisäksi tiimi kertoo paljon paitsi myymälässä myytävistä tuotteista, mutta myös opettaa asiakkailleen kahvimaailman hienouksia: käydään läpi myyntitiimin johtamana erilaisia papulajikkeita, niiden historiaa ja opetetaan kahvinkeittimien käyttö-ominaisuuksia sekä jaetaan vinkkejä liittyen erilaisten kahvijuomien valmistukseen. Tämä lähestymistapa asiakkaita kohtaan osoittaa, että yritys ei ole vain sosiaalisesti vastuullinen, mutta se välittää lisäksi asiakkaan ostokokemuksesta. Tämä on nykyajan kuluttajille yhtä tärkeää kuin liiketoimintaan liittyvät arvot.



Kestävä kehitys ja sosiaalinen vastuu ovat käsitteitä, jotka kärjistyvät liiketoiminnan jokaisessa vaiheessa, mutta ne eivät yleensä myy. KahviKaverin liiketoimintastrategia osoittaa kuitenkin selvästi sen, että vastuullisuus sekä asenne asiakasta ja maailmassa vallitsevia ongelmia kohtaan, jotka ovat nykyään haaste meille kaikille, todellakin myy.

Pienet askeleet kohti kestävää liiketoiminnan kehitystä merkitsevät nykyajan kuluttajalle paljon enemmän kuin trendit tai houkutteleva hinta. Tämän vuoksi kestävän kehityksen ja sosiaalisen vastuun tulee olla myyntistrategian tärkeimpiä painopisteitä.