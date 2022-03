Fed käy haukkamaisesti inflaation kimppuun – Ekonomisti: ”Ensiaskel korkeampien korkojen maailmaan”

Yhdysvaltojen keskuspankki yllätti koronnostosuunnitelmillaan.

Yhdysvaltojen keskuspankki piti keskiviikkona odotetun avomarkkinakomitean kokouksen, jossa se päätti nostaa odotusten mukaisesti ohjauskoron nollasta 0,25–0,50 prosentin vaihteluvälille.

Kokouksen painoarvoa nosti se, että Fed ennakoi nyt nostavansa ohjauskorkoa kuusi kertaa tänä vuonna, eli kaikissa loppuvuoden kokouksissa. Jos keskuspankki pitää kiinni suunnitelmastaan, on ohjauskorko lopulla jo 1,75–2,0 prosentin välillä. Ensi vuodelle Fed ennustaa kolmea koronnostoa, mikä tarkoittaisi jo yli kahden prosentin ohjauskorkoa.

Keskuspankki on nyt selvästi muuttamassa kurssiaan, sillä koronnosto on ensimmäinen sitten joulukuun 2018. Fed on pitänyt ohjauskoron alhaalla koronapandemian aiheuttaman shokin vuoksi. Nyt kun talous on Yhdysvalloissa voimakkaasti elpynyt ja inflaatio kiihtynyt, on keskuspankin vedettävä suitsista.

OP Ryhmän senioriekonomisti Jari Hännikäinen pitää Fedin haukkamaista linjaa yllätyksenä.

”Inflaatiopaniikissa vellova Fed yllätti haukkamaisuudellaan ja erityisesti korkoindikaatioillaan”, Hännikäinen tviittaa.

Inflaatiopaniikissa vellova Fed yllätti haukkamaisuudellaan ja erityisesti korkoindikaatioillaan. Välittömät markkinareaktiot 👇: lyhyet korot ⬆️, pitkien korkojen nousu suli vähiin, osakkeet nitkahtivat vain tilapäisesti, dollarin muutokset jäivät vähiin #Fed #sijoittaminen pic.twitter.com/9mFgDXazXt — Jari Hännikäinen (@JariHnnikinen1) March 16, 2022

Kiihtyvä inflaatio pakottaa keskuspankin reagoimaan

Fedin oli pakko reagoida USA:n inflaatiotilanteeseen. Maan vuosi-inflaatio nousi helmikuussa 7,9 prosenttiin, kun tammikuussa inflaatio oli 7,5 prosenttia. Inflaation nousu kuukaudessa oli 0,8 prosenttia.

Osa ekonomisteista ennustaa, että vuosi-inflaatio tulee nousemaan yli kahdeksan prosentin. Ukrainan sota ja USA:n presidentti Joe Bidenin päätös kieltää öljyn tuonti Venäjältä on nostanut raakaöljyn ja joidenkin muiden hyödykkeiden hintaa maaliskuussa. Polttoaineiden jälleenmyyntihinta kuluttajille on noussut Yhdysvalloissa maaliskuussa jo 19,3 prosenttia viime vuodesta 4,3 dollariin gallonalta, kertoo Yhdysvaltojen autoiluyhdistyksen aineisto.

Helmikuun toteutuneissa inflaatioluvuissa eivät Ukrainan sodan ja Venäjän talouspakotteiden vaikutukset vielä näy. Fedin avomarkkinakomitea kuitenkin arvioi Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan lisäävän inflaatiopaineita.

”USA:n keskuspankki Fed nosti odotetusti ohjauskorkoa 0,25 prosenttiyksiköllä. Korko laskettiin nopeasti nollille maaliskuussa 2020 koronapandemian talousiskua tehokkaasti torjumaan. Nyt talous on kuitenkin toipunut koronakuopasta ja ylittää jo aiemman vakaan nousu-uran. Ylikuuma talous näkyy yli 10 prosentin nimellisenä kasvuna ja siten vääjäämättä ylikorkeana inflaationa”, toteaa Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus.

Nyt hinnat nousevat USA:ssa jo 7,9 prosentin vauhdilla, eikä Brotheruksen mukaan nopeaa laskua ole nähtävissä. Vastaavaa inflaatiovauhtia on viimeksi nähty 1980-luvulla.

”Fedin tulisi toimia tiukemmin ja ripeämmin, jotta talous- ja inflaatiokehitys vakautuu. Euroopassa ylikuumeneminen ei ole yhtä akuuttia, mutta täälläkin kaivataan EKP:ltä toimia pitämään inflaatioankkurin köydet kiinni myrskyn keskellä. Muuten Suomi-laivakin suuntaa kohti karikoita”, Brotherus totea.

Ekonomisti: taantuman riski kasvaa

Brotheruksen mukaan nyt nähty korkojen nosto on vasta ensiaskel korkeampien korkojen maailmaan.

”Euroalueella EKP otti odotuksia tiukemman linjan viime viikolla ja plussalle nousevat euriborit sekä ensimmäinen koronnosto palasivat pöytään loppuvuodelle 2022. Euroalueellakin inflaatio käy turhan nopeana ja inflaatio-odotukset ovat nousseet yli 2 prosentin tavoitteen.”

Pääekonomisti muistuttaa, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan nostaa inflaatiota ja hidastaa taloutta, mutta tärkeintä keskuspankille on taata talouden vakaus ja pitää inflaatio-odotukset ankkuroituina tavoitteen mukaiselle tasolle.

”Nyt keskuspankit pelkäävät, että Ukrainan sodan takia nouseva energian ja ruoan hinta katkaisee jo valmiiksi venytetyn luottamuksen inflaatiokuminauhan. Taantuman riski vuosille 2023-2024 onkin kohonnut merkittävästi”, Brotherus toteaa.

Markkinoilla Fedin koronnosto otettiin vastaan maltillisesti. USA:n keskeiset osakeindeksit nousivat keskiviikkona.