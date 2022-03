Funderbeam rantautuu Suomeen – osallistu sijoitusiltaan

Kansainvälinen osakerahoitus-alusta laajenee Suomessa. Funderbeam on Tallinnasta lähtöisin oleva kansainvälinen osakerahoitus- ja kaupankäyntialusta.

Funderbeam järjestää sijoittajille esittelytapahtuman 29.3.2022.

Funderbeamilla on useissa maissa toimintaa, ja nyt se vahvistaa asemaansa Suomessa. Funderbeamin alustan kautta rahoitusta hakevat suomalaisyhtiöt MedicubeX Oy, Unified Changers Oy ja Speys Oy.

Funderbeamin malli on muista joukkorahoitusalustoissa poikkeava, että alustalla myös kaupankäyntiä osakkeilla. Funderbeam on toiminut vuodesta 2015 ja sillä on nykyisin toimipisteet Lontoossa, Singaporessa, Kööpenhaminassa, Zagrebissa sekä Tallinnassa.

Kutsu

Funderbeam kutsuu Start-up & Growth Companies -sijoitusiltaan Kluuviin 29.3.2022 klo 16-18. Funderbeamin sijoitusillassa kerrotaan kasvuyrityskentän kuulumisia, start-up-sijoittamisen trendejä sekä esitellään 5 varhaisen vaiheen yhtiötä.

Aika ja paikka

ti, 29. maaliskuuta 2022, 16.00 – 18.00

Kluuvikatu 7, 00100 Helsinki

Avaussanat – Ardo Mardisoo, Funderbeam ja Stefan Haglund, StartMore

Aikaisen vaiheen rahoitus Suomessa – Eljas Repo

Esittäyvät yhtiöt

MedicubeX

Unified Changers

Speys

ÖÖD-talo

Valmi

Ilmoittautuminen: ilmoittaudu tapahtumaan tästä