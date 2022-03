Kaivosbuumi voi siivittää Metso Outotecin tuloskasvun kaksinumeroisiin lukuihin lähivuosina

Danske Bank antaa Metso Outotecin osakkeille ostosuosituksen.

Metso Outotec hyötyy tämän hetken raaka-ainahintojen noususta. Lukuisten perusmetallien hinnat ovat nousseet rajusti. Pakotteet Venäjää kohtaan ovat ruokkineet raaka-ainehintojen nousua entisestään.

Edellinen kaivosalan supersykli nähtiin vuosina 2011-2014, jolloin kysynnästä vastasi pääosin rautamalmi. Tuolloin kullan ja kuparin louhintaan tehdyt investoinnit vastasivat noin 35 prosenttia kokonaisinvestoinneista.

Nyt tilanne on kuitenkin erilainen. Tässä syklissä Ukrainan sodan lisäksi sähköistyminen tulee oleman kaivossyklin ajuri. Sähköautojen suosio kasvaa ja ne tarvitsevat akkuja. Akut puolestaan tarvitsevat akkumineraaleja.

Metso Outotec hyötyy tästä uudesta kaivossyklistä.

Yhtiö on laajasti mukana mineraalien käsittelyn ja metallien jalostuksen koko arvoketjussa, ja se tarjoaa kattavia erikoisratkaisuja koko prosessiin aina murskauksesta lopputuotteisiin. Metso Outotecilla on laaja valikoima johtavia teknologioita esimerkiksi hienonnuksessa, rikastuksessa ja metallien jalostuksessa.

Toinen yhtiön kilpailutekijä on ympäristöystävällisyys ja vastuullisuus.

Maailmantalouden kasvavat paineet ilmaston lämpenemisen hidastamiseen saattavat yhä kasvattaa mineraalien kysyntää. Se täytyy kuitenkin tapahtua nykyistä matalammilla päästöillä.

Metso Outotecilla on ympäristöystävällinen portfolio, jossa noin sadalla tuotteella on matalampi veden ja energiankäyttö kuin kilpailijoilla keskimäärin. Yhtiön vastuullisuusstrategian keskiössä on noin 100 tuotteen Planet Positive -tarjoama.

Tilaukset vahvassa kasvussa

Metso Outotecin tuotteiden ja palveluiden koko vuoden jatkunut vahva kysyntä siivitti yhtiön tilaukset 31 prosentin kasvuun, ja kaikki kolme segmenttiä raportoivat kaksinumeroisen tilauskasvun.

”Asiakkaat investoivat erityisen aktiivisesti uusiin laitteisiin, kun taas pandemiaan liittyvät maailmanlaajuiset rajoitukset rajoittivat jonkin verran asiakkaiden luona toteutettavien palvelujen kysyntää. Odotustemme mukaisesti liikevaihtomme kasvu kiihtyi Mineraalit-laiteliiketoiminnassa ja Metallit-liiketoiminnassa kahden viimeisen neljänneksen aikana, kun toimitukset tilauskannasta lisääntyivät. Toimitusketjujen rajoitukset ovat pidentäneet palveluliiketoiminnan sekä viime aikoina myös Kivenmurskaus-liiketoiminnan toimitusaikoja”, yhtiön toimitusjohtaja Pekka Vauramo toteaa yhtiön tilinpäätöstiedotteessa.

Viime vuonna liikevaihdon yhdeksän prosentin vuosikasvu, kustannussynergiat ja muut parannustoimenpiteet paransivat Metso Outotecin kannattavuutta. Oikaistu EBITA nousi 22 prosenttia ja oli 547 miljoonaa euroa. Oikaistu EBITA-marginaali parani 12,9 prosenttiin. Lisäksi liiketoiminnan kassavirta oli vahva eli 608 miljoonaa euroa.

Metso Outotec odottaa markkina-aktiviteetin jatkuvan nykyisellä vahvalla tasolla vuonna 2022, mihin kuitenkin vaikuttaa koronaviruspandemian kehittyminen.

Odotuksissa kaksinumeroinen tuloskasvu

Danske Bankin analyytikko Panu Laitinmäki arvioi pankin aamukatsauksessa, että Metso Outotec on hyvin asemoitunut hyötymään todennäköisestä noususta kaivostoiminnan pääomainvestointeihin, mikä johtuu investoinneista vihreään siirtymään ja kaikkien aikojen korkeimmista metallihinnoista.

”Odotamme marginaalien nousevan lähemmäs verrokkeja, mikä tukee kaksinumeroista tuloskasvua”, Laitinmäki toteaa.

Analyytikon mukaan Venäjä tuottaa 4-11 prosenttia Metso Outotecin kolmesta tärkeimmästä metallista ja Danske Bank odottaa kaivostoiminnan pääomainvestointien kasvavan muualla. Sitä tukevat EU:n suunnitelmat kiihdyttää vihreää siirtymää sekä kaikkien aikojen korkeimmat metallien hinnat, jotka näkyvät jo suunnitelmissa avata aiemmin kannattamattomia kaivoksia.

Danske Bank ennustaa Metso Outotecin oikaistun EBITAn kasvavan keskimäärin 18 prosenttia vuodessa vuosina 2021-2024.

Laitinmäen mukaan Metso Outotecin osakkeen arvostustaso on 11-23 prosentin alennuksessa pohjoismaisten konepajojen EV/EBITAn mediaaniin.

Pankki asettaa Metso Outotecin 12 kuukauden tavoitehinnaksi 11 euroon, mikä on selvästi yli tämän hetken 7,9 euron kurssinoteerauksen. Danske Bankin suositus osakkeelle on osta.