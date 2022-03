Keskuspankin totuuden hetki lähestyy – Korkopäätös saadaan keskiviikkona

Ohjauskorkoa nostetaan todennäköisesti 25 korkopisteellä.

Inflaatiosta on tullut ongelma. Helmikuun tilaston mukaan se oli Yhdysvalloissa 7,9 prosenttia vuodessa. Kuluttajahinnat nousivat ripeintä vauhtia noin 40 vuoteen.

Ukrainan sodan vaikutukset näkyvät inflaatiossa kevään aikana. Se lisää entisestään Fedin paineita toimia. Enää ei puhuta tilapäisestä inflaatiosta.

Sijoitusmarkkinoiden odotukset koronnostojen suhteen ovat kuitenkin hieman tasoittuneet viime viikkojen aikana.

Välillä markkinoilla odotettiin ohjauskoron nousevan kerralla jopa 50 korkopistettä. Fedin pääjohtaja Jerome Powell kommentoi hiljattain puoltavansa ”vain” 25 korkopisteen koronnostoa. Maltillistuneet odotukset ovat tukeneet osakemarkkinoita. Muuten osakekurssit olisivat todennäköisesti laskeneet vielä enemmän Ukrainan sodan vuoksi.

Ukrainan sota tuskin merkittävästi muuttaa Fedin huomista päätöstä. Powell kertoi aiemmin, että keskuspankki ei halua lisätä volatiliteettia sijoitusmarkkinoilla. Ukrainan sodan vuoksi osakemarkkinoiden volatiliteetti on jo kohonnut merkittävästi keskimääräistä korkeammalle tasolle. Välillä on nähty kovia nousupäiviä, mutta vielä useammin pulkkamäkeä.

Ekonomistit ovat huolissaan koronnostojen vaikutuksista talouskasvuun. Eikä ilman syytä, sillä viime vuosikymmenten aikana inflaation nujertaminen on aina johtanut taantumaan. Powellilla on saamansa kritiikin vuoksi paineita nostaa korkotasoa ”suhteellisen” nopeasti. Moni on arvostellut keskuspankkia toiminnan puutteesta.

Viime päivinä maailmalta on saatu Ukrainan sodan lisäksi myös muita inflationaarisia uutisia. Kiinassa COVID-19 pandemia on jälleen pahentunut ja koronasulut otettu paikoittain käyttöön. Se aiheuttaa lisää häiriöitä hyödykkeiden tarjontaketjuihin.

Korkea inflaatio on tarjonnan pullonkaulojen ja työvoimapulan seurausta

Korkea inflaatio johtuu erityisesti koronapandemian aiheuttamista haasteista tuotteiden ja palveluiden tarjontapuolella. Myös työvoimapula vaivaa monia aloja, mikä näkyy palkkainflaationa.

Korkea inflaatio johtaa luonnollisesti siihen, että kotitalouksien kustannustaso nousee. Sen vuoksi työntekijät haluavat lisää palkkaa. Korkeammat palkat taas johtavat siihen, että kysyntä kasvaa ja yritykset nostavat lisää hintoja. Oravanpyörä on valmis.

Johnson & Johnsonin toimitusjohtaja Joseph Wolk kommentoi sijoitustapahtumassa viime viikolla, että raaka-aineiden kallistuminen ja niiden heikko tarjonta oli hyvin tiedossa jo ennen Ukrainan sotaa. Yhtiö oli jo varautunut hinnankorotuksiin käytännössä kaikissa sen tuotteissa.

ACCO Brandsin Boris Elisman kertoi niin ikään viime viikolla, että yhtiö on nostanut hintoja neljä kertaa viimeisen vuoden aikana. Yleensä hintakorotuksia tehdään kerran tai kahdesti vuodessa. Elismanin mukaan Acco Brandsin viime vuonna tekemät hinnankorotukset eivät kata kohonneita kustannuksia. Siispä tänä vuonna yhtiöllä on edessään lisää korotuksia.

Inflaation odotetaan jatkuvan korkeana, mutta maltillistuvan vuoden loppua kohti

Kevään inflaatioluvuista odotetaan edelleen korkeita, kun esimerkiksi kallistunut öljyn hinta näkyy paremmin luvuissa. Myös ruoan hinnan odotetaan kallistuvan huimasti kuluvan vuoden aikana.

Pidemmällä aikavälillä inflaatiokehitys riippuu luonnollisesti palkkakehityksestä. Mutta niin kuin jo aiemmin totesin, johtavat kohoavat kuluttajahinnat ennen pitkää myös palkankorotuksiin, ainakin täystyöllisyyden tilanteessa.

Nyt täystyöllisyys on USA:ssa jo lähellä, joten inflaatiosta saattaa tulla sitkeä seuralainen. Varsinkin kun huomioidaan vielä se, että USA:n työmarkkinoilla on eniten täyttämättömiä työpaikkoja suhteessa täytettyihin sitten toisen maailmansodan.

Siispä keskuspankilla on edessään vaikeita päätöksiä ja osakemarkkinoilla turbulentteja aikoja. Edellisen taloussyklin aikana Fed epäonnistui rahapolitiikan kiristämisessä tai se ainakin jäi pahasti puolitiehen. Tällä kertaa korkea inflaatio tosin pitää huolen siitä, että motivaatio koronnostoihin säilyy, vaikka osakemarkkinat välillä laskisivat rahapolitiikan kiristämisen vuoksi.

Fedin maaliskuun korkopäätös saadaan keskiviikkona klo 20.00 Suomen aikaan.