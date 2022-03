Kokeneet sijoittajat tankkaavat osakkeita kurssiheilunnasta huolimatta

Sijoittajat eivät ole säikähtäneet Fortumin tai Nokian Renkaiden vaikeuksia Venäjällä, vaan tankkaavat reippaasti halventuneita osakkeita.

Venäjän käynnistämä hyökkäyssota Ukrainassa 24. helmikuuta ja siitä seuranneet historiallisen kovat talouspakotteet ovat lyöneet laineita osakemarkkinoille. Helsingin pörssin arvosta on sulanut kuluvan vuoden aikana lähes 14 prosenttia.

Monet sijoittajat ovat tulkinneet tilanteen osakkeiden tankkaushetkeksi.

OP:n lähes 900 000 yksityissijoittajan tilastoaineisto nimittäin kertoo, että Ukrainan sodan varjo markkinoilla ei ole passivoinut sijoittajia. Osakkeita ja rahastoja on ostettu nyt enemmän kuin myyty. Myös sijoittajien määrä on myös edelleen kasvussa.

Pankin mukaan osakekauppaa on tehty tämän vuoden alusta jopa 15 prosenttia enemmän kuin 2020 vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, jolloin kaupankäynnin volyymit olivat ennätykselliset. Kauppaa käyvien osakesijoittajien määrä on noussut kokonaisuudessaan 9,8 prosenttia ja naisten 20 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Kokeneet sijoittajat ostaneet halventuneita osakkeita

Alkuvuoden markkinaheilunta on saanut erityisesti kokeneet osakesijoittajat aktivoitumaan.

OP:n mukaan markkinoilla toimivien sijoittajien kokemuksesta kertoo se, että osakekauppaa tehneiden sijoittajien keski-ikä on kolme vuotta korkeampi ja salkkujen keskikoko on kaksi kertaa suurempi kuin viime vuoden aikana kauppaa käyneiden sijoittajien. Lisäksi salkkujen hajautus on laajempi.

Ukrainan sodan ensimmäisen kuukauden aikana osakekauppaa ovat hallinneet ostot. Niiden osuus euromääräisesti tarkasteltuna oli nettona 76 prosenttia.

”Ukrainan sota aiheuttaa valtavaa inhimillistä kärsimystä, ja se on luonut myös varjon talouteen ja pelkoa markkinoille. Perinteisesti kurssien heiluessa eniten myyntejä tekevät kokemattomammat sijoittajat, jotka säikähtävät heiluntaa. Epävakaassa tilanteessa sijoittajan kannattaa pysyä rauhallisena ja mahdollisuuksien mukaan noudattaa omaa sijoitussuunnitelmaa”, muistuttaa OP:n varallisuudenhoitoasiakkaiden johtaja Kai Kalajainen.

Fortumia ja Nokian Renkaita salkkuun

OP:n asiakkaiden euromääräisesti netto-ostetuimmat osakkeet olivat Sampo, Nordea ja Nokian Renkaat. Ostoissa on havaittavissa keskittymistä, sillä Sammon osuus kaupoista oli 17,6 prosenttia, Nordean 16,3 prosenttia ja Nokian Renkaiden 6,2 prosenttia.

Fortum ja Nokian Renkaat ovat vahvasti Venäjästä riippuvaisia yhtiöitä ja molempien kurssit ovat laskeneet rajusti. Fortum on menettänyt kuluvan vuoden aikana 37 prosenttia markkina-arvostaan ja Nokian Renkaat peräti 54 prosenttia.

Samalla ajanjaksolla kolme myydyintä osaketta olivat Fortum, Nokia ja SSAB. Myös myynnit olivat keskittyneitä, kun osakkeiden myynneistä 49 prosenttia kohdistui Fortumin osakkeeseen.

Nokian Renkaiden suurin tuotantolaitos on Pietarissa ja se tuottaa noin neljä viidesosaa yhtiön myymien autonrenkaiden määrästä. Yhtiön Venäjän sijoitukset ovat vajaa puoli miljardia euroa. Nokian Renkaiden kilpailijoista esimerkiksi Michelin, Pirelli ja Continental ovat ilmoittaneet laittavan lapun luukulle Venäjän osalta, mutta Nokian Renkaat haraa Venäjältä lähtöä vastaan.

Fortum on puolestaan sijoittanut runsas viisi miljardia euroa Venäjälle. Energiayhtiön suurin riski on kuitenkin 78 prosenttisesti omistama saksalainen tytäryhtiö Uniper, joka on sijoittanut Venäjän energiatoimintoihin noin seitsemän miljardia euroa.