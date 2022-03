Korot rajussa nousussa – markkinat hinnoittelevat korkean inflaation ja taantuvan talouskasvun aikoja

Yhdysvalloissa sekä lyhyen että pitkän maturiteetin valtiolainojen korot jatkavat selvässä nousussa. Sijoittajille tärkeä 10-vuoden velkakirjan korko lähti nousuun heinäkuussa 2020, jolloin se oli alhaisimmallaan vain hieman yli 0,5 prosenttia.

Elpyminen koronakriisistä on vähitellen nostanut korkoa ja pitkässä korossa näkyvät myös odotukset inflaation kiihtymisestä. Viime päivinä koronnousu on kiihtynyt ja nyt korko on noussut jo lähes 2,32 prosenttiin.

Pitemmän ajanjakson tarkastelussa korkotaso on kuitenkin edelleen alhainen. Suunta on kuitenkin nyt vahvasti koilliseen.

Maanantaina erityisesti USA:n lyhyempi 2-vuoden korkotaso nousi selvästi, kun USA:n keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell kertoi, että ohjauskoron 50 korkopisteen nosto yksittäisessä tai useammassa kokouksessa tämän vuoden aikana voi olla hyvinkin tarpeen. Powellin mukaan inflaatio laukkaa Yhdysvalloissa nyt aivan liian korkealla ja uhkana on, että korkea inflaatio jää pitempiaikaiseksi riesaksi.

Lisäksi korkokäyrä eli pitkien korkojen ja lyhyiden korkojen erotus on nopeasti kaventumassa.

Korkokäyrä kertoo markkinakorkojen tason eripituisissa korkosijoituksissa. Korkokäyrä – tai toiselta nimeltään tuottokäyrä – kuvaa siis korkojen aikarakennetta. Mikäli korkokäyrä on nouseva, ovat pitkät korot korkeampia kuin lyhyet korot. Vastaavasti jos korkokäyrä on laskeva, ovat lyhyet korot pitkiä korkeampia.

Laskeva korkokäyrä siis ennakoi reaalitalouden suhdannekäännettä heikompaan. Nyt siis korkokäyrä on loiventumassa.

”Nyt markkinoilla hermoillaankin kiristyvän rahapolitiikan aiheuttamasta taantumariskistä, sillä korkokäyrän kääntymistä laskevaksi pidetään yleisesti merkkinä uhkaavasta taantumasta. Käyrä onkin jo kääntynyt osittain laskevaksi tietyissä kohdissa: esim. 10-vuotisen joukkolainan korko on päätynyt matalammalle kuin 5- ja 7-vuotiset korot”, toteavat Nordean aamukatsauksessa analyytikko Lauri Vepsäläinen ja pääanalyytikko Juha Vainikainen.

10-vuoden ja 2-vuoden korkojen erotus on painunut nyt alhaisemmaksi kuin kertaakaan kahteen vuoteen.

US Yield Curve is flattest since Mar2020. 2s/10s spread drops <20bps as traders ramped up bets about the pace of #Fed tightening. Now expects 7.2 Fed hikes this year, a fresh record! pic.twitter.com/YPgZeBH875