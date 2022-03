Lapwall listautuu – Analyytikko: Osakeannin hintalappu hyvin maltillinen

Lapwall tarjoaa pitkäjännitteiselle sijoittajalle erittäin hyvän tuotto-odotuksen lähivuosille, uskoo analyytikko.

Puuelementtejä valmistava rakennustuoteyhtiö Lapwall on päättänyt listautua Helsingin pörssin First North -listalle ja yhtiö on nyt julkistanut listautumisehdot.

Vuonna 2011 perustetun LapWallin päätuotteita ovat puiset seinäelementit yksi- ja monikerroksisiin rakennuksiin, lämpimät kattoelementit, kattoelementtijärjestelmät sekä julkisivuelementit. LapWall on yhtiön johdon käsityksen mukaan toimialan suurin puuelementtien valmistaja Euroopassa.

Yhtiön päätoimipaikka on Pyhännällä ja Yhtiön tehtaat sijaitsevat Pyhännällä, Pälkäneellä ja Vetelissä ja toimipisteet Oulussa ja Vantaalla. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 130 henkilöä. Vuonna 2021 Yhtiön liikevaihto oli 35,5 miljoonaa euroa, käyttökate 6,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto 4,4 miljoonaa euroa.

LapWall suunnittelee käyttävänsä listautumisannilla kerättävät varat liiketoiminnan ja tuotantokapasiteetin kasvun tukemiseen, mahdollisiin yritysostoihin sekä Yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin.

Yhtiön hallitus on päättänyt laskea liikkeeseen alustavasti enintään 1,29 miljoonaa yhtiön uutta osaketta ja valtuuttaa Yhtiön johdon jättämään listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille osakkeiden listaamiseksi First Northiin. Listautumisannin merkintäaika alkaa 24.3.2022 kello 9.30.

Lapwallin nykyiset omistajat eivät myy omistuksiaan

Listautumisanti koostuu yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa, henkilöstöannista yhtiön vakituisessa työ- tai toimisuhteessa oleville työntekijöille sekä yhtiön johtoryhmän jäsenille ja instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti paikallisiin säännöksiin perustuvien vaatimusten täyttyessä.

Yhtiö arvioi keräävänsä Listautumisannilla noin 5,0 miljoonan euron bruttovarat.

Instituutioannissa ja yleisöannissa tarjottavien osakkeiden merkintähinta on 2,72 euroa. Henkilöstöannin osakekohtainen merkintähinta on noin 9,9 prosenttia alhaisempi kuin merkintähinta.

Tarjottavat osakkeet vastaavat noin 9,5 prosenttia listautumisannin jälkeen.

Listautumisannin seurauksena Lapwallin osakkeiden lukumäärä voi kasvaa enintään 13,7 miljoonaan osakkeeseen, jos kaikki annissa tarjottavat Osakkeet merkitään ja lasketaan liikkeeseen.

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas ja EH Konsultointi Oy ovat listautumisen ankkurisijoittajina antamiensa merkintäsitoumusten mukaisesti sitoutuneet merkitsemään listautumisannissa tarjottavia osakkeita yhteensä noin 1,7 miljoonalla eurolla.

Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat eivät myy yhtiön osakkeita listautumisannissa.

Lisäksi kaikki operatiivisessa toiminnassa tai hallituksessa olevat nykyiset osakkeenomistajat ovat sitoutuneet luovutusrajoituksiin. He eivät ilman pääjärjestäjän antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta tarjoa, panttaa, myy, myy lyhyeksi, tai muutoin siirrä tai luovuta suoraan tai välillisesti ennen listautumisantia omistamiaan yhtiön osakkeita. Luovutusrajoitus päättyy kunkin osakkeenomistajan 50 prosentin omistusosuutta vastaavien osakkeiden osalta 180 päivän kuluttua listautumisesta ja 50 prosentin omistusosuutta vastaavien osakkeiden osalta 360 päivän kuluttua Listautumisesta.

Kilpailuetuina automatisoitu tuotanto ja hiilinegatiivinen liiketoiminta

Lapwallin tavoitteena on noin 70 miljoonan liikevaihto vuoteen 2026 mennessä. Viime vuonna yhtiön liikevaihto oli 35,5 miljoonaa euroa. Yhtiö pyrkii pitämään EBITA-marginaalin 12-15 prosentissa, kun viime vuonna se oli 13,4 prosenttia.

Yhtiön asiakkaita ovat rakennusliikkeet ja talotehtaat Suomessa, joille yhtiö myy tuotteensa pääosin asennettuna. Lapwall uskoo, että sillä on ylivoimainen tehokkuus automatisoidun tuotannon ja volyymin kautta. Lisäksi sillä on hiilidioksidinegatiivinen tuotanto.

Yhtiö on siirtänyt merkittävän osan perinteisestä rakennustyömaalla tapahtuvasta rakentamisesta tuotantolaitoksessa tapahtuvaan rakentamiseen. Lapwallin toimitusjohtaja Jarmo Pekkarinen kertoo, että tämä mahdollistaa kustannustehokkaan, tasalaatuisen ja ympäristöystävällisen rakentamisen.

LapWall LEKO seinäelementtejä asennetaan. Kuva: Saku Allen / LapWall Oyj

Puu on jo nykyisellään hallitseva materiaali Suomessa pientalo- ja yksikerrosrakentamisessa ja Lapwall uskoo vahvasti, että sen rakentaminen kerrostalorakentamisessa vauhdittuu, kun hiilijalanjälki tulee osaksi rakentamismääräyksiä vuoteen 2025 mennessä.

”Puurakentaminen on ekologista uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä, ja sen osuus kaikesta rakentamisesta tulee näkemyksemme mukaan kasvamaan lähivuosina merkittävästi. Puu rakennusmateriaalina on kokonaiselinkaaren aikana ympäristöystävällinen ja hiilidioksidia sitova vaihtoehto. Toimintamme on sertifioidusti hiilinegatiivista, mistä olemme erityisen ylpeitä”, Pekkarinen toteaa.

Yhtiön strategiana ja tavoitteena on hiilinegatiivisen liiketoiminnan kehittäminen materiaalitehokkuuden, tuotantomenetelmien ja digitaalisuuden keinoin.

”Puurakentamisen kasvu ja rakentamisen tiukentuva sääntely sekä ympäristövaatimukset tukevat näkemyksemme mukaan puuelementoinnin kasvua tulevina vuosina. Suunnitellulla listautumisannilla kerättävät varat tukisivat kasvutavoitteitamme ja toimintamme laajentamista”, toimitusjohtaja toteaa.

Lapwallin käypä arvo listautumishintaa korkeampi

Analyysitalo Inderesin analyytikko Antti Viljakainen pitää listautumisannin arvostusta houkuttelevana.

”Arvotamme LapWallia toteutuneilla sekä tämän vuoden ennusteisiin pohjautuvilla absoluuttisilla ja suhteellisilla tuloskertoimilla, minkä lisäksi annamme pienen painon myös pidempää aikaväliä painottavalle DCF-mallille. Toteutuneella tuloksella ja kuluvan vuoden ennusteella LapWallin P/E-luvut ovat 8x ja EV/EBIT-kertoimet noin 7x. Pidämme tasoja absoluuttisesti hyvin maltillisina tuottovaatimuksiimme suhteutettuna”, Viljakainen toteaa.

Eri mallien pohjalta LapWallin osakekannan käypä arvo on Inderesin mielestä noin 3,4-4,2 euroa osakkeelta, mikä on selvästi 2,72 euron merkintähintaa korkeampi lukema. Käypä osakekohtainen arvo vastaa 10x-12x P/E-lukua ja 8x-10x EV/EBIT-kerrointa kuluvan vuoden ennusteilla.

Lapwallin osakkeiden listautumishinta on 25 prosenttia Inderesin käyvän arvon alarajan alapuolella. Analyysitalo pitääkin siten osakeannin hintalappua hyvin maltillisena suhteessa liiketoiminnan arvoon.

Viljakaisen mukaan LapWallin portfolio vastaa hyvin rakennusalan trendeihin ja yhtiön kilpailuasema Suomessa on vahva. Tummia pilviä näkymiin tuovat kuitenkin makrotalouden synkät näkymät.

”LapWallilla ovatkin mielestämme hyvät edellytykset kannattavaan kasvuun etenkin keskipitkällä tähtäimellä, mutta lyhyellä tähtäimellä Suomen heikentynyt talousnäkymä luo epävarmuutta.”

Etenkin keskipitkällä tähtäimellä operoivat sijoittajat saavat listautumisannissa erittäin hyvän tuotto-odotuksen lähivuosille, Viljakainen arvioi.

Yhtiön kilpailijoita ovat rakennusliikkeiden ja talotehtaiden oma tuotanto ja pienet itsenäiset elementtivalmistajat. Etenkin pieniä toimijoita vastaan LapWallilla on selviä skaalaetuja ostoista investointikykyyn, Viljakainen uskoo.

LapWallin pääriskejä ovat analyytikon mukaan syklinen kysyntä, talouden lyhyen ajan epävarmuus, inflaatio ja uudentyyppinen kilpailu.