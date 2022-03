Maakaasu on nyt sijoittajien suosikki – Alan osakkeet kallistuneet nopeasti

Infrastruktuuria aiotaan rakentaa merkittävästi lisää lähivuosina.

Presidentti Joe Biden lupasi perjantaina, että Yhdysvallat lisää nesteytetyn maakaasun vientiä Eurooppaan. Vihreän siirtymän puolesta aiemmin kampanjoinut Biden on viime aikoina pehmentänyt linjaansa fossiilisten polttoaineiden suhteen. Syynä linjamuutokseen on ollut kallistunut energian hinta.

Presidentti kertoi tavattuaan EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin, että Yhdysvaltojen tavoitteena on toimittaa nesteytettyä maakaasua 50 miljardia kuutiometriä vuonna 2030. Kuluvalle vuodelle tavoite on 15 miljardia kuutiometriä. Yhdysvallat auttaa siis Eurooppaa pääsemään asteittain irti venäläisestä maakaasusta. Tähän mennessä Venäjän osuus on ollut peräti noin 40 prosenttia maakaasun tuonnista Euroopassa.

Perjantainen uutinen johti maakaasuyhtiöiden osakekurssiralliin. Kahden suuren maakaasutuottajan, EQT Corporationin ja Southwestern Energyn osakkeet kallistuivat päivän aikana 12 prosenttia ja 16 prosenttia. EQT:n osakkeen kokonaistuotto on ollut vuoden alusta noin 58 prosenttia. Southwestern Energyn osakkeen omistaminen on tuottanut samalla aikavälillä noin 47 prosenttia.

Yhdysvaltain suurimman maakaasuviejän Cheniere Energyn osake kohosi perjantaina noin 5,5 prosenttia ja rahoitusta projektiinsa hakevan ja aiemmin vaikeuksissa olleen Tellurianin osake nousi peräti 21 prosenttia. Cheniere Energyn osakkeen kokonaistuotto on vuoden alusta plussalla noin 46 prosenttia ja Tellurianin osakkeen omistaminen on palkittu 73 prosentin tuotolla.

Energia-alalla tapahtui merkittävä käänne Ukrainan sodan vuoksi

S&P Globalin Daniel Yergin kommentoi energia-alan tilannetta Wall Street Journalille. Hänen mielestään nyt on tapahtunut merkittävä käänne energia-alalla. Nesteytetystä maakaasusta on tullut kallisarvoinen geopolitiikkaan liittyvä tuote. Myös liuskeöljyn kysyntä vahvistuu korkean öljyn hinnan vuoksi.

Suuren amerikkalaisen maakaasutuottaja EQT Corporationin toimitusjohtaja Toby Rice kommentoi, että Bidenin linjamuutos on erittäin rohkaiseva uutinen maakaasualalle. Se antaa luottamusta sille, että maakaasulla on suuri rooli energiatransformaatiossa.

Rice kertoi, että Yhdysvallat voi nopeasti lisätä nesteytetyn maakaasun vientiä, jos alan yhtiöt rakentavat tuhansia kilometrejä maakaasuputkistoa sekä infraa nesteytetylle maakaasulle. Hän kuitenkin totesi, että se vaatisi taakseen laajempaa kannatusta ja lupaprosessien käsittelyn nopeuttamista. Yhdysvalloissa maakaasuputkistojen rakennuslupien käsittely kestää jopa kauemmin kuin itse rakentaminen.

Yhdysvaltojen maakaasuviennistä kohdistuu jo nyt Eurooppaan suurin osa eli noin 60 prosenttia. Yhdysvaltojen valtion energiavalvontakomissio hyväksyi vastikään 13 toistaiseksi rakentamatonta nesteytetyn maakaasualan laitosta Yhdysvalloissa. Niiden avulla päiväkohtaista vientiä saataisiin kasvatettua 25 miljardilla kuutiojalalla.

Euroalueen veturi Saksa näyttää puoltavan nestemäisen maakaasun maahantuonnin lisäämistä

Ensi viikolla tietyt Bidenin hallinnon virkamiehet sekä ConocoPhillipsin, Sempran, Tellurianin ja joidenkin muiden energiayhtiöiden johtajat tapaavat saksalaisia kollegoitaan Yhdysvaltain suurlähetystössä. Asialistalla on amerikkalaisen maakaasun toimitukset Saksaan. Tähän mennessä yli puolet Saksaan tuodusta maakaasusta on tullut Venäjältä.

Saksa jäädytti helmikuussa Nord Stream 2 -hankkeen Ukrainan sodan vuoksi. Tilanne on maan energian tarjonnan suhteen siis haastava, sillä Saksa päätti jo aiemmin luopua ydinvoimasta. Maan päättäjillä on nyt poliittinen paine etsiä vaihtoehtoja ydinvoiman ja Nord Stream 2:n tilalle.

Saksassa ei ole tällä hetkellä terminaaleja nesteytetyn maakaasuun tuontia varten. Tähän mennessä Saksan on pitänyt kuljettaa nesteytettyä maakaasua Belgian, Ranskan ja Alankomaiden terminaalien kautta.

Monet muut Euroopan valtioista ovat paremmin asemoituneita nesteytetyn maakaasun maahantuontiin. Euroopassa on tällä hetkellä 37 siihen tarkoitettua terminaalia. Niistä 26 sijaitsee EU:n maissa.

Saksassa on ollut keskustelua terminaalien rakentamisesta jo vuosien ajan. Yleensä niiden sijainniksi on ehdotettu maan pohjoisosassa sijaitsevia kaupunkeja kuten Stadea, Brunsbüttelinia ja Wilhelmshavenia.

Tilanne muuttuu jatkossa, sillä Saksan liittokansleri Olaf Scholz kertoi kahden terminaalin rakentamisesta. Ensimmäinen terminaaleista rakennetaan Brunsbütteliniin. Energiayhtiö Shell on sen ensimmäinen suuri asiakas. Sopimus julkaistiin tämän viikon keskiviikkona.