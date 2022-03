Elon Muskin yllättävä kannanotto: USA:n lisättävä öljyn ja kaasun tuotantoa välittömästi

Venäjän sotatoimet Ukrainassa ovat saaneet raakaöljyn hinnan jyrkkään nousuun. Elon Musk vaatii Yhdysvalloilta nyt poikkeuksellisia toimenpiteitä.

Venäjän massiivinen hyökkäys Ukrainaan ravistelee maailmantaloutta ja erityisesti Eurooppaa monella tavalla.

Esimerkiksi euron arvo on laskenut nopeasti. Vielä viime toukokuussa euron arvo oli 1,22 dollaria, mutta nyt kurssi on painunut 1,09 dollariin. Euron arvo on laskenut alimmilleen seitsemään vuoteen suhteessa Sveitsin frangiin, joka on dollarin ohella turvasatamavaluutta kriisiaikoina.

Kasvava epävarmuus näkyy myös korkomarkkinoilla. Saksan 10-vuoden velkakirjan arvo on laskenut nopeasti ja painanut sen koron negatiiviseksi, -0,07 prosenttiin. Vielä helmikuun puolessa välissä korko oli 0,3 prosenttia plussalla.

Samaan aikaan kun geopoliittiset jännitteet ovat hetkessä nousseet pilviin, ovat pelot kiihtyvästä inflaatiosta voimistuneet.

Öljyn hinta jyrkässä nousussa

Venäjään kohdistuvat pakotteet ja sotatoimet Ukrainassa ovat nostaneet öljyn hintaa rajusti. Raakaöljyn WTI-laadun hinta on kivunnut vuodessa jo lähes 89 prosenttia. Öljyn hinta lähti välittömästi jyrkkään nousuun sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Venäjä on yksi maailman suurimmista öljyntuottajista ja toiseksi suurin viejä. Lisäksi se toimittaa maakaasua myös Eurooppaan. Kun länsimaat asettavat Venäjälle pakotteita Ukrainan hyökkäyksen vuoksi, Venäjän pelätään kieltäytyvän myymästä öljyä.

Vaikka energianvientiin ei edelleenkään sovelleta pakotteita, Euroopan maiden kerrotaan etsivän vaihtoehtoja ja pyytäneen jalostajia välttämään Venäjän öljytoimitusten viemistä. Aiemmin helmikuussa Saksa keskeytti Nord Stream 2 -kaasuputkihankkeen, jonka tarkoituksena oli kaksinkertaistaa Venäjän kaasutoimitukset Saksaan.

Ne saattavat aiheuttaa riskin öljytoimituksille, erityisesti aikana, jolloin teollisuus kamppailee hupenevien varastojen kanssa koronapandemian jälkeen.

Elon Muskin yllättävä kannanotto

Teslan toimitusjohtaja Elon Musk esitti perjantaina Twitterissä hämmentävän vetoomuksen uusiutumattomista energialähteistä. Musk kirjoitti Twitterissä, että Yhdysvaltojen on lisättävä öljyn ja kaasun tuotantoa välittömästi.

”Poikkeukselliset ajat vaativat poikkeuksellisia toimenpiteitä”, Teslan toimitusjohtaja perustelee.

Hate to say it, but we need to increase oil & gas output immediately.



Extraordinary times demand extraordinary measures. — Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022

Muskin lausunto oli odottamaton, sillä Teslan liiketoiminta toimii tavoitteenaan syrjäyttää perinteinen energiantuotanto uusiutuvilla energialähteillä. Lisäksi Musk on sanonut aiemmin, että Teslan tehtävänä on ”nopeuttaa öljyteollisuuden kuolemaa”.

Muskin mukaan Venäjältä tuotavaa öljy- ja kaasuenergiaa ei ole kuitenkaan mahdollista korvata välittömästi uusiutuvilla energiamuodoilla.

Bidenin hallinto selvittää keinoja kieltää Venäjän tuontiöljy

Yhdysvaltojen öljyn tuonnista noin 6,6 prosenttia tulee Venäjältä ja päivässä USA tuo noin 650 000 barrelia raakaöljyä.

Venäjän talous on vahvasti energian tuotannosta ja viennistä riippuvaista ja energia on maan tärkein tulonlähde. Energian viennin avulla maa rahoittaa sotatoimiaan Ukrainassa, sillä USA ja muut länsimaat eivät ole asettaneet vielä pakotteita Venäjän energian viennille.

Toistaiseksi Yhdysvallat ei ole uskaltanut kieltää venäläisöljyn tuontia, koska presidentti Joe Bidenin hallinto pelkää rajoitusten nostavan raakaöljyn hintaa entisestään. Yhdysvallat kamppailee kasvavien inflaatiopaineiden alla ja energian hinnannousu nostaa inflaatio-odotuksia entisestään.

Viime perjantaina valkoinen talo kuitenkin tiedotti, että Bidenin hallinto selvittää keinoja, joilla Yhdysvallat voisi päästä eroon Venäjän tuontienergiasta.