Nesteen uusi USA:n yhteisyritys nostaa osakkeen tuotto-odotusta

Nesteen suunnitelma perustaa yhteisyritys uusiutuvien polttoaineiden tuotantoon Yhdysvaltoihin innostaa sijoittajia.

Neste kertoi tiistaina perustavansa yhteisyrityksen uusiutuvien polttoaineiden tuotantoon Yhdysvaltoihin yhdessä amerikkalaisen Marathon Petroleumin kanssa. Neste ja Marathon omistavat molemmat uudesta yhtiöstä puolet.

Uutinen oli mannaa Nesteen osakekurssille. Osake kipusi keskiviikkona 14,3 prosenttia.

Yhteisyritys tulee tuottamaan uusiutuvaa dieseliä Marathonin Martinezissa, Kaliforniassa sijaitsevan jalostamon konversioprojektin valmistuttua. Yhteisyrityksen toteutuminen edellyttää tavanomaisten kaupan ehtojen täyttymistä sekä viranomaisten hyväksyntää, sisältäen myös vaadittavien lupien saamista, joka riippuu lopullisen ympäristövaikutusraportin sertifioinnista.

Nesteen investoinnin suuruus on noin 0,9 miljardia euroa, joka sisältää puolet projektin arvioiduista kokonaiskehityskustannuksista projektin loppuun saattamiseen saakka. Sen odotetaan kasvattavan Nesteen vuosittaista uusiutuvien tuotteiden kapasiteettia hieman yli miljoonalla tonnilla.

Tuotantokapasiteetti kasvaa siten lähes kolmanneksella nykyisestä kapasiteetista.

Uusiutuvan dieselin tuotannon odotetaan käynnistyvän vuoden 2022 toisella vuosipuoliskolla. Tuotantolaitoksen suunnitellaan saavuttavan täyden 2,1 miljoonan tonninvuosittaisen nimelliskapasiteettinsa vuoden 2023 loppuun mennessä.

Yhteisyritys tuo huomattavan määrän uusiutuvaa dieseliä Nesteen asiakkaille Yhdysvalloissa. Käynnissä oleva Singaporen laajennusprojekti ja tämä yhteisyritys kasvattavat Nesteen uusiutuvien tuotteiden kokonaistuotantokapasiteettia 5,5 miljoonaan tonniin vuoden 2023 loppuun mennessä.

Tuotantolaitos keskelle kasvumarkkinaa

Nesteen toimitusjohtaja Peter Vanacker kertoo, että yhteisyrityksen perustaminen on erittäin tärkeä askel Nesteen uusiutuvien tuotteiden kasvustrategian toteutuksessa.

”Tuotantolaitos sijaitsee keskellä kasvavaa uusiutuvan polttoaineen markkinaa Kaliforniassa. Yhteistyö vahvistaa entisestään asemaamme Yhdysvalloissa, sillä sen myötä meillä on kattava arvoketju raaka-aineiden hankinnasta uusiutuvien tuotteiden tuotantoon ja myyntiin Yhdysvalloissa”, Vanacker toteaa.

Vanackerin mukaan Nesteestä tulee ainoa maailmanlaajuinen uusiutuvien tuotteiden tuottaja, jolla on tuotantoa Pohjois-Amerikassa, Aasiassa ja Euroopassa.

”Kuten Nesteen tilinpäätöstiedotteessa 2021 ilmoitettiin, hanke mahdollisesta seuraavasta maailmanluokan uusiutuvien tuotteiden jalostamostamme Rotterdamissa on suunnitteluvaiheessa, ja lähestymme valmiutta tehdä lopullinen investointipäätös seuraavien kuukausien aikana”, Vanacker jatkaa.

Omistajilla selkeä työnjako

Yhteisyrityksen kautta Neste hankkii 50 prosentin osuuden Martinez Renewables Fuels -projektista. Laitoksessa tuotettavat tuotteet jaetaan tasan yhteisyrityksen kumppaneiden välillä, ja kumpikin osapuoli on vastuussa tuotteiden myynnistä omalla brändillään ja vastuillaan.

Laitoksen operoinnista vastaa Marathon, jolla on pitkä kokemus johtavana jalostamo-operaattorina ja merkittävien investointihankkeiden toteuttamisesta Yhdysvalloissa. Sekä Neste että Marathon ovat vastuussa yhteisyrityksen raaka-ainehankinnasta.

Nesteen alueellinen pääkonttori Pohjois-Amerikassa sijaitsee Houstonissa, Teksasissa, ja yhtiön palveluksessa työskentelee yli 500 henkilöä eri puolilla Yhdysvaltoja. Nesteen uusiutuvien jätteiden ja tähteiden hankintaan Yhdysvalloissa kuuluvat yhtiön täysin omistamat Mahoney Environmental, johtava käytetyn paistorasvan keräys- ja kierrätysyhtiö, ja Agri Trading, yksi Yhdysvaltain suurimmista itsenäisistä uusiutuvien jätteiden sekä rasva- ja öljytähteiden toimittajista.

Kapasiteetin kasvu nostaa osakkeen tuotto-odotusta

Inderesin analyytikko Petri Gostowski toteaa artikkelissaan, että Neste on pitkään etsinyt vaihtoehtoja investoida tuotantoon kasvaville Pohjois-Amerikan markkinoille, jossa sillä on jo hyvä jalansija etenkin Kaliforniassa.

”Markkinan kasvaessa keskipitkällä aikavälillä laajemmin koko Pohjois-Amerikassa on kysyntänäkymä suotuisa”, Gostowski toteaa.

Analyytikon mukaan nyt kerrotulla investoinnilla Neste saa globaalin tuotantojalanjäljen, mikä paitsi kasvattaa sen kokonaiskapasiteettia, myös parantaa myynnin optimoinnin mahdollisuuksia ja yhtiön kustannuskilpailukykyä.

”Neste on viime vuosina vahvistanut otettaan pitkän aikavälin kilpailukyvyn kannalta tärkeistä raaka-aineista paikallisesti, minkä ansiosta sillä on tarvittavat raaka-aineet Yhdysvaltojen jalostamon kapasiteettiin.”

Ukrainan sodasta huolimatta Gostowski näkee Nesteen osakkeen arvostuksen houkuttelevana.

”Nesteen osake on arviomme mukaan ollut paineessa geopoliittisen tilanteen sekä Urals-öljyyn liittyvän epävarmuuden vuoksi. Yhtiö on jo korvannut Urals-öljyä vaihtoehtoisilla tuotteilla. Mielestämme Öljytuotteiden markkinamyllerryksen mahdollisesti aiheuttamien tulosvaikutusten merkitys Nesteen arvonkehityksen kannalta on rajallinen, sillä valtaosa yhtiön arvosta muodostuu Uusiutuvista tuotteista”, analyytikko toteaa.

Gostowskin mukaan Nesteen osakkeen kapasiteetin kasvun huomioivat vuoden 2024 arvostuskertoimet ovat mielestämme matalat. Inderes näkee nykyisen arvostuksen pitkäjänteiselle sijoittajalle varsin houkuttelevana.

”Tätä kokonaiskuvaa tukee myös osien summa -mallimme, jossa keskipitkän aikavälin tuotto-odotus nousee Uusiutuvien tuotteiden tuloskasvun ansiosta houkuttelevalle tasolle”, Gostowski kertoo.

Inderesin suositus Nesteen osakkeelle on osta ja osakkeen tavoitehinta on 44 euroa.