Suomen puumarkkinat menivät kerralla uusiksi, kun puuntuonti Venäjältä loppuu.

Suomeen tuotiin Venäjältä vuonna 2021 puuta yhdeksän miljoonaa kuutiometriä, mikä on suunnilleen 10 prosenttia metsäteollisuuden puun kokonaiskulutuksesta.

Nyt tuonti on loppunut kuin seinään. Suomalaiset metsäteollisuusyritykset ovat lopettaneet puuraaka-aineen tuonnin Venäjältä.

Nyt voidaan perustellusti puhua puumarkkinoiden häiriötilasta, toteaa Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Karoliina Niemi.

Kotimaiselle puulle on nyt vahvaa kysyntää.

Esimerkiksi Stora Enson Suomen tehtailla tarvitaan puuraaka-ainetta tasaiseen tahtiin koko vuoden ympäri. Kun puuntuonti Venäjältä Suomeen on keskeytynyt, suomalaiselle harvennuspuulle avautuu nopeasti uudenlaisia mahdollisuuksia, yhtiö kertoo.

Stora Enso on hankkinut Venäjältä vuosittain noin kaksi miljoonaa kuutiometriä kuitupuuta, jota nyt korvataan lähtökohtaisesti Suomesta.

Suomessa on yli 600 000 metsänomistajaa, joista suuri osa hankkii tuloja puunmyynnillä. Eri maakunnista löytyy runsaasti kasvatusmetsiä, joissa harvennus odottaa tekijäänsä, kertoo metsäjohtaja Janne Partanen Stora Ensosta.

”Nyt on oikea aika hoitaa harvennusrästit kuntoon ja tehdä puukauppaa. Puukauppojen avulla saadaan pidettyä suomalaiset tehtaat käynnissä turvaamalla niiden puuhuoltoa”, Partanen toteaa.

Harvennuksilta kertyy erityisesti kuitupuuta. Näistä Stora Enso tekee uusiutuvia ja kierrätettäviä tuotteita Oulussa, Varkaudessa, Imatralla, Joensuun Uimaharjussa, Heinolassa, Kotkassa sekä Anjalankosken tehtailla Kouvolassa. Paksurunkoisempaa tukkipuuta puolestaan yhtiö hyödyntää sahoilla Honkalahdessa, Uimaharjussa ja Veitsiluodossa sekä Varkauden sahalla ja LVL-tehtaalla puurakentamisen tuotteisiin.

Stora Enson mukaan sekä havukuidulle että koivukuidulle on nyt tarvetta. Niitä käytetään muun muassa aaltopahvikartongin valmistukseen sekä kuluttajapakkauksien, kuten elintarvike- ja juomapakkauksien materiaaliksi.

”Kahden miljoonan kuution lisätarve Stora Enson Suomen tehtaille on mahdollista korvata suomalaisella puulla, mutta metsänomistajilta tarvitaan aktiivisuutta hoitaa harvennusleimikot kuntoon. Kotimaista kuitupuuta metsissämme kyllä riittää”, Partanen toteaa.

‍Metsäteollisuus ry:n mielestä nyt tarvitaan tehokkaita poliittisia ratkaisuja kotimaisen puun markkinoille tulon edistämiseksi, mukaan lukien verolainsäädäntöön tehtävät muutokset.

Lisäksi Kemera-lainsäädännön tukiehdot tulee palauttaa vuoden 2015 tasolle, Metsäteollisuus ry vaatii. Metsäkeskuksen myöntämä kemera-tuki on tarkoitettu yksityisten maanomistajien metsänhoidon tukemiseen. Kemera-tukea voidaan myöntää vain alueille, joilla metsälaki on voimassa. Kemera-tuki on veronalaista tuloa.

”Kaikissa toimissa tulee muistaa, että tuet kohdistuvat tasapuolisesti puun loppukäytöstä riippumatta”, muistuttaa Karoliina Niemi.