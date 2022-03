Rikkaat valitsevat ystävänsä eri tavoin kuin muut

Tutkijan mukaan rikkaat ihmissuhteet parantavat elämänlaatua ja voivat auttaa menestymään. Lue, miten rikkaat ihmiset valitsevat ystäväpiirinsä.

Thomas C. Corley esittää kirjassaan Change your Habits Change Your Life (suom. Muuta tapasi, muutat elämäsi), että päivittäiset arkiset tavat määrittävät sen, kuinka menestynyt tulee olemaan elämässä. Corley kirjoittaa Business Insiderin artikkelissa, että yksi menestyneiden ihmisten tunnusmerkeistä on heidän kyky irtautua tiedostamattomasta taipumuksesta sitoa suhteita muihin ihmisiin.

Corley haastatteli kirjassaan Rich Habits 177 itse rikkautensa hankkineita miljonäärejä viiden vuoden ajanjaksolla ja teki näiden pohjalta päätelmiä heidän tavoistaan. Miljonäärit pyrkivät tietoisesti solmimaan ystävyyssuhteita ihmisten kanssa, jotka olivat heidän tavoin myös rikkaita ja menestyneitä ihmisiä.

Thomas paljastaa, että keskiverto ihminen valitsee tiedostamatta ystävänsä, esimiehensä ja puolisonsa. He etsivät alitajuntansa ohjaamana yksilöitä, joiden seurassa he tuntevat olonsa turvalliseksi. Keskiverto ihminen kerää ympärilleen ihmisiä, joiden kanssaan hänellä on samoja tapoja, työmoraali, yhdenmukainen ajatusmaailma ja muita yhdistäviä tekijöitä.

Ystävyyssuhteita ei tarvitse luoda tiedostamatta – varsinkaan jos suhteet eivät tue sinua tarpeeksi. Ihmissuhteet voi valita tietoisesti, kuten rikkailla on tapana tehdä.

Corley tuo esille, mitä piirteitä ihmisistä kannattaa etsiä:

Hyvät tavat ja tottumukset

Positiivinen elämänasenne

Luotettavuus

Kannustava asenne

Lojaalius

Oma talous tasapainossa

Kova työetiikka

Vastuuntuntoisuus

Vahva tahdonvoima ja kurinalaisuus

Intohimoisuus ja innostuneisuus

Kiitollisuus

Näitä piirteitä kannattaa siis etsiä. Entä mitä piirteitä ihmisissä kannattaa välttää?

Ihmiset, joilla on tapana rakentaa myrkyllisiä ihmissuhteita omaavat listan päinvastaisia piirteitä, kuten negatiivisen elämänasenteen ja huonoja tapoja. Heillä voi olla myös tapana uhriutua ja syyttää muita, jos jotain menee pieleen.

Corleyn mukaan näiden kahden ryhmän välisten erojen tunnistaminen voi olla silmiä avaava kokemus. Kun tapaat uuden ihmisen voit erottaa hänestä paremmin positiivisia ja negatiivisia luonteenpiirteitä ja tehdä sen perusteella päätöksen, haluatko rakentaa hänen kanssaan ystävyyssuhteen.

Rikkaat ihmissuhteet antavat energiaa, positiivisuutta ja lisäävät innostusta elämään. Hyviin suhteisiin kannattaa panostaa ja käyttää aikaa, sillä ne voi parantaa merkittävästi elämänlaatua.

Artikkeli on julkaistu SalkunRakentajassa aiemmin toukokuussa 2018.