Sijoitusgurujen kootut viisaudet: ”Aika markkinoilla voittaa markkinoiden ajoittamisen”

Visual Capitalist ja New York Life Investments listaavat viisi ajatonta sitaattia sijoittamisesta. Minkälaisia oivalluksia ne tarjoavat?

Sitaateilla on usein kauaskantoisia vaikutuksia ja ne voivat jäädä elämään jopa vuosikymmeniksi. Tunnetut sijoittajat Warren Buffettista John Maynard Keynesiin ovat lausuneet monia ajattelemisen aihetta antavia viisauksia, joista parhaat mediayhtiö Visual Capitalist yhdessä New York Life Investmentsin kanssa on koonnut yhteen. Tässä viisi mainiota ajatusta sijoittamisesta:

1. ”Sijoittajan tärkein ominaisuus on temperamentti, ei äly.”

— Warren Buffett, Berkshire Hathawayn toimitusjohtaja

Kaupankäynnissä ovat tunteet pelissä. Visual Capital kertoo koronakevään kaltaisista piikeistä, joihin vaikuttavia pelkoindikaattoreita ovat muun muassa volatiliteetti ja osakekurssien vahvuus.

Pelolle ei kuitenkaan saisi antaa valtaa sijoittamisessa. Rationaalisella temperamentilla saavutetaan hyviä tuloksia, sillä esimerkiksi S&P 500 -indeksi on osoittautunut vuosien saatossa sitkeäksi. Sen kehitys on ollut pitkällä aikavälillä nousujohteista.

2. ”Yksittäisen sijoittajan olisi toimittava johdonmukaisesti sijoittajana eikä keinottelijana.”

— Benjamin Graham, The Intelligent Investor -teoksen kirjoittaja

Benjamin Grahamilla, arvosijoittamisen isällä, oli valtava vaikutus Warren Buffettiin. Grahamin oivallus pitää sisällään sijoittajan ja keinottelijan välisen eron tunnistamisen: sijoittaja on keskittynyt varojensa turvaamiseen ja kohtuulliseen tuottoon, kun taas keinottelija on vaarassa menettää mahdollisesti koko pääomansa.

Graham kehottaakin pohtimaan sijoituksiaan ennen kaikkea omistuksina: kun sijoittaja ajattelee kuin omistaja, yrityksen itseisarvoa etsitään pitkällä aikavälillä, mikä voi näyttäytyä positiivisena kehityksenä ajan kuluessa.

3. ”Kaikkein suurin riski on olla ottamatta riskiä ollenkaan.”

— Mellody Hobson, Ariel Investmentsin toimitusjohtaja

Mellody Hobsonista tuli toimitusjohtaja jo 31-vuotiaana. Nykyään hänen yrityksensä Ariel Investments hallinnoi yli 18 miljardin dollarin varoja. Uransa myötä Hobson on ymmärtänyt ensimmäisen askeleen ottamisen tärkeyden. Sijoittamisessa aika on rahaa.

Sijoittamisen varhainen aloittaminen on erityisen ajankohtaista, kun otetaan huomioon esimerkiksi nykyinen inflaatioympäristö. Ajan myötä inflaatio heikentää rahan arvoa ja näin ollen myös ihmisten vaurautta yleisesti.

4. ”Aika markkinoilla voittaa markkinoiden ajoittamisen.”

— Ken Fisher, Fisher Investmentsin perustaja

Markkinoiden ajoittamisella saattaa ansaita vain murto-osan kokonaistuotoista. Pitkäjänteinen sijoittaminen palkitsee varmemmin.

Historiallisesti markkinoiden suurimmat pudotukset ovat tapahtuneet yleensä juuri ennen merkittävimpiä nousukausia, mikä tarkoittaa sitä, että mahdollisuudet voidaan helposti hukata.

Jopa huippusijoittajilla on vaikeuksia ajoittaa markkinoita joka käänteessä.

5. ”On parempi olla suunnilleen oikeassa kuin täsmälleen väärässä.”

— John Maynard Keynes, modernin makrotalouden isä

Kun markkinatilanne on epävakaa, hajauttamisen merkitys korostuu. Valitsemalla salkkuun esimerkiksi maantieteellisesti tai toimialallisesti erilaisia sijoitustuotteita voidaan pienentää riskejä.

Kaikkien varojen keskittäminen samaan kohteeseen voi olla kohtalokasta, mikäli valinta osoittautuu totaalisen vääräksi.

Sijoittajan muistilista

Edellä mainitut viisaudet voidaan tiivistää sijoittajan muistilistaksi. Nämä seikat on hyvä pitää mielessä sijoittamisen polulla, joka voi joskus tuntua mutkikkaalta:

– Aloita niin pian kuin mahdollista.

– Reagoi ensisijaisesti järjellä, älä tunteilla.

– Muista pitkäjänteisyys ja pitäydy sijoitussuunnitelmassasi, älä myy omistuksiasi paniikissa.

– Suojaa salkkusi hajauttamalla.

