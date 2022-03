Taantumaindikaattori antoi varoituksen – Onko syytä huolestua?

Yhdysvaltain korkokäyrä kääntyi edellisen kerran laskevaksi vuonna 2019.

Yhdysvaltain korkokäyrä ja erityisesti 10 vuoden ja 2 vuoden sekä 10 vuoden ja 3 kuukauden valtionlainojen tuottoero (”term spread”) on ollut loistava indikaattori taloussyklien ennustamisessa. Viimeisen 50 vuoden aikana Yhdysvaltoihin on tullut käytännössä aina taantuma 7-24 kuukauden kuluttua siitä, kun kyseiset korkokäyrät ovat kääntyneet laskeviksi.

Edellä mainituista korkokäyristä 10 vuoden ja 2 vuoden korkokäyrä kääntyi eilen tiistaina hetkellisesti laskevaksi eli tuottoero kävi miinuksen puolella. Huomionarvoista kuitenkin on, että 10 vuoden ja 3 kuukauden valtionlainojen välinen tuottoero on edelleen tukevasti plussalla ja jopa jyrkentynyt viime viikkojen aikana.

Pitäisikö olla huolissaan?

Todennäköisesti syytä huoleen ei ole ainakaan 10 vuoden ja 2 vuoden valtionlainojen korkokäyrän kääntymisen vuoksi.

Nykyinen inflaatioympäristö tekee korkokäyrän tulkitsemisesta haastavaa. Fed on itse myös ottanut kopin teemasta ja julkaisi siitä kirjoituksen 25.3.2022. Fedin tulkinnan mukaan 10 vuoden ja 2 vuoden valtionlainojen välisen tuottoeron supistuminen ei ole nykytilanteessa hyvä taantumaindikaattori.

Ensinnäkin korkokäyrän kääntyminen saattaa johtua siitä, että korkomarkkina ei odota Fedin nostavan ohjauskorkoa enää tulevan kuuden vuosineljänneksen jälkeen. Markkina siis arvioi, että Fed alkaisi jälleen laskea korkotasoa vuoden 2023 toisella puoliskolla tai ei enää sitten ainakaan tee korotuksia ohjauskorkoon.

Fed ei välttämättä lopeta koronnostoja sen vuoksi, että Yhdysvaltoihin tulisi taantuma. Vuoden 2023 puolivälin paikkeilla Fed on mahdollisesti saavuttanut ”neutraalin” korkotason. Fedin keskuspankkiirit arvioivat vastikään, että neutraali korkotaso on 2,4 prosenttia. Neutraalilla korkotasolla tarkoitetaan tässä tapauksessa Fedin ohjauskoron tasoa, jolla inflaatio onnistutaan pitämään vakaana, kun Yhdysvalloissa on täystyöllisyys.

Fed saattaa siis tulkita, että ohjauskorkoa ei enää kannata nostaa, koska se haittaisi talouskasvua ja työllisyyskehitystä.

Fedin näkemyksen mukaan toinen järkevä korkokäyrän kääntymiselle saattaa olla, että neutraalin korkotason odotetaan olevan jatkossa matala suhteessa historiaan. Se saattaisi selittää matalan tuottoeron 10 ja 2 vuoden valtionlainojen välillä.

Nykytilanteessa todennäköisesti relevantein selitys kuitenkin on, että inflaation odotetaan olevan korkeampi tulevana kahtena vuotena kuin seuraavina kahdeksana vuotena. Sen vuoksi kahden vuoden valtionlainan tuotto on nyt suhteellisesti korkea verrattuna 10 vuoden valtionlainan tuottoon.

Sijoittajan kannattaa analysoida myös muita eteenpäin katsovia taantumaindikaattoreita

Korkokäyrän muotoa enemmän taantumahuolia aiheuttaa koronnostot ja kallistunut energian hinta.

Sijoittajat ennustavat taantumien todennäköisyyksiä myös muiden eteenpäin katsovien indikaattorien avulla. Niistä erityisesti Conference Boardin julkaisema kuluttajaluottamus ja Michiganin yliopiston kuluttajasentimentti ovat monien sijoittajien suosiossa.

Niistä Conference Boardin kuluttajaluottamus on edelleen kelvollisella tasolla suhteessa historiaan. Tuorein luku on maaliskuulta 107,2, joskin helmikuussa se oli tasolla 110,5. Lukema ei siis enteile taantumaa, mutta nopeat muutokset kuluttajaluottamuksessa ovat luonnollisesti mahdollisia. Suhteellisen vahvaa lukemaa selittää se, että Yhdysvaltain työmarkkinoiden tilanne on erittäin vahva.

Michiganin yliopiston kuluttajasentimentti sitä vastoin maalaa erilaisen kuvan Yhdysvaltain taloudesta. Indikaattorin arvo on alustavan arvion mukaan maaliskuussa 59,7. Edellisen kerran yhtä matala lukema oli kuluvaa vuotta lukuun ottamatta vuonna 2011. Silloin taantuma vältettiin. Sitä vastoin vuonna 2020 kuluttajasentimentti ei laskenut niin paljon, vaikka Yhdysvallat oli kaksi kuukautta taantumassa koronapandemian vuoksi. Nyt kuluttajasentimenttiä heikentää erityisesti korkea inflaatio.

Fedin kannattaa ehdottomasti seurata korkokäyrien kehittymistä ja punnita rahapolitiikkaa myös suhteessa markkinoiden odotuksiin. Liian suurta painoarvoa korkokäyrälle ei todennäköisesti kannata kuitenkaan antaa, vaan keskittyä taisteluun inflaatiota vastaan ja pyrkiä hoitamaan se kunnialla ilman, että talouskasvu pahasti kärsii.

Kaiken kaikkiaan rahapoliittiinen tilanne on toki haastava. Fed ei ole juuri koskaan onnistunut taltuttamaan yli viiden prosentin inflaatiota ilman taantumaa.