Ukrainan sota osoittaa hajauttamisen tärkeyden – analyysi

Jos sijoittajan salkku on hajautettu eri toimialoille, arvon kehitys on ollut vakaampaa kuin Venäjä-riippuvaisissa yhtiöissä. Viimeksi mainittuja ovat esimerkiksi Finnair, Fortum ja Nokian Renkaat.

Ukrainassa torstaina 24.2.2022 alkanut Venäjän hyökkäyssota itsenäistä, suvereenia Ukrainaa vastaan on surullista todellisuutta. Se on samalla humanitäärinen, omien ja vieraiden ihmishengistä ja kärsimyksestä piittaamaton, katastrofi. Paras tapa auttaa on tehdä sijoitus avustusjärjestöjen tileille.

Sen tuotto mitataan ihmishengissä ja hädän jonkinasteisessa hallitsemisessa, pyrkimyksessä tuottaa ihmisille sodan jaloissa perustarpeita, kuten ruokaa, vettä, lääkintää ja suojaa.

Varmasti molemmilla sodan osapuolilla on oppimista toistensa näkökannoista jo pelkästään rauhan prosessin edistämiseksi, mutta mikään ei oikeuta väkivaltaista hyökkäystä toista maata ja sen hallintoa kohtaan.

Elämän täytyy jatkua ja se jatkuukin useimmissa maissa melko tavallisesti, ellei uutiskuvia lasketa. Sijoittajalle Ukrainan sota on tuonut esiin hajauttamisen merkityksen.

Tyypillisesti kansainvälisissä kriisitilanteissa kehittyvien markkinoiden osakkeet niiaavat enemmän kuin Yhdysvaltojen osakkeet, niin myös tässä tapauksessa.

iShares MSCI Emerging Index -etf-rahaston, USA:n S&P 500 -indeksin, Saksan DAX-indeksin ja Suomen OMK Helsinki -indeksin kehitys 1 kk ajalta 1.2.-1.3.2022. Kuva: TradingView

Kuvaaja osoittaa kuukauden ajalta neljän eri alueen pörssikehityksen. Katsotaan ensin kehittyvien markkinoiden kansainvälisen indeksirahaston iShares MSCI Emerging Index Fundin ja USA:n S&P 500 -indeksin kehitystä. Ne ovat selvinneet sodan ja sotavalmistelujen aiheuttamasta markkinamyräkästä paremmin kuin Saksan ja Suomen markkinat.

Hyökkäys viime torstaina syöksi kehittyvien markkinoiden indeksin yli 4 prosentin laskuun, kun yhdysvaltalaisindeksi avasi vajaan 1,5 prosentin laskussa. Ennen sodan aloitusta kehittyvien indeksi johti S&P 500 -indeksiä 3,5 prosenttiyksiköllä.

Tällä hetkellä S&P on kirinyt kuukauden tuotossa ohi, eli eroa on indeksien välille on tullut torstaita edeltävään tilanteeseen nähden lähes 5 prosenttiyksikköä S&P 500:n hyväksi. Toki osakemarkkinat olivat reagoineet niin kehittyvillä kuin kehittyneillä markkinoilla laskevasti jo hyökkäystä edeltävinä päivinä Venäjän valmistellessa joukkojaan sotatoimia varten.

Sijoittajat hakevat kriisissä turvaa yhdysvaltalaisosakkeista. Saksan DAX-indeksi pakitti torstain avauksessa kehittyvien markkinoiden tapaan neljän prosentin tahtia, Suomen OMX Helsinki jopa hieman enemmän.

Suomi ja Saksa ovat tällä hetkellä torstain tasoa alempana päinvastoin kuin USA ja kehittyvät markkinat. Suomen pörssin kuukauden kehitys on -13 prosenttia eli vertailun heikoin. Tätä selittää osin Suomen periferialuonne pörssinä sekä monien yhtiöiden huomattava liiketoiminta Venäjällä tai vienti Venäjälle.

Nordea Varallisuudenhoidon päästrategi Antti Saari tviittasi tiistaina kuvaajan Venäjän viennin ja tuonnin osuudesta bkt:stä Suomessa, euroalueella ja USA:ssa. Erot ovat merkittäviä.

Kun katsoo tätä kuvaa, ei tarvitse miettiä, miksi Helsingin #pörssi:ssä on ollut vähän haastavampaa tässä viime päivät vaikkapa #USA:an verrattuna. Ei kuvaa tietenkään yhtiökenttää täydellisesti, mutta antaa suuntaa. #sijoittaminen pic.twitter.com/z6vz3N5FV9 — Antti Saari (@SaariAJ) March 1, 2022



Sijoittajat myyvät hanakammin Suomen kaltaisen maan osakkeita kansainvälisessä sota- tai kriisitilanteessa kuin isompien markkinoiden osakkeita. Länsimaiden aiheellisesti asettamat pakotteet heikentävät yhtiöiden liiketoimintaedellytyksiä Venäjällä sekä Valko-Venäjällä, joka on Venäjän liittolainen.

Kehittyvien markkinoiden indeksissä edellä Venäjän osakkeiden osuus on melko vähäinen, Indeksin isoimpia osakkeita ovat Taiwan Semiconductor Manufacturing, Tencent Holdings, Samsung Electronics, Alibaba ja Meituan. Näiden toimialat sijoittuvat informaatio- ja kommunikaatioteknologiaan tai verkkokauppaan, kotipaikka Kiinaaan, Taiwaniin tai Etelä-Koreassa.

Suomessa kahtiajakoa arvon säilyttäjissä ja putoajissa

Kun katsotaan suomalaisten pörssiyhtiöiden kurssipudotuksia kuukauden ajalta, isoimpia kärsijöitä ovat juuri Venäjä-riippuvaiset yhtiöt. Nokian Renkaiden isoin tehdas ja iso asiakasmarkkina sijaitsee Venäjällä. Finnairin tärkeä lentoreitti kulkee Venäjän ilmatilan yli Aasiaan. Venäjä ilmoitti perjantaina sulkevansa ilmatilansa 36 maalta, mukaan lukien Suomi.

Nokian Renkaat on pudonnut pörssissä kuukauden aikana 59 prosenttia ja Finnair 40 prosenttia 2.3. aamuun mennessä. Keskeisiä Venäjä- ja Valko-Venäjä -riippuvaisia putoajia ovat myös Aspo (-35 %), Ponsse (-33 %), Fortum (-33 %), Honkarakenne (-33 %), Kesla (-30 %) ja Olvi (-25 %).

OP:n perjantaisessa teemaraportissa olivat tarkastelussa juuri nämä yhtiöt pienempiä Keslaa ja Honkarakennetta lukuun ottamatta. Lisäksi OP nosti raporttiinsa öljynjalostaja ja biotuoteyhtiö Nesteen sekä rakennusyhtiöt YIT:n ja SRV:n. Näiden kolmen kurssipudotus on 20 prosentin tasoa.

Itäriippuvainen yhtiö on myös viilu- ja LVL-koneita toimittava Raute 23 prosentin pudotuksellaan.

Merkittävissä pörssiyhtiöissä on myös paljon niitä, joiden kurssit eivät ole kärsineet tilanteesta yhtään tai juurikaan. Esimerkiksi Ruotsissa pääkonttoriaan pitävä, Suomeenkin listattu teräsyhtiö SSAB on noussut, samoin lääkeyhtiö Orion.

Myös mediayhtiöiden kurssit ovat pitäneet suhteellisen hyvin. Sanoma on laskenut 11 prosenttia. Kaupan alan Keskon, Tokmannin ja Puuilon kurssilasku on jäänyt noin 15 prosentin tasolle, Kamuxin ja Stockmannin pienemmäksi.

Nokia on niiannut kymmenisen prosenttia, teleoperaattorit Elisa ja Telia vielä vähemmän.

Ympäristönhuoltoyhtiö Lassila & Tikanoja on selvinnyt noin 10 prosentin laskulla kuukaudessa, samoin Terveystalo, lääkejakelija Oriola ja kuluttajatuoteyhtiö Fiskars.

Raision, TietoEVRY:n, UPM:n ja Atrian kurssilasku on 12-14 prosentin tasolla. Eli TietoEVRY:kin on selvinnyt kohtuullisesti, vaikka sillä on työvoimaa Ukrainassa noin 1 900 henkilöä eli kahdeksan prosenttia henkilöstöstään (vuosikertomus 2020).

Fortum, Nokian Renkaat ja Finnair isoimpia kysymysmerkkejä

On hyvä, että strategisesti vain harvat kotimaan pörssiyhtiöt ovat erittäin riippuvaisia Venäjän vakaudesta. Kaikilla tämän jutun yhtiöillä on myös merkittävää Venäjä-riippumatonta toimintaa.

Finnairin kilpailuetuna toimineet Aasian reitit muodostavat haastavan tilanteen.

OP arvioi perjantain Ukraina-katsauksessaan, että jos Finnair menettää ylilentolupansa Venäjän vastapakotteiden seurauksena ja keskeyttää noin 75 prosenttia Aasian liikenteestään, liikenteen alasajo säästäisi kuitenkin liikennöimismaksuja, mikä osaltaan hillitsee kysynnän heikentymisen negatiivista vaikutusta.

Finnair on tiedottanut tilanteesta, supistanut jo lentojaan ja kertonut arvioivansa tilannetta. Yhtiön rahoitusasema on toistaiseksi melko hyvä, mutta raju tulojen menetys voi heikentää sitä tilanteen jatkuessa.

Finnair työstää parhaillaan vaihtoehtoista liikenne- sekä kustannussäästösuunnitelmaa tilanteen pitkittymisen varalle ja tiedottaa näistä tulevien viikkojen aikana. – pörssitiedote 28.2.2022

Fortumin Venäjä-riski syntyy sekä yhtiön omien investointiensa että tytäryhtiö Uniperin kautta. Uniperin sähköntuotannosta 40 prosenttia (42 TWh/v) on Venäjän lämpövoimaa. ”Emo-Fortumin”, ilman Uniperia, liikevaihdosta Venäjä tekee vajaa 900 miljoonaa euroa ja muu Fortum noin 5,6 miljardia. Kannattavuudessa Russia-segmentti oli syyskuussa päättyneellä 12 kuukauden jaksolla hieman muun Fortumin keskitasoa parempi, liikevoittomarginaalin ollessa Venäjällä 29 prosenttia.

Koko Fortumin 36,6 miljardin euron varoista syyskuun lopussa Venäjälle oli sidottuna 2,6 miljardia ja Uniperiin 23,3 miljardia, josta pieni osa on Venäjällä.

OP toteaa Fortumista analyysissaan:

Fortumin tase on omaisuuserien divestointien seurauksena hyvin vahva, eivätkä merkittävätkään Venäjän liiketoimintoihin kohdistuvat alaskirjaukset aiheuttaisi arviomme mukaan pääomitustarvetta tai Pohjoismaiden operatiivista toimintaa hankaloittavia vaikutuksia.

Nokian Renkaat avasi uusimman tehtaansa Daytoniin Tenneseehen, ”syvään etelään”, syksyllä 2019. Kuva: Nokian Renkaat kuvapankki, kuvaaja Tyler Johnston

Nokian Renkaiden isoin tehdas Venäjällä on haasteellisessa tilanteessa, mutta onneksi yhtiö on investoinut uuteen Amerikan tehtaaseensa. Yhtiö on jatkossa enemmän riippuvainen juuri Suomen ja Tenneseen tehtaistaan.

Arvopaperin haastattelussa Nokian Renkaita seuraava Inderesin analyytikko Joonas Korkiakoski sanoi lukujen ennustamisen olevan täydellistä tikanheittoa.

Korkiakosken isoimpaan huoleen on helppo yhtyä.

Suurin riski ja huolenaihe olisi se, että Venäjä alkaisi kansallistaa länsimaisten yhtiöiden paikallisia omaisuuseriä. Se tarkoittaisi yhtiölle heidän ison ja kustannustehokkaan tuotantolaitoksen menettämistä.

Yhtiö myös antoi monen muun yhtiön tapaan tulosvaroituksen ja peruutti tulosohjeistuksensa 28.2.

Venäjän sotilastoimet Ukrainassa ja siitä seuranneet pakotteet ovat aiheuttaneet merkittävää epävarmuutta liittyen Venäjään, Venäjän rahoitusjärjestelmän ja maksuliikenteen toimivuuteen sekä Venäjän ruplan valuuttakurssiin.

Nokian Renkaiden liikevaihdosta Venäjä ja Aasia toivat viime vuonna 20 prosenttia. Henkilöautonrenkaista Venäjän tehdas valmisti jopa 82 prosenttia. Henkilöstöstä Venäjällä on kolmannes. Taseen 1,9 miljardin euron varoista oli Venäjälle sidottuna 420 miljoonaa eli 22 prosenttia. Konsernitase on onneksi nettovelaton.

”Yhdysvaltain- ja Suomen-tehtaisiin lisättiin työvuoroja tuotannon kasvattamiseksi”, tilinpäätöksessä todettiin 8.2.2022. Reutersin uutisen 25.2. mukaan yhtiö kertoi siirtävänsä rengastuotantoaan Suomen ja Yhdysvaltain tehtaisiinsa.

Lopuksi

Hajauttamisen merkitys korostuu, kun salkun riskiä katsotaan päivän arvon näkökulmasta. Toki pidemmälläkin aikavälillä riski on pienempi, jos salkussa on eri toimialojen erilaisia yhtiöitä, mahdollisesti myös eri maiden osakkeita ja muita omaisuuslajeja.

Vaikka monet asiantuntijat ovat muistuttaneet aiempien sotien vaikutuksen menneen pörssissä nopeasti ohitse, nykytilanne on erilainen, koska se vaikuttaa suoraan useiden yhtiöidemme liiketoimintaan.

Samaan aikaan kustannukset kasvavat ja kuluttajien ostovoima ja -into saattavat heiketä. Vaikutukset yhtiöihin ovat moninaisia ja kaikkia niitä emme vielä näe.

Jossakin vaiheessa tulee kuitenkin se piste, kun esimerkiksi Nokian Renkaiden Suomen ja Amerikan tehtaiden tuotannolla ja myynnillä on isompi arvo kuin romahtanut pörssiarvo.

Kaikkein tärkeintä olisi rauhan saavuttaminen sotatoimialueella. Niin kauan kuin rauhaa ei saavuteta, riskit myös elinkeinoelämässä ja rahoitusmarkkinoilla jatkuvat ja ovat osin arvaamattomia.

Kirjoitus ei sisällä sijoitussuosituksia.

