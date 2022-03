Sijoituskonkari: “Uuden talouden ihmeet” ovat tuottaneet rajuja kurssipettymyksiä

Taulukko: Hannu Angervuo.

Listautumismarkkinat ovat käyneet viime vuosina kuumana Yhdysvalloissa, mutta viime aikoina ”kuumat listayhtiöt” ovat tuottaneet karvaita pettymyksiä sijoittajille.

Pitkän osakekurssien nousukauden trendejä ovat olleet hulppeita kasvutarinoita viljelevät listautuvat kasvuyhtiöt. Kun korot ovat olleet pitkään alhaalla ja keskuspankit ovat harjoittaneet historiallisen elvyttävää rahapolitiikkaa, on ympäristö ollut suotuisa yrityksille, joiden arvo perustuu tulevien vuosien kassavirtoihin.

Uusi ilmiö listautumismarkkinoilla ovat niin sanotut SPAC-yhtiöt. Kyseessä on kaksivaiheinen listautuminen, jossa ensin listataan niin sanottu kuoriyhtiö, joka saa listautumisessa varat yrityskaupan toteuttamiseen. Toisessa vaiheessa yrityskaupan kautta kohdeyhtiö listautuu pörssiin.

Alkanut vuosi ei ole kuitenkaan ollut helppo viime vuosina listautuneita ”kuumille IPOja” ostaneille osakesijoittajilla, toteaa konkarisijoittaja Hannu Angervuo markkinakatsauksessaan.

Angervuo on laskenut tuottokehityksiä joillekin kuumille kasvuyhtiöille. Useiden yhtiöiden kurssit ovat laskeneet jo kymmeniä prosentteja. Tällainen on esimerkiksi viime vuonna listautunut sähköautovalmistaja Rivian, jonka markkina-arvosta on sulanut alkuvuoden aikana jo yli 63 prosenttia. Kovia on kokenut myös vuonna 2020 listautunut pilvipohjaisia tietovarastoratkaisuja tarjoava Snowflace.

Uuteen talouteen luottava tähtisijoittaja ihmeissään

Kuluvan vuoden kohtuullisia onnistujia ovat kuluvana vuonna olleet asuntovuokrausalusta AirBnB ja sähköautojen latauslaitevalmistaja Plug, joiden kurssilasku on ollut maltillinen ja samassa haarukassa kuin koko indeksin lasku. S&P 500 indeksin on laskenut tänä vuonna 11,7 prosenttia ja Nasdaq 17,9 prosenttia.

Angervuon mukaan ”uuden talouden ihmeet” ilmiönä on jo melko kulahtanut, sillä viime tai edellisen vuoden huippukurssista laskua on kertynyt muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta jo yli kuusikymmentä prosenttia.

”Rohkeimmat sijoittajat voivat alkaa ostaa näitä eniten laskeneita osakkeita tähtisijoittaja Cathie Woodin seuraksi. Cathie Wood on ollut viime aikoina hyvin vihainen sijoittajille, jotka ovat myyneet uuden talouden yhtiöitä ymmärtämättä miten hieno tulevaisuus niillä on”, Angervuo veistelee.

Sijoituskonkarin mukaan opportunistit vetoavat puolestaan listautuneiden yhtiöiden kurssikehityksestä tehtyihin lukuisiin tutkimuksiin, joiden sanoma on ollut: käyttäydy listautuneiden yhtiöiden kanssa kuten pankkirosvo tekee: iske ja häivy.

Myös kiinalaiset USA:ssa noteeratut teknologiayhtiöt ovat tuottaneet viime aikoina harmia sijoittajille.

”Sähköautovalmistaja Nio, verkkokauppayhtiö JD.com ja Alibaba sekä alustayhtiö Didi ovat olleet kovassa kurssilaskussa jo kuukausien ajan. Eilen Didin osakekurssi romahti 44 prosenttia, kun sen listautuminen Hong Kongin pörssin peruttiin. Didin osakekurssi on laskenut viime vuoden listautumisesta 87 prosenttia. Nion osakurssi on laskenut tänä vuonna 49,2%, JD.comin osakekurssi on laskenut 31,5%, Alibaban osakekurssi on laskenut 27 prosenttia”, Angervuo toteaa.

Yhtiöt ottavat jo inflaation huomioon

Uutena päänvaivana sijoittajille on tullut myös yhä kiihtyvä inflaatio.

Yhdysvaltojen työministeriö kertoi torstaina, että maan vuosi-inflaatio nousi helmikuussa 7,9 prosenttiin, kun tammikuussa inflaatio oli 7,5 prosenttia. Inflaation nousu kuukaudessa oli 0,8 prosenttia.

”USA:n pörssiyhtiöiden johto on myös huomannut voimakkaan inflaation ja sen mahdolliset vaikutukset yhtiöiden liikevaihtoon ja kannattavuuteen. S&P 500-indeksin viidestä sadasta suurimmasta yhtiöistä peräti 356 kpl (71,2%) raportoi kasvaneesta inflaatiosta ja sen vaikutuksista liiketoimintaan”, Angervuo toteaa.

Sijoituskonkarin mukaan viimeksi vastaava inflaatiota koskeva raportointibuumi nähtiin vuonna 2010 eli finanssikriisin jälkeen.

”Sektoreista suurimmat inflaatiokommentit tulivat päivittäistavaroista 100%, perusteollisuudesta 89%, kiinteistöistä 86%, energiasta 85%, teollisuudesta 85%, syklisestä kulutuksesta 83%, rahoituksesta 83%, yhteiskuntapalveluista 65%, informaatioteknologiasta 55%, terveydenhuollosta 55% ja telealasta 32%”, Angervuo listaa.

Analyytikot eivät silti ole vielä reagoineet muuttamalla yritysten nettotulosennusteita vuodelle 2022.

Angervuon mukaan yhteenlaskettu nettotuloskasvu on edelleen 9,1 prosenttia kun se oli 9,0 prosenttia joulukuun lopussa 2021.

”Sektoreista suurimmat tulosennustemuutokset ovat energialla kasvu vuodelle 2022 (+55,1%, joulukuussa ennuste oli +28,3%), teollisuus (+33,8%, joulukuussa +34,8%), syklinen kulutus (+20,4%, joulukuussa +32,6%), informaatioteknologia (+12,2%, joulukuussa +10,0%)”, Angervuo listaa.