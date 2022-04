Aktivistisijoittaja Bill Ackman aikoo rauhoittua – Sijoitamme yrityksiin jotka selviävät raamatullisesta tulvasta

Bill Ackman ilmoittaa eläköityvänsä aktivismista. Keskittyy rakentavaan omistamiseen ja laatuyhtiöihin.

Sijoitusyhtiö Pershing Squaren tuoreimmassa vuosikertomuksessa sijoittaja Bill Ackman ilmoittaa jättävänsä mediahuomiota keräävät sijoitustaistelut ja keskittyvänsä rakentavaan ja arvoa luovaan omistamiseen yhdessä yritysten johdon ja hallituksen kanssa.

Aktivistisijoittajaksi nimitetty Bill Ackman tuli kuuluisaksi käytyään pitkän ja paljon julkisuutta saaneen kamppailun Carl Icahnin kanssa Herbalifestä. Ackman myi Herbalifen osakkeita lyhyeksi uskoessaan Herbalifen olevan pyramidihuijaus. Ackman ei kuitenkaan saanut puhuttua osaketta laskuun kuin hetkellisesti ja hävisi lopulta sijoituksellaan miltei miljardi dollaria.



Kommentoidessaan Herbalife sijoitusta Ackman peräänkuuluttaa sijoitusaforismia: “You don’t need to make it back the way you lost it.”

Pershing Square tyypillisesti sijoittaa keskitetysti pieneen joukkoon pörssilistattuja yhtiöitä. Bill Ackman kirjoittaa sijoitusyhtiön pysyvän tukevasti osakemarkkinoilla sodasta ja inflaatiosta huolimatta. Hänen mukaansa Pershing Squaren omistamilla yhtiöillä on huomattavaa hinnoitteluvoimaa ja tulevat kestämään vaikeidenkin aikojen ylitse.

Kurssilaskun varalta Pershing Square käyttää toiminnassaan suojauksia käteisen sijasta. Suojaukset antavat sijoitusyhtiölle mahdollisuuden ostaa osakkeita, jos niiden hinnat laskevat houkuttelevalle tasolle.

Neuvonantoa ja Netflixiä

Viime vuoden lopulla Bill Ackman sai paljon julkisuutta suojattuaan sijoitusyhtiönsä salkun koronnostojen varalta. Samanaikaikaisesti Ackman toimi neuvonantajana Yhdysvaltain keskuspankille FED:ille ja puhui voimakkaasti koronnostojen tarpeellisuuden puolesta. Salkun suojaus onnistui niin hyvin, että se oli sijoitusyhtiön vuoden 2021 kolmanneksi tuottoisin sijoitus.

Vuosikertomuksessa Ackman korostaakin sijoitusyhtiö Pershing Squaren selvinneen kaikista viimeisistä ja suurimmista markkinamyllerryksistä S&P 500-indeksiä paremmin. Koronakriisin yhteydessä Pershing Squaren 26 miljoonan dollarin suojauksen arvo nousi peräti 2,6 miljardiin.

Tammikuussa Ackman sai julkisuutta ostettuaan merkittävän osuuden striimauspalvelu Netflixistä. Vuosikertomuksessa Ackman perustelee sijoitustaan Netflixiin. Hän näkee, että Netflix on vasta alkutaipaleella striimauspalveluiden sekulaarisessa kasvussa.

Ackman odottaa Netflixin tavoitteleman markkinan kasvavan, kun laajakaistayhteydet maailmanlaajuisesti kehittyvät ja levittäytyvät. Ackmanin mukaan Netflix on kilpailijoitaan kannattavampi ja se tuottaa kilpailijoita enemmän viihdyttävää sisältöä.

Ackmanin sijoitusyhtiö Pershing Square avasi position Netflixissä sen osakekurssin pudottua, kun sijoittajat huolestuivat yhtiön lyhyen aikavälin kasvuohjeistuksesta. Ackman uskoo Netlixin osakekurssin olevan volatiili, mutta yhtiön pystyvän kaksinumeroisiin kasvulukuihin seuraavan vuosikymmenen aikana. Näin ollen hän arvioi Netflixin osakkeen olevan aliarvostettu suhteessa yhtiön tuottopotentiaaliin.

Entinen aktivistisijoittaja ostaa laatua

Pershing Squaren sijoituskohteissa korostuu vahva markkina-asema, korkea vapaa kassavirta ja pääoman tuottoaste sekä vahva tase. Yhtiöt, joihin Pershing Square on sijoittanut, ostavat takaisin omia osakkeitaan, jolloin alhaisemmat osakekurssit toimivat itse asiassa sijoitusyhtiön hyväksi sen omistaessa sijoituskohteista aiempaa suuremman osuuden.

Netflixin lisäksi sijoitusyhtiön muita suuria omistuksia on esimerkiksi musiikkiyhtiö Universal Music Group, hotelliketju Hilton ja ravintolayhtiöt Domino’s Pizza, Chipotle Mexican Grill ja Restaurant Brands International. Kiinteistösektorilta Pershing Square omistaa The Howard Hughes Corporationia. Uutena sijoituksena yhtiön salkkuun tuli vuonna 2021 rautatieyhtiö Canadian Pacific Railway.

Yllä mainitut laadulliset tekijät näkyvät useissa sijoituskohteissa. Esimerkiksi ravintolayhtiöiden franchising-malli mahdollistaa korkean pääoman tuoton ja kassavirran. Restaurant Brandsin ketjuilla Burger Kingillä ja Tim Hortonsilla on vahva asema omilla markkinoillaan. Lisäksi ravintolayhtiöt hyödyntävät digitaalisuutta liiketoiminnan tehostamiseksi ja kasvavat niin orgaanisesti kuin yritysostoin.

Vuosikertomuksessa Ackman analysoi useita Pershing Squaren sijoituksia, mikä avaa mainiosti suursijoittajan ajatusmaailmaa. Halutessaan Ackmanin kelkkaan mukaan sijoittajan onkin mahdollista ostaa Pershing Squaren osakkeita Lontoon pörssistä osaketunnuksella PSH.

Ackman ilmaisee tyytymättömyytensä Pershing Squaren osakkeen kehitykseen. Hänen mukaansa yhtiön markkina-arvo on huomattavasti sen omistuksia alhaisempi. Vaikka sijoitusyhtiöillä käydään tyypillisesti kauppaa alle niiden substanssiarvon, Pershing Square pyrkii aktiivisesti nostamaan profiiliaan sijoittajien keskuudessa.

Osaketta ei kannata sekoittaa New Yorkin pörssiin listattuun Pershing Square Tonting Holdingsiin eikä Pershing Square SPARC Holdingsiin, jotka ovat Pershing Squaren välineitä mahdollisiin yritysjärjestelyihin.