Bitcoin jalkautuu arjen maksuvälineeksi

Striken toimitusjohtaja Jack Mallers ilmoitti torstaina yhtiön ryhtyneen yhteistyöhön Shopifyn, Blackhawkin ja NCR:n kanssa.

Yhdessä mainitut kolme yritystä muodostavat merkittävän osan koko maailman maksupäätemarkkinoista. Yhteistyön myötä Bitcoin jalkautuu osaksi internetinkauppojen ja kivijalkamyymälöiden arjen maksuliikennettä.

Jack Mallers demonstroi Bitcoin-konferenssissa, miten salamaverkkoa voi käyttää maksamiseen sekä Internetissä että kivijalkamyymälöissä. Halutessaan asiakas voi maksaa täysin anonyymisti salamaverkkoa ja TORia hyödyntäen. Kauppias voi halutessaan vastaanottaa varat bitcoinissa, dollareissa, euroissa tai muussa valuutassa.

Mallers julkisti luettelon suurimmista jälleenmyyjistä, jotka voivat nyt hyväksyä bitcoin-maksuja. Listalta löytyy muun muassa McDonald’s, Walmart, Starbucks, Best Buy, Home Depot, Staples, Wendy’s ja Macys.

Salamaverkon hyödyntäminen arjen maksuliikenteessä on hyvin merkittävää etenkin kauppiaiden näkökulmasta. Vanhassa luottokortteihin perustuvassa maksuliikennejärjestelmässä kauppiaat joutuvat maksamaan 3 % kuluja per transaktio sekä odottamaan 2-15 päivää rahojen siirtymistä. Nämä kustannukset koituvat luonnollisesti aina lopulta kuluttajan maksettavaksi. Salamaverkon avulla kauppiaat voivat vastaanottaa asiakkaiden maksut välittömästi sekä täydessä määrässä. Ei välistävetäjiä, ei turhia kuluja tai viiveitä. On oletettavaa, että kauppiaiden ansaitsemat säästöt näkyvät myös kuluttajille halvempina hintoina.

Salamaverkkoa voi hyödyntää myös ilman bitcoinin omistamista. Esimerkiksi perinteisillä tavoilla eri valuuttojen välinen maksaminen on hyvin hidasta ja kallista. Salamaverkon avulla käyttäjä voi maksaa euroilla, jotka siirretään salamaverkon bitcoiniksi ja siitä eteenpäin dollareiksi alle sekunnissa. Normaalisti päiväkausia kestävä rahaliikenne on ratkaistu välittömästi ja sentin murto-osia vastaavilla kustannuksilla.

Yksinkertaisimmillaan jo euro-salamaverkko-euro maksuliikenneratkaisu lisää kaupanteon kustannustehokkuutta merkittävästi. Maksuliikenneverkkoja on viimeksi innovoitu vuonna 1949, joka osittain selittää perinteisen järjestelmän hitautta, kankeutta ja kalleutta. Päivitys parempaan hyödyttää kaikkia muita paitsi vanhaan jumahtaneita palveluntarjoajia.

Boomerit, jotka ovat naureskelleet bitcoinille, koska sillä ei ole voinut maksaa lähikioskilla kahvia, kokevat kohta yllätyksen, kun lähikioskilla ei voi maksaa kahvia ilman Bitcoinin hyödyntämistä maksuliikenteessä.

Viikon muita tapahtumia

Tesla, Block & Blockstream ryhtyvät yhteistyössä hyödyntämään aurinkoenergiaa 100 % uusiutuvan energian Bitcoin-louhinnassa.

Lightning Labs on varmistanut 70 miljoonan dollarin rahoituksen Bitcoinin päälle rakennettavien vakaavaluuttojen ja muiden omaisuusluokkien mahdollistamiseksi.

Kaupankäyntipalvelu Robinhood kertoo bitcoinin olevan alustan suosituin jatkuvien ostojen kohde. Yhtiön toimitusjohtaja Vlad Tenev kertoi torstaina myös salamaverkon käyttöönotosta.

Vapaaotteluorganisaatio UFC maksaa kamppailijoiden ottelubonukset bitcoineilla.

Kanadan pääministeriehdokas Pierre Poilievre aikoo poistaa verotuksen hyväntekeväisyyteen hyödynnetyistä bitcoineista.

Hondurasin erityistalousalue, Prospera, nosti bitcoinin laillisen maksuvälineen asemaan.

Portugalin itsehallinnollinen saarialue, Madeira, nosti bitcoinin laillisen maksuvälineen asemaan.

Meksikon senaattori Indira Kempis ehdottaa lakialoitteessa bitcoinin nostamista lailliseksi maksuvälineeksi.

Tennistähti Serena Williams ryhtyy yhteistyössä Cash Appin kanssa laajentamaan tietoisuutta Bitcoinista.

Aiemmin skeptinen pankkijätti JP Morgan näkee Bitcoinin arvon säilyttäjänä.

Yhdysvaltain valtiovarainministeri Janet Yellen painottaa vastuullisen sääntelyn merkitystä Bitcoinin ja kryptovaluuttojen osalta.

Yhdysvaltain arvopaperiviranomainen SEC hyväksyi uuden Bitcoin-futuureihin pohjautuvan ETF:n.

NFL-joukkue Tennessee Titans hyväksyy bitcoinin maksuvälineenä.

American Bank ryhtyy yhteistyössä BAKKT:in kanssa tarjoamaan asiakkaille mahdollisuuden käydä kauppaa bitcoinilla.

Terra-projekti on hankkinut alle kuukaudessa 39 897 bitcoinia.

Teksasilainen Bank Laredo tarjoaa kaikille työntekijöilleen mahdollisuuden nostaa palkkaa bitcoinissa.

MicroStrategy hankki 4 167 bitcoinia.

Iso-Britannian valtiovarainministeri Rishi Sunak kertoo saarivaltion ottavan askeleita kohti kansainvälisen kryptokeskuksen asemaa.

Maksuliikenneyhtiö Circle liittoutuu pankkijätti Barclaysin kanssa syventääkseen mahdollisuuksia bitcoin-palveluihin Isossa-Britanniassa.

Teknologiajätti Intel julkaisi uuden Bitcoin-louhintasirun.

Oklahoma ryhtyy tarjoamaan verokannusteita houkutellakseen Bitcoin-louhijoita osavaltioon.

Lainaus Avain Vapauteen -kirjasta ”Bitcoin on rahan teknologiaa, ja siksi siitä voi tulla parempi. Bitcoinia voi ohjelmoida, siihen kehitetään uusia ominaisuuksia. Bitcoinin päälle rakennettava maksuprotokolla Salamaverkko (engl. Lightning Network) on esimerkki tällaisesta avoimessa ympäristössä tapahtuvasta innovaatiosta. Onnistuessaan Salamaverkko mahdollistaa miljoonia transaktioita sekunnissa.



Salamaverkon ympärillä on käynnissä viisi projektia: kolme start-up yhtiötä, MIT-yliopisto ja Bitcoin-yhteisön avoin projekti. Kaikki tahot rakentavat ratkaisua eri ohjelmointikielellä, mutta ratkaisut ovat keskenään yhteensopivia.



Bitcoinin ja siihen liittyvän Salamaverkon kaltaiset innovaatiot mahdollistavat maailmanlaajuisen, luotettavan ja tehokkaan kaupankäynnin miljardeille ihmisille.”

Toni Heiskanen & Janne Piiroinen

