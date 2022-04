HKScan laajenee kasviksista valmistettujen lisäarvotuotteiden kasvavaan markkinaan

Tuoreiden vihannesten myyntivolyymi on Suomessa kasvussa.

HKScanin ja Vihannes-Laitilan uusi yhteisyritys nostaa kasvisten jalostusastetta ja uudistaa tuoreiden kasvistuotteiden tarjontaa. Yhteisyritys vastaa kasvavaan kuluttajakysyntään ja tuo markkinoille vuoden kuluessa tuotteita.

Yhteistyö edistää HKScanin strategista tavoitetta kasvaa monipuoliseksi ruokataloksi.

HKScan omistaa uudesta perustetusta yhteisyrityksestä 80 prosenttia ja Vihannes-Laitila 20 prosenttia. Uudet kasvistuotteet valmistetaan HKScanin Euran tuotantolaitoksella. Yhteisyritys vastaa uuden tuoteryhmän liiketoiminnasta. Samalla HKScanista tuli yksi Vihannes-Laitilan omistajista pienellä osuudella.

Yhteistyön tavoitteena on kasvattaa kasvisten markkinaa kehittämällä tuotteistoa vastaamaan kuluttajien uudistuviin tarpeisiin. Yhteisyritys tuo vuoden kuluessa markkinoille nykyistä jalostetumpia käyttö- ja kypsennysvalmiita tuoreita kasvistuotteita.

”Kumppanuus Suomen johtavan vihanneskauppayhtiön kanssa on luonteva osa strategiamme mukaista laajenemista uusiin raaka-aineisiin ja tuoteryhmiin. Kasvisten käyttö on ollut vahvassa kasvussa, ja tuotteiden jalostusaste on ollut keskimäärin hyvin matala”, kertoo HKScanin toimitusjohtaja Tero Hemmilä.

Hemmilän mukaan käynnistyvä yhteistyö tarjoaa erinomaisen pohjan luoda lisäarvoa kasvistuotteille, kehittää valikoimaa ja edistää kasvua. Lisäksi kasvistuotteet täydentävät HKScanin tuotevalikoimaa.

HKScanin mukaan kuluttajat ovat yhä kiinnostuneempia hyvinvoinnista, ja esimerkiksi tuoreiden vihannesten myyntivolyymi on kasvanut Suomessa kymmenessä vuodessa 13 prosenttia.

Kasvun odotetaan jatkuvan vahvana.

Suomalaiset syövät vihanneksia vuodessa keskimäärin 66 kilogrammaa henkilöä kohden, mutta vain noin 20 prosenttia suomalaisista syö kasviksia ravitsemussuositusten mukaisen määrän.

Tällä hetkellä suurin osa kasviksista myydään tuoreina tuotteina, joiden jalostusaste on pääosin hyvin alhainen. Kasviksia myydään myös merkittävä määrä hieman pidemmälle jalostettuina pakasteina.

Suomessa tuoreiden käyttövalmiiden ja ruoanlaittoa nopeuttavien kasvistuotteiden markkina on kansainvälisesti vertailtuna pieni. HKScan ja Vihannes-Laitila uskovat, että kiinnostava ja kuluttajien arkea helpottava tuotevalikoima kasvattaa markkinaa selvästi.

”Uskomme, että voimme kasvattaa markkinaa nostamalla tuoreiden kasvisten jalostusastetta. Mielenkiintoisten uusien tuoreiden lisäarvotuotteiden avulla kasvisten lisäämisestä ruokavalioon tulee entistä helpompaa ja maistuvampaa niin kuluttajille kuin food service -sektorille”, Vihannes-Laitila Oy:n toimitusjohtaja Jari Paavola sanoo.

Vihannes-Laitila on Suomen johtava vihanneskauppayhtiö ja sen liikevaihto oli 36 miljoonaa euroa vuonna 2021. Yritys työllistää noin sata henkilöä ja sen omistavat 80 varsinaissuomalaista ja satakuntalaista viljelijää.

HKScan pyrkii nyt aktiivisesti laajentamaan tuotevalikoimaansa.

Esimerkiksi viime marraskuussa HKScan kertoi laajentavansa tuotevalikoimaansa kalatuotteisiin. HKScan ja Scandinavian Aquasystems AB alllekirjoittivat yhteistyösopimuksen kalatuotteiden myynnistä Gårdsfisk-brändillä sekä kalasta valmistettavien ateriakomponenttien valmistuksesta Ruotsissa.