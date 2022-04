Minkälaisia ovat jalkapalloseurat sijoituskohteina?

Pörssiin listatut jalkapalloseurat ovat olleet yleensä kehnoja sijoituskohteita.

Euroopan jalkapallokauden loppuhuipennus lähestyy, kun Mestareiden liigan finaali pelataan 28. toukokuuta Ranskassa. Finaalin läheisyys saa osakesijoittajan miettimään jalkapalloseuroja sijoituskohteina. Myös koronapandemian todennäköinen väistyminen kasvattaa mielenkiintoa jalkapalloseuroja kohtaan.

Jalkapalloseurat ovat olleet viime vuosina miljardöörien temmellyskenttä. Yhä useamman seuran pääomistaja on kotoisin USA:sta, Lähi-Idästä tai Venäjältä.

Sijoittaja miettii luonnollisesti sijoituskohteiden tuotto-odotusta. Jalkapalloseurojen kohdalla kysymys on kuitenkin myös muusta kuin rahallisesta hyödystä. Kannattajat saattavat ostaa seuran osakkeita ja tukea sitä kautta seuraa. Se onkin kenties perustelluin syy ryhtyä omistajaksi, sillä historian saatossa pörssiin listatut jalkapalloseurat ovat osoittautuneet kehnoiksi sijoituskohteiksi.

Arvioidaan seuraavaksi joitakin pörssiin listattuja jalkapalloseuroja ja tarkastellaan niistä osaketuottojen ja liiketoiminnan lukujen osalta hollantilaista Ajaxia, italialaista Juventusta, saksalaista Borussia Dortmundia ja portugalilaista Benficaa.

Niistä vain Ajaxin osakkeen kokonaistuotto on ollut 20 vuoden ajanjaksolla positiivinen. Ajaxiin sijoittamalla on saanut kyseisellä aikavälillä kelvollisen noin 180 prosentin kokonaistuoton. Sitä vastoin eniten turskaa on tehnyt Juventuksen osakkeella, noin -65 prosenttia.

Heikot osaketuotot eivät ole yllätys. Monella jalkapalloseuralla on vaikeuksia tehdä voitollista tulosta. Organisaatioiden kulurakenne on usein raskas erityisesti palkkakustannusten osalta. Siispä liikevaihdosta iso osa menee vuosittain palkkoihin. Yksittäisiä voitollisia vuosia näyttää usein seuraavan tappiollinen aikajakso, joita kertyneet voitot eivät riitä kattamaan.

Seuroista Ajax on onnistunut tekemään voitollista tulosta. Se on yltänyt neljä kertaa positiiviseen tulokseen viimeisen viiden vuoden aikana. Kesäkuussa 2019 päättynyt tilikausi oli seuran lähihistorian paras. Silloin Ajax teki 199,5 miljoonaa euroa liikevaihtoa ja 51,9 miljoonan euron nettotuloksen. Pandemiavuoden tilikaudella tappiota kertyi 8,1 miljoonaa euroa 125,2 miljoonan euron liikevaihdolla.

Myös Benfica on päässyt plussalle neljä kertaa edellisestä viidestä tilikaudesta. Kesäkuussa 2021 päättyneellä tilikaudella seura teki liikevaihtoa 94,0 miljoonaa euroa ja nettotulos oli 17,4 miljoonaa euroa tappiollinen. Sitä edeltävä tilikausi oli viimeisen viiden vuoden paras kannattavuuden osalta. Liikevaihto oli 140 miljoonaa euroa ja nettotulos 41,7 miljoonaa euroa.

Borussia Dortmundin kohdalla viimeisestä viidestä vuodesta 2020 ja 2021 olivat tappiollisia, mutta sitä edelliset voitollisia. Saksalaisseura onnistui erityisesti kesäkuussa 2018 päättyneellä tilikaudella, jonka aikana se teki 536,0 miljoonaa euroa liikevaihtoa ja 31,7 miljoonaa euroa nettotulosta. Koronapandemia aiheutti kuitenkin kesäkuussa 2021 päättyneellä tilikaudella 72,8 miljoonan euron tappion, suuremman siis kuin oli yhteenlaskettu positiivinen nettotulos vuosien 2017 ja 2019 välillä.

Juventus on edellisen kerran tehnyt voittoa vuonna 2017. Tappion määrä on sen jälkeen kasvanut joka vuosi. Vuoden 2021 kesäkuussa päättyneellä tilikaudella tappion suuruus oli peräti 209,9 miljoonaa euroa.

Kaiken kaikkiaan jalkapalloseurat ovat siis vain harvoin rahallisesti järkeviä sijoituskohteita, mutta fanien näkökulmasta ne näyttäytyvät mahdollisuutena tukea seuran toimintaa siinä missä pelilippujen ja fanituotteiden ostaminen.