Korkojen nousu näkyy jo amerikkalaisten kukkaroissa – Mitä se tarkoittaa maan talouskehitykselle?

Edullisen rahan aikakausi on tullut tiensä päähän Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltain keskuspankki Fed nosti maaliskuussa ohjauskorkoa ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2018. Seuraava korkokokous pidetään toukokuussa. Silloin ohjauskorkoa nostetaan todennäköisesti joko 25 tai 50 korkopistettä.

Fedin koronnosto-odotukset näkyvät jo amerikkalaisten kukkaroissa. Lainojen hoitokustannukset ovat nopeasti nousseet.

Yhdysvalloissa asuntolainat sidotaan usein 30 vuoden kiinteään korkoon. Amerikkalaispankit voivat vain tietyin ehdoin muuttaa asiakkaan kiinteää korkoa. Asuntolainojen keskimääräinen korko on noussut viime kuukausina nopeasti ja on nyt 4,72 prosenttia. Hetkellisesti korko oli jopa yli viisi prosenttia.

Finanssikriisin 2008 ja 2009 jälkeen 30 vuoden kiinteä korko on ollut yli viisi prosenttia muun muassa vuosina 2010 ja 2011 sekä kahtena päivänä vuonna 2018.

Korkotaso on kuitenkin edelleen erittäin matala, jos vertailukohta on esimerkiksi viimeiset 40 vuotta. Absoluuttista tasoa enemmän merkitystä on nyt korkotason nousun jyrkkyydellä. Yhtä nopeaa ja jyrkkää korkotason nousua ei ole nähty vuosikymmeniin.

Jos kehitys jatkuu samansuuntaisena, 30 vuoden kiinteä korko nousee nopeasti lähelle kuutta prosenttia. Edellisen kerran yli kuuden prosentin korkotaso nähtiin vuonna 2008, siis finanssikriisin ensimmäisenä vuonna.

USA:n 30 vuoden kiinteäkorkoisten asuntolainojen keskimääräinen korko.

Asuntojen hinnoissa on laskupaineita Yhdysvalloissa – Työllisyyskehitys ratkaisee laskun syvyyden

Vuosi 2021 oli poikkeuksellisen vahva USA:n asuntomarkkinoilla. Asuntojen hinnat kallistuivat peräti 16,9 prosenttia. Se on mittaushistorian ennätys.

Asuntomarkkinoille kehittyi edullisen rahan myötä kupla. Asuntojen hinnat ovat nyt USA:ssa korkeammalla tasolla suhteessa kotitalouksien mediaanituloihin kuin kiinteistökuplan huippuvuosina 2005-2007.

Amerikkalainen mediaanikotitalous käytti tammikuussa bruttotuloista 34,2 prosenttia asuntolainojen lyhennyksiin ja korkoihin. Vuotta aiemmin prosenttilukema oli 29,0.

Korkeampien lainakorkojen vaikutus näkyy jo Yhdysvaltain asuntomarkkinoilla. Mortgage Bankers Associationsin mukaan asuntolainahakemukset vähentyivät 9 prosenttia maaliskuussa verrattuna edellisvuoden maaliskuuhun. Viime vuoden maaliskuussa 30 vuoden kiinteä korko oli keskimäärin 3,18 prosenttia.

Asuntojen hintojen ja kotitalouksien mediaanitulojen välinen suhde Yhdysvalloissa.

Omaisuuslajien kuplille on ollut viime vuosikymmeninä tyypillistä, että ne poksahtavat korkojen noustessa ja erityisesti tietyn ajan kuluttua sen jälkeen. Niin kävi teknokuplalle vuosituhannen alussa ja kiinteistökuplalle hieman ennen finanssikriisiä. Vastaava tilanne on mahdollista nytkin, mutta laskun syvyys riippuu Yhdysvaltain työmarkkinoiden kehityksestä.

Tällä hetkellä USA:ssa on vahva työllisyystilanne. Toistaiseksi ei ole siis suurta syytä pelätä asuntomarkkinoiden romahdusta. Maan taloustilanne voi kuitenkin muuttua nopeasti. Makrotalouden data on pehmentynyt viime kuukausien aikana.

Sijoittajan kannattaa siis seurata tarkasti Yhdysvaltain asuntomarkkinoiden kehitystä, sillä se vaikuttaa merkittävästi amerikkalaisten kuluttajien käyttäytymiseen ja sitä kautta USA:n talouskehitykseen.

Myös muiden lainojen rahoituskustannukset ovat kallistuneet – Palkkakehitys laahaa perässä

Myös muiden kotitalouksien kannalta keskeisten lainojen kustannukset ovat kallistuneet Yhdysvalloissa. Esimerkiksi viiden vuoden autolainan keskimääräinen korko oli Bankrate.com-sivuston mukaan nyt huhtikuussa 4,21 prosenttia. Vuotta aiemmin korko oli 3,86 prosenttia.

Palkkakehitys ei ole pysynyt lainakustannusten nousun ja kallistuneiden asuntojen mukana. Se on tietysti huolestuttava asia niin asuntojen hintakehityksen kuin amerikkalaisten ostovoiman näkökulmasta. Yhdysvaltain talouskasvu perustuu paljolti yksityiseen kulutukseen. Nyt kuluttajanluottamus on toden teolla koetuksella.

Korkojen nousu koettelee kotitalouksien lisäksi myös valtioita ja yrityksiä. Luottoluokituksen osalta vakavaraisten amerikkalaisyritysten keskimääräinen yrityslainan tuotto on nyt noin 3,8 prosenttia. Vuoden alussa tuotto oli 2,3 prosenttia. Spekulatiivisten yrityslainojen tuotto on noussut samalla aikavälillä 4,2 prosentista 6,3 prosenttiin.