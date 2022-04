Analyytikko: Huolet hälvenivät Nokian tuloskehityksen yltä

Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark. Kuva: Nokia Oyj.

Nokia ylitti analyytikoiden tulosodotukset ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä Nokian raportoitu liikevaihto kasvoi viisi prosenttia valuuttakurssimuutosten vauhdittamana. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Nokian liikevaihto kasvoi yhden prosentin.

Kasvu oli vahvaa sekä Verkkoinfrastruktuuri- että Pilvi- ja verkkopalvelut -liiketoimintaryhmissä. Vaikka loppumarkkinoiden kysyntä pysyi vahvana, Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän liikevaihto laski pääasiassa toimitusrajoitteiden vuoksi. Myös Teknologia-liiketoimintaryhmän liikevaihto laski johtuen pitkälti lisenssisopimusten uusimisen ajoitusvaikutuksesta.

Tammi-maaliskuun raportoitu liikevoitto oli 354 miljoonaa euroa eli 6,6 prosenttia liikevaihdosta, kun se vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä oli 8,5 prosenttia liikevaihdosta. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 583 miljoonaan euroon edellisvuoden 551 miljoonasta eurosta. Liikevoittoprosentti oli 10,9 prosenttia ja se pysyi samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna.

Tuloskehitys ylitti analyytikoiden konsensusennusteen. Analyytikot olivat odottaneet keskimäärin 519 miljoonan euron vertailukelpoista liikevaihtoa.

Lähde: Nokia Oyj.

Strategiset toimenpiteet tehoavat

Bruttokatteen vahvaa kasvua tasoittivat pitkälti toimintakulujen nousu ja liiketoiminnan muiden tuottojen lasku. Tutkimus- ja kehityskulut kasvoivat edellisvuodesta.

Vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä raportoidun ja vertailukelpoisen liikevoiton ero liittyi ensisijaisesti Venäjään, hankittujen aineettomien hyödykkeiden poistoihin sekä uudelleenjärjestelykuluihin.

Inderesin analyytikko Atte Riikola arvioi, että tulosylitys tuli erityisesti Matkapuhelinverkoista, missä Nokian strategian mukaiset toimenpiteet ja investoinnit kilpailukyvyn parantamiseksi tuottavat nyt tuloksia.

”Komponenttipulasta ja kustannusinflaatiosta huolimatta yksikön bruttomarginaali parani vertailukaudesta 6,6 %-yksikköä, mikä kertoo yksikön käänteen hienosta etenemisestä. Myös Pilvi- ja verkkopalveluiden tuloskäänne eteni hyvin alkuvuodesta”, Riikola toteaa.

Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark kertoo, että kysyntä markkinoilla on edelleen voimakasta ja jatkuneista toimitusketjujen pullonkauloista huolimatta liikevaihto kasvoi ensimmäisen neljänneksen aikana ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta.

Lähde: Nokia Oyj.

Teknologia-liiketoimintaryhmä neuvottelee toimitusjohtajan mukaan parhaillaan tiettyjen lisenssisopimusten uusimisesta, mikä vaikutti ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihtoon.

”Patenttisalkkumme on vahva ja odotamme palaavamme aiemmin kommunikoituun 1,4–1,5 miljardin euron liikevaihtoon vuositasolla”, Lundmark toteaa.

Nokia odottaa koko vuoden liikevaihdoksi 22,9 – 24,1 miljardia euroa ilman valuuttakurssien vaikutusta. Vertailukelpoisen liikevoittoprosentin yhtiö odottaa olevan 11 – 13,5 prosenttia.

”Arvioimme ennusteissa olevan nousupainetta liikevaihdon osalta, ja vahvan Q1-tuloksen myötä myös epävarmuus kuluvan vuoden kannattavuuskehityksen suhteen hälvenee”, Riikola toteaa.

Epäilyt tuloskehityksestä hälvenivät

Nokia arvioi operatiivisen tehokkuutensa nousun ja loppuvuodesta kiihtyvän liikevaihdon kasvun kompensoivan tänä vuonna kustannusinflaation aiheuttamaa painetta marginaaleihin. Nokia uskoo pystyvänsä siirtämään kohonneita hintoja myös asiakashintoihin.

Atte Riikolan mukaan komponenttipulan osalta Nokia on tähän mennessä selvinnyt melko hyvin ja merkkejä tilanteen helpottumisesta loppuvuodesta.

Tulosraportti hälvensi epäilyksiä Nokian tuloskasvua kohtaan.

”Kokonaisuutena Nokian kommentit hälvensivät ainakin meidän aiempia huolia kuluvan vuoden tuloskehityksen yltä. Tätä heijastellen vuoden 2022 ennusteemme nousi, mutta lähivuosien ennusteet pidimme suunnilleen ennallaan. Odotamme nyt Nokian liikevaihdon kasvavan tänä vuonna 5 % 23,3 miljardiin euroon ja vertailukelpoisen liikevoiton olevan 12,3 %. Vuosina 2023-2024 ennustamme kannattavuuden nousevan 13,0-13,2 %:iin”, Riikola toteaa.

Riikolan mukaan Nokian osakkeen arvostus on matala, mutta nykyinen sentimentti luo haasteita kertoimien elpymiselle.

”Osakkeen tuotto-odotus on myös osien summa -laskelmamme valossa erittäin hyvällä tasolla Nokian strategian jatkaessa oikeilla urillaan lähivuosina. Samalla on kuitenkin hyvä muistaa, että Nokian kohdemarkkinoiden pitkällä aikavälillä vakaa kasvunäkymä ja sitä kautta rajallinen tuloskasvupotentiaali rajaa osakkeen hyväksyttäviä arvostuskertoimia.”

Analyytikon mukana viime aikoina Nokian matalien kertoimien suhteellinen houkuttelevuus on myös pienentynyt osakkeiden laskiessa laajalla rintamalla.

Riikola vertaa Nokian arvostusta kilpailijaan Ericssoniin. Omien haasteidensa kanssa painivaa Ericssonia hinnoitellaan vain noin 6x EV/EBIT-kertoimella. Nokian vastaava kerroin on 7,9x kuluvan vuoden tulosennusteella.

Inderesin suositus Nokian osakkeelle on lisää ja osakkeen tavoitehinta on 5,4 euroa. Viimeisin osakkeen kurssinoteeraus on 4,9 euroa, kun osake kipusi perjantaina 4,5 prosenttia vakuuttavan tulosraportin ansioista.