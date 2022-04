Onko Netflixin kasvutarina tullut tiensä päähän? 

Yhtiön markkina-arvosta haihtui yli neljännes tulosraportin jälkeen.

Suoratoistopalvelu Netflix raportoi tiistaina vuoden ensimmäisen kvartaalin tulosjulkistuksen. Yhtiön raportti oli suuri pettymys sijoittajille. Netflixin tilaajamäärä laski ensimmäistä kertaa yli 10 vuoteen. Tilaajamäärä pieneni nettomääräisesti 200.000:lla. Analyytikot odottivat keskimäärin 2,51 miljoonan tilaajan kasvua. Viime vuoden vertailujaksolla yhtiö onnistui hankkimaan nettomääräisesti 3,98 miljoonaa uutta tilaajaa.

Tilaajamäärien heikkoon kehitykseen vaikutti osittain se, että Netflix poistui Venäjän markkinoilta. Se pienensi tilaajien lukumäärää nettomääräisesti 700.000:lla vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Tilaajamäärät laskivat myös Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Niiden nettovaikutus tammi-maaliskuussa oli noin -600.000. Tilaajamäärän laskuun vaikutti todennäköisesti hintojen nostaminen Pohjois-Amerikassa. Joidenkin analyytikkojen mukaan kalliimpi hinta vaikuttaa myös jatkossa negatiivisesti tilaajamäärien kehitykseen.

Netflixin osakekurssi laski jälkimarkkinoilla tulosjulkistuksen jälkeen peräti 25,73 prosenttia ja päätyi 258,90 dollariin. Edellisen kerran osakekurssi on ollut yhtä alhaalla vuonna 2018.

Vuoden ensimmäisen kvartaalin tulos ylitti odotukset

Netflixin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 7,87 miljardia dollaria. Se jäi niukasti odotuksista. Analyytikoiden konsensusennuste oli 7,95 miljardia dollaria. Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta. Viime vuoden ensimmäisellä kvartaalilla se oli 7,16 miljardia dollaria.

Netflixin tuloskehitys oli ensimmäisellä kvartaalilla odotuksia vahvempaa. Yhtiön osakekohtainen tulos oli 3,53 dollaria. Analyytikoiden konsensusennuste oli 2,91 dollaria. Viime vuoden vertailukaudella Netflix teki 3,75 dollarin osakekohtaisen tuloksen.

Netflix arvioi, että sen tilaajamäärät laskevat vuoden toisella kvartaalilla jopa enemmän kuin ensimmäisellä. Yhtiö ennustaa, että se menettää sen aikana peräti kaksi miljoonaa tilaajaa. Analyytikot odottivat 2,4 miljoonaan tilaajan kasvua.

Netflix kommentoi tulosraportissa tilaajamääriä. Yhtiön arvion mukaan peräti 100 miljoonaa kotitaloutta jakaa käyttäjätilin jonkun toisen kotitalouden kanssa. Se heikentää liiketoiminnan kasvupotentiaalia yhdessä kiristyneen kilpailun kanssa.

Netflixin tavoite on löytää vaihtoehtoja kasvun turvaamiseksi. Niitä ovat muun muassa palvelun laadun parantaminen sekä lisäveloitukset tapauksissa, joissa käyttäjätili jaetaan eri kotitalouksien välillä.

Yhtiö aikoo kahden vuoden sisällä ottaa käyttöön edullisemman palvelun. Halvempi vaihtoehto sisältää mainoksia.

Netflixin toimitusjohtaja Reed Hastings on aiemmin kertonut, että ei näe ongelmaa käyttäjätilien jakamisessa. Hastings ei ole halunnut mainoksia sisältävää vaihtoehtoa. Nyt kuitenkin Netflix on pakotettu tekemään muutoksia liiketoimintaan, jotta se onnistuisi jatkossa kasvamaan.

MoffettNathansonin analyytikko Michael Nathanson kertoi uutistoimisto Bloombergille, että yhtiön tekemät muutokset ovat shokeeraavia. Nathansonin mukaan Netflix on vakuuttanut viimeiset viisi vuotta, että niitä ei tehtäisi. Nyt niihin päädyttiin yhden kvartaalin aikana.

Netflixin kasvutarina on uhattuna

Manhattan Venture Partnersin Santosh Rao kommentoi Yahoo Financelle tulosraportin jälkeen, että Netflixin sijoittajatarina tulee nyt arvioida uudelleen. Yhtiön arvottamisessa tilaajamäärät ovat olleet keskeisessä roolissa. Raon mukaan yhtiön osakkeen perusskenaario laskee tilaajamäärien supistuessa.

Netflixin osakkeen arvostustaso on kurssilaskun myötä nyt merkittävästi matalampi. Se ei vielä välttämättä tarkoita, että osake olisi houkuttelevasti hinnoiteltu. Raon mukaan ensin pitää analysoida, onko Netflixin kasvutarina edelleen relevantti.

Myös yhtiön strategian analysointi on tärkeässä roolissa. Netflixin tulisi löytää keinoja kasvaa kannattavasti. Se ei ole helppo tehtävä, sillä kilpailu on suoratoistopalveluissa kiristynyt viimeisen kahden vuoden aikana ja markkinoilla on Netflixiä edullisempia palveluntarjoajia.

Netflix on investoinut viime aikoina pelialaan. Investointien onnistuminen on luonnollisesti epävarmaa. Kannattavan kasvun löytäminen on haastava tehtävä myös pelialalla.

Yhtiö voisi mahdollisesti tehdä suoratoistopalveluunsa myös muita muutoksia, joiden avulla käyttäjät saadaan pidemmäksi aikaa sitoutumaan palveluun. Netflix voisi esimerkiksi tarjota sarjojen kausista vain yhden jakson päivässä tai viikossa, ei siis koko kautta kerralla. Toisaalta myös siinä on riskinsä, osa käyttäjistä kenties saattaisi perua muutoksen vuoksi tilauksensa.

Kaiken kaikkiaan Netflixin kaksi viimeistä tulosraporttia ovat osoittaneet, että yhtiön pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat merkittävästi heikentyneet. Se on tarkoittanut kurssilaskua ja osakkeen matalampaa arvostusta.