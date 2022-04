Sijoitusstrategi: “Säädä osakeylipainoa pienemmälle”

Osakkeet tarjoavat edelleen joukkolainoja parempaa tuottoa, arvioi Nordean päästrategi.

Maaliskuussa osakkeet ovat nousseet selvästi useilla tärkeillä markkinoilla. Osakemarkkinoiden huolet korkojen noususta ja Ukrainan sodasta eivät enää näy globaaleilla osakemarkkinoilla, vaikkakin Helsingin pörssillä on vielä kurottavaa.

Ukrainan sota aiheuttaa kuitenkin taloudelle ja päättäjille päänvaivaa, muistuttaa Nordean päästrategi Antti Saari.

”Epävarmuus energian ja muiden raaka-aineiden saatavuudesta on jo nostanut niiden hintoja, mikä voi kiihdyttää inflaatiota entisestään. Hintojen nousu puolestaan syö kuluttajien ostovoimaa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa palkkatulot ovat kuitenkin viime aikoina kasvaneet hintoja ripeämmin, joten haasteista huolimatta ostovoima on itse asiassa parantunut”, Saari toteaa pankin viikkokatsauksessa.

Edelleen kohtalaisena jatkuva talouskasvu tukee yhä pörssiyhtiöiden tulosten kasvua. Saaren mukaan nyt on myös vihdoin päästy tilanteeseen, jossa liikevaihdon kasvuennusteet ovat nousseet tasoille, jotka vastaavat karkeasti talouden kasvunäkymiä globaalisti.

Keskuspankkien rahapolitiikka on kuitenkin kiristymässä aiemmin arvioitua nopeammin, koska inflaatio on kiihtynyt. Saari huomauttaa, että sijoittajan näkökulmasta markkinat ovat jo varautuneet melko ripeästi kiristyvään rahapolitiikkaan. Rahapolitiikka ei kuitenkaan tuo samanlaista myötätuulta markkinoille, kuin mitä se teki viime vuonna.

Osakemarkkinoiden arvostus ei ole ollut viime aikoina kuplatasoilla, Saari kertoo.

”Itse asiassa esimerkiksi osakemarkkinoiden tulosperusteinen arvostus, P/E-kerroin, on laskenut vuoden 2020 syyskuusta lukien kurssinoususta huolimatta ja on nyt vain hieman pitkän aikavälin keskiarvoaan korkeammalla. Lisäksi osakkeiden riskilisä, eli tuoton lisäys, jota sijoittaja voi odottaa vastineeksi osakkeisiin liittyvästä korkeammasta riskistä, on edelleen melko lähellä viime aikojen keskiarvoaan – globaalisti jonkin verran sen yli. Tämä riskilisä on kuitenkin laskenut tuntuvasti viime viikkoina osakkeiden vahvan nousun jäljiltä.”

Mitä sijoittajan kannattaa tässä tilanteessa tehdä?

Saaren mukaan sijoittajan kannattaa yleensä nähdä muiden pelokkuus mahdollisuutena ja yltiöpäinen myönteisyys syynä olla itse varovainen. Viime viikkoina pohjilta on kuitenkin osakemarkkinoilla elvytty tyypilliseen tapaan ripeää kyytiä, eikä muiden synkistelystä saa enää yhtä reipasta lisänostetta kursseille kuin aiemmin.

Saaren mukaan osakemarkkinoiden tunnelmat ovat edelleen kohtalaisen varovaiset, ja nousun jatkuessa tukevat yhä markkinoita.

”Viime kuukausien kaltaista nostetta sijoittajien liiallisesta synkistelystä ei ole kuitenkaan odotettavissa. Näistä syistä säädämme osakeylipainoa pienemmälle. Odotamme osakkeilta edelleen joukkolainoja parempia tuottoja.”

Nordea pitää Pohjois-Amerikan osakkeet ylipainossa ja Euroopan osakkeet vastaavasti alipainossa. Pankin mukaan kasvun edellytykset ovat paremmat Atlantin toisella puolen, mikä tukee myös tulosten kasvua. Kovan elpymisen jälkeen rakenteelliset huolet sekä Ukrainan kriisi voivat painaa Euroopan osakemarkkinoita.

Suomen osakkeet ovat Nordean allokaatiosuosituksissa peruspainossa.