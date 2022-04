Suuri palkkavertailu – sairaanhoitajan palkka ei ole nöyryyttävä

Hyvinkään sairaala on päivystävä synnytyssairaala, jossa on tarjolla lähes kaikkien lääketieteen erikoisalojen palveluja. Hyvinkään sairaalassa toimii Hyvinkään sairaanhoitoalueen erikoissairaanhoidon ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kuntien ympärivuorokautinen yhteispäivystys. Teksti: hus.fi

Viime viikkojen uutisoinnissa on toistunut sama mantra. Hoitoalan palkat ovat alhaisia tai jopa ”nöyryyttäviä”, kuten lakkoplakaateissa ja ay-pomojen lausumissa annetaan ymmärtää.

Jutussa tuodaan uusia näkökulmia melko yksipuoliseen keskusteluun.

Peruslähtökohta on se, että hoitoala ja terveydenhuolto ovat tehneet todella tärkeää työtä erityisesti koronakriisin aikana, jolloin lisävastuuta ovat tuoneet sekä rokotukset että koronapotilaiden hoitaminen. Tästä kaikesta hoitohenkilöstölle maksetaan.

Alla oleva palkkavertailu perustuu Tilastokeskuksen aineistoon vuodelta 2020. Taulukoissa on kunkin ammattinimikkeen kuukausiansion mediaani eli keskimmäinen havainto.

Kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansiot kuukaudessa ammattiluokituksen (AML 2010) mukaan 2020. Luvut mediaaneja. 1/5 Lähde: Tilastokeskus

Kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansiot kuukaudessa ammattiluokituksen (AML 2010) mukaan 2020. Luvut mediaaneja. 2/5 Lähde: Tilastokeskus

Kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansiot kuukaudessa ammattiluokituksen (AML 2010) mukaan 2020. Luvut mediaaneja. 3/5 Lähde: Tilastokeskus

Kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansiot kuukaudessa ammattiluokituksen (AML 2010) mukaan 2020. Luvut mediaaneja. 4/5 Lähde: Tilastokeskus

Kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansiot kuukaudessa ammattiluokituksen (AML 2010) mukaan 2020. Luvut mediaaneja. 5/5 Lähde: Tilastokeskus

Ammattinimikkeet ovat osin päällekkäisiä. Viimeisen rivin mediaanipalkka 3 150 euroa ei tarkoita suomalaisten keskipalkkaa, vaan eri ammattinimikkeiden keskimmäistä palkkaa, tarkemmin sanottuna kokonaisansiota. Kokonaisansioihin kuuluvat erilaiset lisät, kuten ylityöansiot, työaikalisät, luontoisedut, tulospalkkiot ja muut kertaluontoiset erät.

Luku kuvaa suunnilleen myös kaikkien kokoaikaisten palkansaajien mediaaniansiota. Esimerkiksi Apu-lehden jutussa 1.4.2022 päädyttiin 3 228 euron keskikuukausiansioon, Tilastokeskuksen datan pohjalta sekin. Keskiarvoluku on tätä korkeampi, koska pieni osa ihmisistä tienaa hyvin paljon.



Eri ammatit vaativat eri määrän kouluttautumista. Toisaalta on myös huomioitava riski menettää työpaikka. Se on yksityisellä sektorilla huomattavasti isompi kuin julkisella ja vaihtelee ammateittain. Riski menettää ansioita on puolestaan yrittäjillä todella korkea, mikä näkyi koronakriisissä.

Vertailun vuoksi, Suomessa on noin 180 000 yksinyrittäjää. Noin puolet heistä tienaa alle 2 000 kuukaudessa. Havainto käy ilmi Suomen Yrittäjien Yksinyrittäjäkyselystä, joka tehtiin ennen koronakriisiä ja josta Iltalehti uutisoi 29.8.2019.

Viime kuukausina lakossa olleita ammattiryhmiä on merkitty taulukkoon punaisella. Taulukon palkat ovat suuntaa antavia, eivätkä kuvaa yksittäisten työntekijöiden tai työpaikkojen ansioita.

Vertailusta käy ilmi, että lakossa olleet ja nyt joukkoirtisanomisella uhkaavat sairaanhoitajat tienasivat vuonna 2020 keskimäärin 3 100 euroa kuukaudessa eli suunnilleen keskimääräisen suomalaisen palkansaajan verran.

Sairaanhoitaja Salla – piristävä poikkeus uutisointiin

On yhtäältä hyvä, että hoitoala ajaa nousujohteista kompensaatiokehitystä. Se tuskin ratkaisee hoiva-alan kiinnostavuusongelmaa. Paljon mediatilaa saava ala samoin kuin media ovat jättäneet lähes tyystin tuomatta esiin monet muut todella keskeiset työssäjaksamiseen liittyvät tekijät.

Näitä ovat hyvä esimiestyö, kannustaminen, motivointi, vastuun antaminen, tiedon kulku, palautteen antaminen ja saaminen, viesteihin reagoiminen, rakentavan palautteen sietäminen, työskentelyolosuhteet ja niin edelleen.

Iltalehti uutisoi pääsiäismaanantaina piristävästi erilaisen näkökulman hoitajalakkoon.

Kokenut sairaanhoitaja Salla (nimi muutettu) kertoi jutussa, kuinka ongelmana ovat ”saikuttaminen” ja se, että työ jakaantuu epätasaisesti. Ote jutusta:

”Ne, jotka jatkuvasti ovat poissa, eivät voi saada niin kovaa palkkaa. Soisin kyllä 4 000 euron palkan ehdottomasti sille hoitajalle, joka hoitaa työnsä, mutta en niille, jotka ovat jatkuvasti poissa töistä. Toiset jatkuvasti tekevät tällaisenkin hoitajan työt.” Salla kertoo, että huonot työolot eivät tule pelkästään resurssipulasta, vaan siitä että osa työntekijöistä tekee suurimman osan töistä, kun osa on jatkuvasti ”erilaisilla tekosyillä sairauslomilla”.

Jutussa esiintyvä sairaanhoitaja on asian ytimessä.

Kuinka palkkausta voitaisiin kehittää niin, että se palkitsisi tehdystä työstä aiempaa paremmin, oikeudenmukaisemmin ja kannustavammin? On hieno lukea, että jutun Sallalla on reilu esimies ja hyvä työyhteisö, ja että Salla pystyy vaikuttamaan työhönsä ja työaikoihinsa.

Juuri tällaista hoitoalaa tarvitsemme. Alalle tekisi hyvää myös sukupuolten välinen tasa-arvo ja on siksi hyvä, että julkisuudessa esiintyy aika ajoin miespuolisia hoitajia.

Parhaassa tapauksessa tämä lisää alan vetovoimaa ja vähentää sisäisiä jännitteitä työpaikoilla.

Suoriteperusteisuuteen pyrkiminen olisi mielestäni hyvä tavoite myös palkkaneuvotteluissa. On toki huomattava, että valtaosa alan työntekijöistä ei varmasti ole turhaan ”saikulla”.

Yrittäjän näkökulma

Julkista keskustelua seuratessa välillä tulee tunne, että raha kasvaa puussa ja nykyiset työsopimukset ovat arvottomia.

Viittasin edellä yrittäjään, jollainen itsekin olen. Otan kuvitteellisen esimerkin yksinyrittäjästä. Olkoon hän Kerttu.

Kerttu tekee kuukaudessa keskimäärin kymmenen 400 euron kauppaa, diiliä. Hän voi olla esimerkiksi kouluttautunut käsityöläis- tai palveluyrittäjä, alansa ammattilainen, mikseipä hoitoalaltakin. Hän saa kaupoista 4 000 euroa ja tekee sitä vastaavat työt pieteetillä kuten hoitajat omansa.

Kun kuukauden työt on tehty, hän maksaa 4 000 eurosta arvonlisäveroa 770 euroa valtiolle. Edelleen hän maksaa kuluja kuten työvälineitä, vuokraa ja eläkemaksua. Oletetaan että jäljelle jää noin 2 000 euroa hänen omaan palkkaansa, edellä kuvattu tyypillisen yksinyrittäjän tienesti.

Omasta palkastaan hän maksaa ansiotuloveroa kuten kuka tahansa palkansaaja.

Jos Kerttu on kauppias, myynnin pitää olla toki isompaa vastaavaan palkkaan päästäkseen, koska tavaraostot pienentävät katetta.

Yrittäjänä huomaa ehkä konkreettisimmin, että raha ei kasva puussa. Toki Kerttukin varmasti tähyää järkevään ansiokehitykseen tekemällä asioita tehokkaammin, esimerkiksi pyrkimällä kasvattamaan laskutettavan työn (asiakastyön) osuutta kokonaistyöajastaan.

Yrittäjän esimerkin on tarkoitus kuvata, kuinka jokaista tienattua euroa varten tarvitaan tehty työsuorite. Toki erilaisilla vakuutuksilla saa lisäturvaa esimerkiksi sairastumisen varalta, mutta vakuutukset maksavat.

Nykyistä työsuoritemaisempi ajattelu ja palkitseminen julkisella sektorilla voisivat lisätä työmotivaatiota ja työn arvostusta, parantaa kompensaation korottamisen edellytyksiä ja mahdollisuuksia.

Valtion näkökulma

Suomen valtion budjetti tälle vuodelle ennakoitiin valtioneuvoston toimesta 6,9 miljardia alijäämäiseksi jo syyskuussa 2021, eli ennen Ukrainan sodan alkamista. Talousarvioesityksessä valtion kuluiksi arvioitiin 64,8 miljardia euroa ja tuloiksi 57,9 miljardia.

Riippumatta koronasta ja Ukrainasta, valtion budjetti on voimakkaasti alijäämäinen nyt ja tulevina vuosina. Julkiset menot suhteessa bkt:hen eli talouden kokoon nähden ovat Suomessa euromaiden korkeimpien joukossa, noin 57 prosenttia. (lähde: Veronmaksajat) Se kertoo Suomen satsauksista julkisiin palveluihin, kuten terveydenhuoltoon ja koulutukseen.



Suomen valtionvelka oli maaliskuun lopussa 132 miljardia euroa. Velka on tuplaantunut 12 vuodessa. Valtionvelka suhteessa bkt:hen eli talouden kokoon nähden on kasvanut 28 prosentista vuonna 2008 nykyiseen 51 prosenttiin. (lähde: Valtiokonttori)



Inflaatio eli hintojen nousu nostaa korkoja, mikä nostaa valtionvelasta ja muista veloista maksettavia korkoja tulevina vuosina.

—

Palataan sairaanhoitajiin ja meneillään oleviin työmarkkinaneuvotteluihin. Ammattijärjestöt Tehy ja Super ehdottavat ”sote-alan pelastusohjelmaa”. Ohjelmassa sote-henkilöstön palkkoja nostettaisiin vuosittain 3,6 prosenttia viiden vuoden ajan tavanomaisten sopimuskorotusten lisäksi.

Ylimääräinen palkkavaade tarkoittaisi massiivista 19,3 prosentin korotusta viiden vuoden kuluessa ”tavanomaisten sopimuskorotusten lisäksi”.

Vuoden 2018 tilaston mukaan kuntasektorilla työskenteli 43 200 sairaanhoitajaa ja 44 600 lähi- ja kodinhoitajaa. Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajia työskenteli 16 100, alaluokkien opettajia 22 200 ja varhaiskasvatuksen opettajia 15 200.

Tyypillisesti kuntasektorin palkkavaateet leviävät alalta toisella, ja esimerkiksi opettajilla on myös monivuotinen palkkaohjelmatavoite ja lakkotoimia.

Jos otetaan esimerkkinä edellä mainitut ryhmät ja sovelletaan niiden palkoihin 19,3 prosentin korotus, se tarkoittaisi nykypalkoista laskettuna miljardin euron vuotuista lisäkustannusta valtion menoihin. Tässä ei ole huomioitu palkan sivukuluja – eikä muita kunta-aloja.

Lopuksi

Palaan Sallaan ja Kerttuun. Salla on tehnyt yhden erittäin arvokkaan sopimuksen. Hänen sopimuksensa arvoa nostaa se, että työolosuhteet ja työyhteisö ovat hyviä ja esimies on reilu.

Se sopimus on hänen työsopimus. Se takaa hänelle myös automaattisen erittäin hyvän 25,85 prosentin eläkemaksukertymän suhteessa palkkaan. Tämän maksun maksaa pääosin työnantaja.

Kerttu tekee edelleen niitä diilejä, myy työtään uudestaan ja uudestaan, maksaa eläkemaksuja sen verran kuin maksaa. Molemmat pyörittävät yhteiskuntaa ja pitävät rattaita pyörimässä, ovat osa isoa peliä, jota markkinataloudeksi kutsutaan.

Palaan taulukkoon. Minulle pisti silmään yksi tiedossa ollut epäsuhta. Lääkäreiden ja hoitohenkilöstön palkkaero on iso. Koska Tehyn ja Superin kaltaisiin palkkavaateisiin leviämisvaikutuksineen yhteiskunnalla ei ole varaa, myös sairaanhoitajien kasvanut tehtäväkirjo puoltaisi suoriteperusteisuuden lisäämistä hoitoalan palkkauksessa.

—

Mielestäni hoitoalalla on oma vastuunsa alan arvostuksesta huolehtimisessa viestinnässään. Arvostusta ei lisää harhatiedon levittäminen siitä, että sairaanhoitajan palkka on nöyryyttävä. Hoitoalan palkoilla pärjää Suomessa siinä missä muidenkin alojen, jos kuluttajan rahankäyttö muuten on järkevää. Sairaanhoitaja tienaa keskivertopalkansaajan verran.

Palkkaeroja tasaa onneksi myös progressiivinen verotus. Niin kauan kuin hyvinvointiyhteiskunta julkisine terveys-, koulutus- ja turvallisuuspalveluineen halutaan säilyttää, lääkärin kuuluukin maksaa tienaamastaan lisäeurosta selvästi isompi osa yhteiseen kassaan kuin lähihoitajan.

Palkat ovat ihmisten keksimiä ja sopimia, jonkin verran koulutukseen, osaamiseen, vastuuseen ja kysyntään pohjaavia, mutta eivät ammattien arvostusmittari.

—