Uudenlaisia tekstiilejä valmistava Spinnova julkisti uuden kaupallisen tuotteen vaatemarkkinoille

ARKET on uusin kansainvälinen brändi, joka lanseeraa Spinnovan kehittämästä kuidusta valmistetun kaupallisen tuotteen.

Spinnovan kuidusta ja puuvillasta tehty klassinen miesten päällyspaita on saatavilla kuluttajille huhtikuussa 2022.

Kaksi kuukautta sen jälkeen kun Spinnova toi markkinoille ensimmäisen kaupallisen tuotteensa adidaksen kanssa, kuluttajamyyntiin tulee jo lisää yhtiön kuiduista valmistettuja tuotteita: ARKETista tulee ensimmäinen H&M Groupin alla toimiva brändi, joka tuo kaupallisen SPINNOVA-tuotteen markkinoille.

Tuote on uusi versio ARKETin klassisesta miesten vaaleanharmaasta päällyspaidasta, joka on pehmeä sekoite SPINNOVA-kuitua ja vastuullisesti tuotettua puuvillaa. ARKETin minimalistinen ja modernilla, väljällä leikkauksella varustettu paita on vaihtoehtoehto puvun takille. Rajattu erä paitoja on nyt saatavilla verkossa ja valituissa liikkeissä.

”Missionamme on mullistaa koko kansainvälisen tekstiiliteollisuuden raaka-ainepohja vastuullisilla ja laadukkailla tekstiilimateriaaleillamme. On upeaa nähdä SPINNOVA®-kuituamme hyödynnettävän yhdessä ARKETin ikonisimmista ja ajattomimmista vaatteista”, kertoo Spinnovan toimitusjohtaja ja perustaja Janne Poranen.

Spinnovan kehittämä kuitu on kierrätettävä, vastuullisesti hankitusta puusta ilman haitallisia kemikaaleja valmistettu tekstiilikuitu. Se tuottaa merkittävästi vähemmän hiilidioksidipäästöjä ja kuluttaa 99 prosenttia vähemmän vettä kuin perinteisen puuvillan tuotanto, eikä kuitu sisällä lainkaan mikromuovia.

”Panostamme ARKETilla uusien materiaalien löytämiseen ja olemme ylpeitä saadessamme lisätä SPINNOVA®-kuidun tarkoin harkittuun materiaalivalikoimaamme. Olemme innoissamme siitä, että voimme tarjota kuluttajille tämän innovatiivisen, SPINNOVA®-kuidusta valmistetun tuotteen”, kertoo ARKETin toimitusjohtaja Pernilla Wohlfahrt.

Spinnova on kehittänyt uudenlaisen teknologian tekstiilien valmistamiseen puusta ja jätevirroista kuten nahka-, tekstiili- tai ruokajäte, ilman haitallisia kemikaaleja. Spinnova on sitoutunut käyttämään vain vastuullisia raaka-aineita kuten FSC-sertifioitu puu ja jätevirrat. SPINNOVA-kuitu tuotetaan ilman haitallisia tai monimutkaisia kemiallisia prosesseja, ja se tuntuu luonnollisilta kuiduilta kuten puuvilla ja pellava.

Spinnova on palkittu muun muassa Fast Company -lehden, ISPO:n, Scandinavian Outdoorin, ANDAMin, Monoclen ja Marie Claire UK:n vastuullisiin innovaatioihin liittyvissä kilpailuissa.

Spinnovan ja sen strategisen kumppanin, selluyhtiö Suzanon, yhteinen Woodspin-tehdashanke on edennyt Jyväskylässä suunnitelmien mukaan. Tuotantotilojen arvioidaan valmistuvan loppukesällä 2022, ja tehtaan vuoden 2022 loppuun mennessä.

Tontille sijoittuvat Spinnovan ja Suzanon yhteisyritys Woodspin Oy:n kuitulaitos, Suzano Finland Oy:n mikrofibrilloidun selluloosan jauhatuslaitos sekä Spinnovan pääkonttori ja tuotekehitystoimintoja.

Spinnovan osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki First North -kasvumarkkinapaikalla.