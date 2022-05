Bitcoin-vallankumous etenee

Bitcoin on esillä Keski-Afrikassa, Suomen tullissa sekä Yhdysvaltain eläkesuunnitelmissa.

Viime viikolla Keski-Afrikan tasavallasta tuli toinen valtio El Salvadorin jälkeen, joka nosti Bitcoinin laillisen maksuvälineen asemaan. Aiemmin vain pienempiä itsehallintoalueita, kuten Sveitsin Lugano, Portugalin Madeira ja Hondurasin Prospera olivat tehneet saman.

Samaan aikaan Yhdysvalloissa bitcoinit ovat löytäneet tiensä eläkejärjestelmiin, ja Suomi pyrkii aktiivisesti pääsemään eroon bitcoineistaan.

Maailman köyhimpiin maihin lukeutuva Keski-Afrikan tasavalta on ollut viime vuosikymmenen aikana jatkuneen sisällissodan myllerryksen edessä. Maan talous on pilalla, eikä maalla mene kovin hyvin millään muullakaan mittarilla.

BKT on asukasta kohden vain noin 400 euroa. Keski-Afrikalla ei ole omaa valuuttaa, vaan he käyttävät virallisena maksuvälineenä CFA-frangia (Keski-Afrikan frangi), jolla on kiinteä kurssi euron kanssa, ja jota hallinnoidaan ja taataan Ranskasta käsin. Nyt CFA:n lisäksi maan virallisena maksuvälineenä toimii Bitcoin.

Suomen tullilla on hallussa yhteensä 1981 rikollisilta takavarikoitua bitcoinia. Tulli on selvittänyt jo yli viiden vuoden ajan keinoa hankkiutua eroon bitcoineista, siinä onnistumatta.

Nyt Suomen hallitus tuo vauhtia Tullin suunnitelmiin, kun presidentiltä asti haetulla luvalla aiotaan bitcoinit myydä ja lähettää niistä saada eurot Ukrainaa tukeviin tarkoituksiin. Hallitus myös selvitti mahdollisuutta lähettää bitcoinit suoraan Ukrainan valtion viralliseen osoitteeseen, mutta tarve suorittaa byrokratiaa ja kutsua välikäsiä mukaan jakamaan pottia osoittautui liian suureksi.

Yhdysvaltalainen rahoituspalvelujätti Fidelity mahdollistaa ensimmäisenä verotehokkaan 401(k) eläkesäästämisen bitcoiniin. Fidelityn eläkepalveluita käyttää yli 23 000 yritystä ja 20 miljoonaa työntekijää.

Viime viikolla isoista yrityksistä jo MicroStrategy ja Skybridge ilmoittivat hankkivansa työntekijöilleen mahdollisuuden lisätä bitcoinia eläkesäästösuunnitelmaan Fidelityn kautta. Fidelityn ilmoitus tapahtui vain kuukausi sen jälkeen, kun Yhdysvaltain työministeriö ilmaisi huolensa kryptovaluuttojen sisällyttämisestä eläkesuunnitelmiin.

”Asiakkaamme tarvitsevat monipuolisia sijoitustuotteita ja sijoitusratkaisuja”, kommentoi Dave Gray, työeläketarjoomasta ja -alustoista vastaava johtaja.

Viikon muita tapahtumia

Teksasissa sijaitseva Forth Worth on ensimmäinen Yhdysvaltalainen kaupunki, joka ryhtyy louhimaan ja säilyttämään bitcoinia.

Suomalainen Bitcoin ja kryptovaluutta -vaihdantapalvelu Coinmotion ryhtyi tarjoamaan Bitcoin-taattuja lainoja.

Delubac & Cie on ensimmäinen pankki Ranskassa, joka tarjoaa Bitcoinin kaupankäynti- ja säilytyspalveluita.

Venäjän keskuspankki on ehdottanut perinteisten pörssien sallimista toimia bitcoinilla ja kryptovaluutoilla.

Yli 80 prosenttia El Salvadorin luottokortteja hyväksyvistä yrityksistä hyväksyy nyt myös bitcoinin maksuvälineenä.

Panama antaa Bitcoinille ja kryptovaluutoille laillisen aseman ja poistaa niiden osalta pääomatuloverotuksen.

Dubain luksuskiinteistöjen kehittäjä Damac hyväksyy nyt bitcoinin maksuvälineenä kiinteistöjensä myynnissä.

Brasilian senaatti hyväksyi lain Bitcoinin ja kryptovaluuttojen sääntelyn selkeyttämiseksi.

Kuuba hyväksyi Bitcoin ja kryptovaluuttapörssien lisensoinnin maassa.

Buenos Aires sallii verojen maksun bitcoinissa ja kryptovaluutoissa.

Bitcoinia suojaava laskentateho on kaikkien aikojen huipuissaan.

Ensimmäinen Bitcoinia ja kultaa yhdistävä pörssituote (ETP) on listattu Sveitsin pörssiin.

Bitcoin Core 23.0 ohjelmistopäivitys julkaistiin.

Bitcoin Mining Council raportoi: Bitcoinin laskentateho on noussut 23 prosenttia vuoden takaisesta, ja käytettävän energian määrä on vähentynyt 25 prosenttia, energiatehokkuus parani 63 prosenttia. Uusiutuvaa energiaa on nyt 58 prosenttia verkon energiamixista.

Lainaus Avain Vapauteen -kirjasta

”Bitcoin on jo nyt kehittyvissä maissa paradigman muutos kohti avointa ja hajautettua rahajärjestelmää. Omistamalla Bitcoinia ihminen pystyy takaamaan oikeutensa käyttää ja säilyttää varallisuutta parhaaksi näkemällään tavalla. Bitcoin on hädän hetkellä osoittautunut monelle ihmiselle elintärkeän arvokkaaksi keksinnöksi. Bitcoinin arvokkuus on helppoa ymmärtää alueilla, joissa kriisit ja korkea inflaatio ovat arkipäivää. Niin kutsutuissa hyvinvointivaltioissa Bitcoinin arvokkuuden ymmärtäminen on tapahtunut hitaampaa tahtia.”

Toni Heiskanen & Janne Piiroinen

Blogi on osa Avain vapauteen -viikkokirjettä, joka on maksutta saatavilla osoitteesta avainvapauteen.fi