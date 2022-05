Mistä houkutteleva korko talletuksille?

Fellow Pankki on uusi asiakaslähtöinen pankki, joka palvelee sekä yksityishenkilöitä että PK-yrityksiä.

Pankki syntyi 2.4.2022 toteutetussa yritysjärjestelyssä. Siinä Evli Pankki Oyj jakautui osittaisjakautumisen kautta uudeksi varainhoitoon keskittyväksi Evli Oyj:ksi ja Evli Pankin pankkitoimintaa jatkavaksi yhtiöksi, johon sulautui Fellow Finance Oyj.

Yritysjärjestelyn yhteydessä toteutettiin myös suunnattu anti. Pääomistajat vahvistivat Fellow Pankin pääomarakennetta.

Fellow Pankki Oyj on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla ja sillä on Suomen Finanssivalvonnan myöntämä luottolaitoksen toimilupa. Fellow Pankin talletukset on turvattu lakisääteisellä 100 000 euron talletussuojalla. Talletussuojasta vastaa Suomessa Rahoitusvakausvirasto.

Fellow Pankilla on yli 13 000 talletusasiakasta ja yhteenlasketut talletusvarat ovat yli 230 miljoonaa

euroa. Aktiivisten laina-asiakkaiden lukumäärä on yli 30 000. Pankin palveluksessa on 80 henkilöä.