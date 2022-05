Howard Marks muistuttaa: Markkinapsykologia aiheuttaa ylilyönnit

Kuuluisa varainhoitaja kertaa markkinapsykologian perusteet sijoituskirjeessään.

Howard Marks on markkinakommentaattori, jonka kirjoitukset Warren Buffett sanoo lukevansa heti ensitöikseen. Marks on yksi Oaktree Capitalin perustajista ja hänen näkemyksiään markkinoista seurataan tarkasti.

Uusimmassa kirjeessään Marks ei pyri ennustamaan markkinoiden tulevaa suuntaa, vaan kertaa osakemarkkinoiden psykologiaa, joka johtaa aina markkinoiden ylilyönteihin.

“Kun sijoittajat ovat härkämäisiä [bullish], heillä on tapana tehdä johtopäätös, että kaikki menee ylöspäin ikuisesti ja riippumatta siitä mitä he arvopaperista maksavat joku toinen maksaa siitä vielä enemmän”, Marks kirjoittaa.

Sijoittajien optimismin takia osakkeiden hinnat nousevat nopeammin kuin yhtiöiden tulokset, mikä puolestaan johtaa tyypilliseen osakemarkkinoiden ylilyöntiin. Lopulta sijoitusympäristö tuottaa pettymyksen ja käsitys hintakuplasta johtaa korjausliikkeeseen. Pessimismi saa vallan ja osakemarkkinat laskevat lisää, mikä puolestaan johtaa siihen, että osakkeiden hinnat eivät enää vastaa yhtiöiden tuloksentekokykyä.

Marksin mukaan ensimmäisen koronakevään jälkeiseen kurssiralliin johtivat lähes nollaan painettu ohjauskorko ja sijoittajien luottamus instituutioiden haluun vakauttaa talous keinolla millä hyvänsä. Alhainen ohjauskorko sai tulevaisuuden mahdolliset tuotot näyttäytymään houkuttelevilta. Osakkeiden nousu ruokkii spiraalia ylemmäksi.

Härkämarkkinan ensimmäisessä vaiheessa ensin harvat alkavat ajatella, että asiat kääntyvät parempaan. Toisessa vaiheessa useimmat käsittävät, että asiat ovat jo menossa parempaan suuntaan. Härkämarkkinan viimeisessä vaiheessa kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että asiat paranevat ikuisesti.

“I don’t think investors are actually forgetful. Rather, knowledge of history and the appropriateness of prudence sit on one side of the balance, and the dream of getting rich sits on the other. The latter always wins.”

Sijoittajien suosikit vaihtuvat

Marks muistuttaa, että jokaisessa härkämarkkinassa sijoittajien suurimman kiinnostuksen kohteena ovat uusimmat yritykset ja liiketoimintamallit. Niiden uskotaan muuttavan maailmaa ja tekevätkin niin, mutta arvostustasot tekevät osakkeista usein kehnoja sijoituksia.

Nousumarkkinassa sijoittajat ja yritykset ottavat kiihtyvissä määrin velkaa. Syklin loppuvaiheessa sijoitettu velka ei ole kaava menestykseen. Lisäksi luottoja myönnetään kevein ehdoin ja perustein. Kaikki ovat huolettomia.

Osakemarkkinoille on luonteenomaista, että uutisia tulkitaan myönteisesti ja kielteisesti riippuen sen hetkisestä markkinatunnelmasta. Härkämarkkinassa ajatellaan, että voimakkaasti kasvavat teknoyhtiöt oikeuttavat arvostuksensa kaukaisilla tulevaisuuden voitoillaan. Nyt sijoittajat odottavat välitöntä kassavirtaa. Korkojen noustessa sen arvo on suurempi.

Arvopapereiden hinta perustuu osin fundamentteihin ja toisaalta sijoittajien käsitykseen niistä. Yhtiöt eivät ole muuttuneet viimeisen vuoden aikana suuresti, mutta sijoittajien käsitys on muuttunut dramaattisesti. Nyt olemme härkämarkkinan vastakohdassa.

Mikä on tuleva suunta?

Markkinat eivät kohtele kaikkia yhtiöitä yhdenvertaisesti. Voimakkaimpia laskijoita ovat olleet päättyneen nousumarkkinan voittajat. Sijoittajat suosivat taas aiempaa enemmän arvo-osakkeita.

Viimeisen viikon aikana markkinat ovat korjanneet ylöspäin ennätyspitkän laskujakson jälkeen, mutta se ei välttämättä ole kestävää. Koska Marks ei esitä omaa näkemystään osakemarkkinoiden tilanteesta, sijoittajan tulkittavaksi jää kysymys, onko tämänhetkinen pessimismi ampunut yli yritysten tulevaisuuden tulosnäkymien?

Yritysten tuloskehitystä arvioidessa sijoittajan on syytä pohtia ovatko analyytikoiden ennusteet heikentyvässä talousympäristössä ajantasalla. Factsetin tuoreen “Earnings Insight” katsauksen mukaan S&P 500 yhtiöistä 88 on antanut ohjeistuksen toiselle kvartaalille ja niistä 62 on antanut negatiivisen ohjeistuksen.

Kuten Marks toteaa, markkinapsykologia on muuttumaton ja tulee taas aika, jolloin tulemme näkemään uuden nousujakson. Sille avautuu mahdollisuus, kun sijoittajien tunnelma ja osakkeiden hinnat ovat olleet maanisia tovin aikaa.

Howard Marks esitelmöi toukokuun alussa entisessä opinahjossaan Wharton Schoolissa sijoittamisen riskeistä, joka on taantumauhan alla hyvin ajankohtainen aihe. Esitelmässä Marks nimeää kardinaalivirheeksi sen, että sijoittaja joutuu tai erehtyy myymään pohjahintoihin ja menettää tulevan nousun.