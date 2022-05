Keskuspankkiirit tutustumassa Bitcoiniin

El Salvadorin presidentti Nayib Bukele.

Viime viikolla keskuspankkiirit ja rahoitusviranomaiset 44 valtiosta vierailivat El Salvadorissa.

Osallistujat ovat osa Alliance for Financial Inclusion (AFI) -järjestöä, jonka tavoitteena on ”rahoituspalveluiden saatavuuden parantaminen maailman pankittomille”.

Tapahtumassa esiteltiin muun muassa Bitcoin Beachin tarina, jonka aikana osallistujat kuulivat Bitcoinista ja Salamaverkon hyödyistä tavallisen kansan käytössä.

Puheiden jälkeen osallistujille näytettiin kuinka ladata ja käyttää Bitcoinia ja Salamaverkkoa tukevia lompakkosovelluksia.

Tapahtuman aikana osallistujat kävivät myös El Zontessa (Bitcoin Beach), jossa he pääsivät näkemään ja kokeilemaan bitcoinin käyttämistä arjen maksuvälineenä. Tapahtumasta julkaistiin kuvia keskuspankkiireista ostamassa kahvia bitcoinilla.

El Salvadorin presidentti Nayib Bukele twiittasi aiemmin tapahtuman kattavan vieraslistan.

Viikon muita tapahtumia

Keski-Afrikan tasavallan presidentti kertoo valtion siirtyvän bitcoinin käyttöönotossa seuraavaan vaiheeseen hyvin pian.

Sveitsiläinen jättipankki Julius Baer ryhtyy tarjoamaan bitcoin- ja kryptopalveluita.

Luksuskellovalmistaja Tag Heuer hyväksyy nyt bitcoinin maksuvälineenä verkossa.

Yhdysvaltain edustajahoneen jäsen Byron Donalds esitteli lakiehdotuksen bitcoin-eläketilisijoitusten suojaamiseksi.

Ensimmäiset säännellyt bitcoin- ja kryptopörssit lanseerattiin Qatarissa.

Portugalin verottaja suunnittelee verottavansa bitcoin ja kryptotuloja mahdollisimman pian.

PayPalin perustaja David Sacks kertoi omistavansa bitcoinia.

Sveitsin Luganon kaupunki isännöi ensimmäisen Bitcoin Summer School -ohjelman.

40 Argentiinan lukiota lisää Bitcoinin opetussuunnitelmaan.

Bitcoinia voi ostaa suoraan kahdella suurimmalla luottokortilla Israelissa.

Maksuinfrastruktuurin tarjoaja Primer sallii nyt kauppiaiden maailmanlaajuisesti hyväksyä bitcoinin maksuvälineenä.

Kiina nousi toiseksi suurimmaksi bitcoin-louhijaksi huolimatta vuoden 2021 kiellosta.

Yli 10 miljoonassa osoitteessa on nyt ensimmäistä kertaa yli 0,01 bitcoinia.

Yksi Texasin suurimmista maanomistajista Texas Pacific Land Corp aloittaa bitcoinin louhinnan.

Louisianan osavaltio on hyväksynyt alahuoneessa yksimielisesti lakiesityksen, joka sallii pankkien säilyttää bitcoinia.

Lainaus Avain Vapauteen -kirjasta

”El Salvadorin kansalaisista jopa 70 % elää pankkijärjestelmän ulkopuolella sekä noin 20 % maan BKT:sta syntyy ulkomaan rahalähetyksistä. Perinteisiä välikäsiä käytettäessä ulkomaan rahalähetyksistä peritään jopa 50 % kustannus, kun bitcoinin lähettäminen on mahdollista lähes ilmaiseksi.”

Toni Heiskanen & Janne Piiroinen

Blogi on osa Avain vapauteen -viikkokirjettä, joka on maksutta saatavilla osoitteesta avainvapauteen.fi