Kuinka tehdä tuottoa laskumarkkinassa?

Markkinoilla on aina mahdollisuuksia. Laskumarkkinoilla sijoittajan keinovalikoimassa on kuusi strategiaa.

Varoittelut taantumasta tai jopa lamasta kiihtyvät. Osakekurssit ovat jo tulleet huipputasoiltaan tuntuvasti alas, mutta matkaa voi olla vielä jäljellä. Aktiiviselle sijoittajalle markkinoilla on aina mahdollisuuksia.

Myös passiivisen osakesäästäjän kannattaa tarkastella omaa sijoitustoimintaa kuuden strategian valossa. Voiko omaa sijoitustoimintaa säätää vallitsevaan markkinatilanteeseen sopivammaksi?

1. Kasvata käteispositiotasi

Pääomien liikkeet määrittävät markkinoiden suunnan. Kun keskuspankit kiristävät rahapolitiikkaansa, osakemarkkinoilta poistuu pääomaa. Kun vähemmän pääomaa kilpailee sijoituskohteista, arvopapereiden hinnat laskevat.

Yleisen kurssilaskun vaikutusta omaan varallisuuteen, voi luonnollisesti pienentää kasvattamalla käteisen osuutta sijoitussalkussa. Käteispositio on valinta ja aktiivinen sijoituspäätös. Karhumarkkinoilla onnistumiseksi voi lukea sen, että oma salkku laskee markkinoita vähemmän.

Koska markkinoiden ajoittaminen on vaikeaa, sijoittajan tuskin kannattaa vetäytyä markkinoilta kokonaan. Kuukausipalkasta säästävälle sijoittajalle voi riittää se, että laskumarkkinan alkuvaiheessa pienentää kuukausittaista sijoitussummaa ja laittaa ylijäämän talletustilille odottamaan edullisempia kurssitasoja.

Sijoittajan kannattaakin laatia ostoslista yhtiöistä, jotka täyttävät sijoitusstrategian mukaiset kriteerit, ja määrittää osakkeille tavoiteostohinta.

2. Sijoita arvoyhtiöihin valtavirtaa vastaan

Karhumarkkinoilla yksi sijoittajan strategia voi olla ostaa edullisesti arvostettuja yhtiöitä ja toivoa, että matala arvostus hillitsee niiden kurssilaskua. Vaikka toivo ei ole hyvä ostoperuste, markkinoilta on aina löydettävissä tämän periaatteen mukaisia sijoitusmahdollisuuksia.

Kun erityisesti kuumat teknologiaosakkeet olivat laskussa jo vuoden 2021 alusta lähtien, olivat öljyosakkeet juuri tällainen sijoitusmahdollisuus. Jälkikäteen katsottuna öljy-yhtiöiden arvostustasot kuvastivat suurta pessimismiä ja jopa hyljeksintää, kunnes kävi uudelleen selväksi, ettei maailma vielä selviä ilman öljyä. Tämän vuoden aikana energiasektoria seuraava Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) on noussut miltei 50 prosenttia.

Aktiivinen sijoittaja etsii yhtiötä tai toimialaa, joka on tänään samassa tilanteessa kuin energiasektori oli vuosi sitten.

Sijoittajan vaarana on tarttua kuuluisaan putoavaan puukkoon: osakkeeseen, joka on laskenut 80 prosenttia mutta jonka arvo puolittuu vielä sen jälkeen.

Menestyneimmät sijoittajat käyttävät teknistä analyysiä ostopaikan määrittämiseksi. Karhumarkkinassa sijoittajan kannattaa vähintäänkin odottaa viikkoja tai jopa kuukausia hinnan rauhoittumista vaakaliikkeeksi ennen ostonapille siirtymistä.

3. Vältä kasvuosakkeita ja syklisiä toimialoja

Viimeisen härkämarkkinan kovimpien nousijoiden osakekurssit ovat jo tulleet rytisten alas. Teknologiaosakkeiden markkinapaikka Nasdaq on kokonaisuutena laskenut noin neljänneksen kuluneen vuoden aikana.

Kuumimpien kasvuyhtiöiden osakekursseihin on usein ladattu paljon kasvuodotuksia. Jos yhtiön kasvu on hitaampaa kuin markkinat odottavat, kurssit laskevat voimakkaasti. Näin on käynyt esimerkiksi verkkokauppayhtiö Amazonin ja striimauspalvelu Netflixin viimeisten tulosjulkistusten yhteydessä.

Syklisten yhtiöiden alhaiset arvostuskertoimet voivat johtaa sijoittajia harhaan. Niiden tulokset saattavat olla korkeasuhdanteen ansiosta historiallisen korkeat. Kun tulos lopulta heikkenee kysynnän heikentymisen tai kustannusten nousun seurauksena, arvostuskertoimet nousevat ja osakekurssi laskee.

4. Myy lyhyeksi suosikkiosakkeita

Osakkeiden myyminen lyhyeksi on verrattain harvojen sijoittajien työkalupakissa. Syystäkin, koska lyhyeksi myymisen logiikka toimii päinvastoin kuin tavanomaisen sijoittamisen lainalaisuudet. Lyhyeksi myydessä sijoittajan mahdollinen tuotto on rajallinen mutta tappio voi olla rajaton.

Taitava sijoittaja voi täydentää keinovalikoimaansa erilaisilla instrumenteilla, jotka mahdollistavat hyötymisen kurssilaskusta. Useimmat osakevälittäjät tarjoavat monia erilaisia tuotteita tähän tarkoitukseen. Huolellinen perehtyminen eri instrumentteihin vaatii sijoittajalta aikaa ja erityisesti riskinhallinta on lyhyeksi myydessä ensiarvoisen tärkeää.

5. Sijoita erikoistilanteisiin

Tarkkaavaiselle sijoittajalle erikoistilanteet voivat tarjota markkinoiden yleisestä suunnasta riippumatonta tuottoa. Erikoistilanteita ovat esimerkiksi spin-offit ja yritysjärjestelyt.

Warren Buffettin sijoitusyhtiön Berkshire Hathawayn viimeisin erikoistilannesijoitus on lähes 10 % osuus peliyhtiö Activision Blizzardista, josta Microsoft on tehnyt ostotarjouksen. Markkinat eivät tällä hetkellä usko, että kauppa menee lävitse. Osakkeella käydään kauppaa selkeästi Microsoftin ostotarjousta alhaisemmalla hinnalla. Berkshire Hathaway spekuloi siis sen puolesta, että kauppa menee lävitse ja sen omistamat osakkeet siirtyvät Microsoftille korkeampaan hintaan.

Spin-offissa yhtiö tyypillisesti eriyttää omaksi pörssiyhtiöksi yhden liiketoiminnoistaan. Tällaisessa tilanteessa uuden yhtiön osakkeita usein myydään ilman järkiperusteita. Uusi yhtiö voi esimerkiksi olla markkina-arvoltaan liian pieni institutionaalisen sijoittajan salkkuun. Kun suuret sijoittajat myyvät osakkeita hinnasta välittämättä, voi yksityissijoittajalle avautua ostomahdollisuus. Tulevia ja menneitä spin-offeja voi seurata täältä.

6. Osta laatuyhtiöitä pienissä erissä

Karhumarkkinoilla nähdään nousupyrähdyksiä. Koska markkinoiden ajoittaminen on erittäin vaikeaa, kannattaa sijoituksia tehdä tavanomaista pienemmissä erissä. Näin salkussa on aina kuivaa ruutia, jos orastava nousu pettää ja kurssit jatkavatkin laskuaan.

Vaikka laaja hajautus ei poista markkinariskiä, voi se laskumarkkinassa vaimentaa yksittäisten sijoituskohteiden takaiskuja. Laskumarkkinassa huolellisen sijoitusprosessin merkitys korostuu, kun yleinen kurssinousu ei kannattele huterammalle perustalle rakennettuja liiketoimintoja. Laadukkailla yhtiöillä on tapana selvitä kurssilaskusta pienemmin prosentein.

Osakesäästäjän, joka sijoittaa pitkäjänteisesti ja tarvitsee varojaan vasta kaukana tulevaisuudessa, on usein parasta pitäytyä omassa sijoitussuunnitelmassaan. Karhumarkkinat avaavat kauaskatseiselle sijoittajalle hyviä mahdollisuuksia ostaa laadukkaiden yritysten osakkeita edullisesti.



Kirjoituksen inspiraationa on käytetty Michael Fritzellin uutiskirjettä “Battling a bear market”.