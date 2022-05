Milloin osakekurssilasku päättyy?

Amerikkalaispankin mukaan tulossa on karhumarkkina.

Vuosi 2022 on alkanut osakekurssilaskulla. Syitä siihen on ollut korkea inflaatio, nouseva korkotaso, talouskasvun hidastuminen ja Ukrainan sota.

Suurten amerikkalaisyhtiöiden kehitystä kuvaava ja maailman seuratuin osakeindeksi S&P 500 on halventunut noin 13,5 prosenttia vuoden alun 4796 pisteen huippulukemista. Viime perjantain päätöslukema oli 4123,34 pistettä. S&P 500 -indeksi ei siis vielä ole karhumarkkinassa, jonka rajana pidetään vähintään 20 prosentin kurssilaskua. Sitä vastoin teknologiaindeksi Nasdaq Composite on karhumarkkinassa. Se on laskenut 23 prosenttia viime marraskuun huipuista. Se kuvaa vuosina 2020 ja 2021 muodostuneen osakekuplan keskittyneen erityisesti teknologia-alan yhtiöihin.

Ajautuuko myös S&P 500 -indeksi karhumarkkinaan? Monet sijoitusammattilaiset veikkaavat niin tapahtuvan. Indeksin kehitys on muistuttanut viime kuukausina aiempia laskumarkkinoita.

Bank of American strategi Michael Hartnett tutki aiempia karhumarkkinoita. Viimeisen 140 vuoden aikana USA:ssa on ollut yhteensä 19 vähintään 20 prosentin laskumarkkinaa. Keskimääräinen kurssilasku on ollut 37,3 prosenttia ja karhumarkkinan pituus on ollut 289 päivää.

Sijoittajien näkökulmasta hyvä asia on, että lukumääräisesti peräti 49 prosenttia Nasdaq Compositen yhtiöistä on jo laskenut viimeisen 52 viikon kurssihuipuista vähintään 50 prosenttia. Indeksin yhtiöistä peräti 58 prosenttia on laskenut vähintään 37,3 prosenttia ja 77 prosenttia on karhumarkkinassa eli laskenut vähintään 20 prosenttia.

Vaikka historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta, niin siitä huolimatta Hartnett arvioi, että kurssipohjat saavutetaan ensi lokakuussa, tarkemmin sanoen 19.10.2022. S&P 500 -indeksi laskisi sitä ennen 3000 pisteeseen ja Nasdaq Composite päätyisi 10.000 pisteeseen.

Bank of American viime perjantaina julkaiseman datan mukaan sijoittajat myivät viikon aikana osakkeita yhteensä 3,4 miljardilla dollarilla. Joukkolainoja kuitenkin myytiin sitäkin enemmän, yhteensä 9,1 miljardilla dollarilla. Monet sijoittajat tekivät myyntejä ennen Fedin korkokokousta.

Kaiken kaikkiaan myyntipaineet ovat edelleen olleet maltillisia. Hartnett arvioi tiiminsä kanssa, että jokaista 100 dollarin sijoitusta kohti viimeisen vuoden aikana on nyt myyty vasta kolmen dollarin edestä osakkeita eli käytännössä kolme prosenttia sijoitetusta summasta.

Tammikuusta 2021 alkaen rahaa on virrannut osakkeisiin yhteensä 1,1 biljoonaa dollaria. Keskimäärin sijoittajat ovat menneet mukaan markkinoille, kun S&P 500 -indeksi on ollut 4274 pistettä. Siispä iso osa viimeisen reilun vuoden aikana sijoittaneista ei ole vielä merkittävästi tappiolla.