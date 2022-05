Mitkä kansainväliset teräsyhtiöt ovat nyt sijoittajien suosiossa?

Ukrainan sota vaikuttaa raaka-ainemarkkinaan.

Teräksen hinta on kallistunut jopa 50 prosenttia Ukrainan sodan alkamisen jälkeen. Sodan vaikutukset näkyvät teräsmarkkinoilla myös tuotantokustannusten kallistumisena.

Sveitsiläispankki UBS:n markkina-analyytikko Andrew Jones kommentoi taloussivusto MarketWatchille, että teräksen hinta on nyt alan yhtiöiden näkökulmasta erittäin houkutteleva. Se tarkoittaa korkeita voittomarginaaleja.

Teräsyhtiöillä on ollut länsimaissa haasteita vastata kysyntään. Tarjontaa heikentää Ukrainan terästuotannon supistuminen sekä Venäjän vientirajoitukset.

Sijoittajat arvioivat tällä hetkellä, että teräksen hinta saattaa kuitenkin kääntyä laskuun tulevina kuukausina, koska talouskasvun odotetaan hidastuvan. Arvioiden välillä on kuitenkin paljon hajontaa. Analyytikot ovat kuitenkin lähes yksimielisiä siitä, että teräsyhtiöt ovat nyt houkutteleva sijoituskohde.

Analyytikot suosittelevat nyt varsinkin kolmea teräsalan yhtiötä sijoitussalkkuun

Analyytikoiden suosikkeja ovat teräsalalta ArcelorMittal, ThyssenKrupp ja Salzgitter.

ArchelorMittalin pääkonttori on Luxemburgissa. Amsterdamin osakepörssiin listatun yhtiön historian yksi merkkipylväs oli eurooppalaisen Archelorin yhdistyminen intialaisen Mittalin kanssa vuonna 2006. Yhdistymisen ansiosta siitä tuli maailman suurin teräsyhtiö.

ArchelorMittalin osakekurssi on laskenut tänä vuonna noin 8 prosenttia. Yhtiön ensimmäisen kvartaalin liikevaihto ja tulos kasvoivat kallistuneen teräksen hinnan ansiosta. ArchelorMittalin liikevaihto oli vuoden ensimmäisellä kvartaalilla 21,8 miljardia dollaria. Vuotta aiemmin liikevaihto oli 16,2 miljardia dollaria. Myös tulos kehittyi vahvasti. Nettotulos oli 4,13 miljardia dollaria, kun se vuotta aiemmin oli 2,29 miljardia dollaria.

ArcelorMittal alensi kuitenkin kuluvan vuoden tulosohjeistusta. Se arvioi Euroopan näkymien heikentyneen. Yhtiön toimitusjohtaja kertoi tuloskatsauksen yhteydessä, että pitkän aikavälin näkymät ovat valoisat teräksen fundamenttien osalta.

ArchelorMittalin osake on perinteisillä arvostusmittareilla edullisesti arvostettu suhteessa verrokkiryhmään. Yhtiön P/E-luku toteutuneella tuloksella on 2,3 ja 12 kuukauden tulosennusteilla se on 2,7. Yhtiön osake on myös muilla keskeisillä arvostusmittareilla, kuten EV/EBITDA-, P/CF- ja P/B-luvulla, selvästi sektorin keskimääräistä kertoimia edullisempi.

Analyytikoiden tavoitehinnat ovat yhtiön osakkeelle merkittävästi nykyistä 26,44 euron kurssia korkeampia. Yhtiötä seuraavasta 20 analyytikoista peräti 17 kehottaa ostamaan yhtiön osaketta. Niillä sijoitussuositus on siis joko ”vahva osta” tai ”osta”. Analyytikoiden keskimääräinen tavoitehinta on 41,15 euroa. Se on lähes 56 prosenttia korkeampi kuin osakkeen nykykurssi.

Saksalaisissa teräsalan yhtiöissä on analyytikoiden mukaan paljon nousuvaraa

Analyytikoiden suosikeista ThyssenKrupp ja Salzgitter ovat saksalaisia toimijoita ja ne on listattu Frankfurtin osakepörssiin.

ThyssenKrupp myy teräksen lisäksi teknologian ja teollisuuden komponentteja. Yhtiön ensimmäisen vuosineljänneksen tulos oli odotuksia parempi. Sen oikaistu tulos ennen veroja ja rahoituskuluja oli 802 miljoonaa euroa. Viime vuoden vertailukaudella yhtiön oikaistu tulos ennen veroja ja rahoituskuluja oli 220 miljoonaa euroa. Myös liikevaihdon kehitys oli vahvaa. Se kasvoi 26 prosenttia ja oli 10,6 miljardia dollaria vuoden ensimmäisellä kvartaalilla.

ThyssenKrupp nosti ohjeistusta. Se arvioi koko vuoden tuloksen olevan kaksi miljardia euroa. Aiempi ohjeistus oli 1,8 miljardia euroa. ThyssenKruppin toimitusjohtaja Martina Merz kommentoi osavuosikatsauksessa vahvaa tulosta ja kertoi myös, että geopoliittiset muutokset saattavat vaikuttaa keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä alan tarjontaan ja arvoketjuihin.

Analyytikot odottavat, että ThyssenKruppin kasvu jatkuu vahvana myös vuoden toisella kvartaalilla. Keskimääräinen liikevaihtoennuste on 10,7 miljardia euroa. Viime vuoden vertailukauden liikevaihto oli 8,7 miljardia euroa. Nettotuloksen odotetaan yli tuplaantuvan.

Yhtiön osakekurssi on 8,20 euroa ja se on laskenut vuoden alusta noin 16 prosenttia. Analyytikoiden keskimääräinen tavoitehinta yhtiön osakkeelle on 12,74 euroa. Nousuvaraa siihen on noin 55 prosenttia.

Salzgitterin osake on kallistunut noin viisi prosenttia tänä vuonna. Yhtiön tulos ennen veroja oli vuoden ensimmäisellä kvartaalilla 465,3 miljoonaa euroa. Se oli yhtiöllä ennätyksellisen vahva. Yhtiö nosti huhtikuussa tulosohjeistusta. Se arvioi, että hyödyke- ja energiakustannukset pysyvät nykytasolla. Sama koskee myös teräksen hintaa.

Salzgitterin osake on edullisesti hinnoiteltu suhteessa verrokkeihin. Osakkeen P/E-luku on tulosennusteilla vain 3,4.

Salzgitteria seuraa 17 analyytikkoa. Niistä 12 antaa joko sijoitussuosituksen ”vahva osta” tai ”osta”. Keskimääräinen tavoitehinta on 42,93 euroa. Nousuvaraa siis tämän hetken 33,70 euron osakekurssiin kertyy 27,40 prosenttia.

Kaiken kaikkiaan teräsyhtiöiden liiketoiminnan kehitys riippuu paljolti talouskasvusta. Mikäli Yhdysvallat ja Eurooppaa välttää taantuman ja teräksen hinta pysyy korkeana, niin alan osakkeissa on merkittävästi nousuvaraa nykytasolta. Mahdollinen taantuma jarruttaisi luonnollisesti alan yhtiöiden liiketoimintaa ja vaikuttaisi negatiivisesti myös teräsyhtiöiden osakekurssikehitykseen.