Nämä ovat salkunhoitaja Steven Cohenin osaketärpit

Miljardööri suosii vahvoja osingonmaksajia.

Osakesijoittajilla on nyt tukalin tilanne sitten kevään 2020, jolloin osakemarkkina sukelsi koronapandemian vuoksi. Moni sijoittaja on keventänyt osakepainoaan tai ainakin siirtynyt korkean korkoriskin teknologiayhtiöistä matalamman arvostustason ja paremman inflaatiosuojan arvoyhtiöihin.

Historian saatossa osinkoyhtiöihin sijoittaminen on ollut järkevä sijoitusstrategia varsinkin osakemarkkinoiden kehityksen ollessa sivuttaissuuntaista tai laskevaa.

Iso osa hyvistä osingonmaksajista toimii defensiivisillä toimialoilla. Yhtiön liiketoiminnan defensiivisyys pehmentää arvostuskertoimien supistumista karhumarkkinassa. Esimerkkejä defensiivisistä sektoreista ovat yleishyödykkeet, terveydenhoito ja päivittäistavarat.

Pelkkä alan syklisyys ei vielä kuitenkaan korreloi osingonmaksuhalukkuuden kanssa. Myös tietyillä syklisillä aloilla on tarjolla houkuttelevia osinkoja. Niistä tyypillisiä esimerkkejä ovat kiinteistö- ja rahoitusala.

Vahvaa osinkoa maksavat yritykset ovat usein saavuttaneet kypsän vaiheen elinkaarensa osalta. Siispä kovin kasvu ja samalla suurimmat investoinnit ovat takana. Se näkyy osakkeen matalampana arvostuksena verrattuna kasvuyhtiöihin. Osinkoyhtiöt ovat siis monta kertaa arvoyhtiöitä.

Salkunhoitaja Steven Cohen luottaa kiinteistö- ja energia-alaan

Point72 Asset Managementin Steven Cohenilla on pitkä kokemus sijoitusalalta. Hän on kokenut muun muassa vuoden 1987 pörssiromahduksen, vuosituhannen alun teknokuplan jälkeisen karhumarkkinan sekä finanssikriisin vuosina 2008 ja 2009.

Cohenin viimeaikaisiin osaketärppeihin lukeutuu kaksi vahvaa osingonmaksajaa.

Ensimmäinen Cohenin suosikki on energiayhtiö BP. Kyseessä on Lontoossa pääkonttoriaan pitävä öljy- ja kaasualan jätti, jonka markkina-arvo on noin 82 miljardia puntaa eli noin 96 miljardia euroa.

BP on listattu Lontoon pörssiin, mutta osakkeesta löytyy myös dollaripohjainen ADR New Yorkin pörssissä.

Energiajätti hyötyy luonnollisesti kallistuneesta energian hinnasta. Sijoittajien näkökulmasta myös yhtiön monipuolinen portfolio energiatuotteiden ja toimintojen osalta on tärkeä tekijä riskin hajauttamisen kannalta. BP on aktiivisesti mukana uusiutuvan energian tuotannossa. Se tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä.

Energiajätti poistui Venäjän markkinoilta Ukrainan sodan alkamisen jälkeen. Sen hintalapuksi tuli 25,5 miljardia dollaria ennen veroja.

Öljyjätin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 49,3 miljardia dollaria. BP raportoi 1,92 dollarin oikaistun voitollisen osakekohtaisen tuloksen noudattaen jälleenhankintakustannusmenetelmää. Siinä ei huomioida operatiivisen toiminnan ulkopuolisia kustannuksia, kuten Venäjältä toimintojen alaskirjauksia. Oikaistu tulos oli korkeampi kuin analyytikoiden 1,41 dollarin konsensusennuste.

Yhtiö jakaa osinkoa kvartaaleittain, siis kolmen kuukauden välein. Tuorein kesäkuussa maksettava osinko oli 0,323 dollaria. Se tarkoittaa noin 1,29 dollarin vuotuista osinkoa. BP:n osinkotuotto on tällä haavaa noin 4,2 prosenttia. Se on amerikkalaisittain korkea, sillä S&P 500 -indeksin yhtiöiden osinkotuotto on vain noin 1,6 prosenttia.

BP:n osaketta seuraa 26 analyytikkoa. Niistä neljä antaa sijoitussuosituksen ”vahva osta” ja peräti 15 suosituksen ”osta”. Keskimääräinen tavoitehinta on 494,29 puntaa. Nousuvaraa nykykurssin 425,75 perusteella on noin 16 prosenttia.

Cohenin toinen suosikki takoo myös yli neljän prosentin osinkotuottoa

Toinen Cohenin osinkoyhtiösuosikki on VICI Properties. Kyseessä on kiinteistösijoitusyhtiö, REIT. VICI Properties on tehnyt sijoituksia vapaa-ajan kiinteistöihin. Kiinteistöissä harjoitetaan muun muassa kasino-, peli-, ravintola- ja majoitusalan toimintaa.

Yhtiön kiinteistöportfoliosta löytyy muun muassa 43 pelialan kohdetta sekä 450 ravintolaa, baaria, tai yökerhoa. VICI Propertiesin kiinteistöjen pinta-ala on yhteensä 122 miljoonaa neliötä, mukaan lukien 58 700 hotellihuonetta.

VICI Properties laajensi huhtikuussa toimintaansa yrityskaupalla. Se osti MGM Propertiesin 17,2 miljardilla dollarilla. Yrityskaupan myötä VCI Propertiesin vuotuisen vuokratulon arvioidaan kasvavan noin miljardilla dollarilla.

VICI Propertiesin kuluvan vuoden ensimmäinen vuosineljännes oli varsin vahva, liikevaihto kasvoi 11 prosenttia vuodessa ja oli 416,6 miljoonaa dollaria. Liikevaihto oli hieman korkeampi kuin analyytikoiden 412,16 miljoonan dollarin konsensusennuste. Nettotulos jäi kuitenkin vajaaksi suhteessa ennusteisiin ja oli 240,38 miljoonaa dollaria. Analyytikot odottivat keskimäärin 292,76 miljoonan dollaria nettotulosta.

VICI Properties on hyvä osingonmaksaja. Viimeisimmän osingon yhtiö maksoi huhtikuun alussa. Se oli 36 senttiä osaketta kohti. Kiinteistösijoitusjätti maksaa osinkoa kolmen kuukauden välein. Siispä viimeisimmän osingon perusteella vuotuinen osinko olisi 1,44 dollaria. Se tarkoittaa noin viiden prosentin osinkotuottoa.

Cohen ei ole ainoa, joka uskoo VICI Propertiesiin. JPMorganin analyytikko Anthony Paolone arvioi, että yhtiön tuloskasvu on jatkossa vähintään neljän prosentin luokkaa. Sitä tukee vahva vapaa kassavirta ja vuokrasopimusten hinnankorotukset.

VICI Propertiesin osaketta seuraa yhteensä 21 analyytikkoa. Niistä kahdeksan on antanut sijoitussuosituksen ”vahva osta” ja kahdellatoista suositus on ”osta”. Analyytikoiden keskimääräinen tavoitehinta on 35,28 dollaria. Nousuvaraa nykykurssiin 28,96 dollaria verrattuna on noin 22 prosenttia.