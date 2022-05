Nokian Renkaat kyntää vaikeuksissa – onko osake jo kontrasijoittajan ostopaperi?

Nokian Renkaat on menettänyt leijonan osan markkina-arvostaan. Se saattaa houkutella piensijoittajia ostonapin ääreen.

Rengasyhtiö on ollut yksi Helsingin pörssin jyrkimmin Ukrainan sodasta ja Venäjään kohdistuvista talouspakotteista kärsivistä pörssiyhtiöistä. Yhtiön markkina-arvosta on sulanut puolessa vuodessa lähes 60 prosenttia.

Huhtikuun lopussa Nokian Renkaat perui aiemman vuotta 2022 antamansa tulosohjeistuksen. Syynä ohjeistuksen perumiselle oli Ukrainan sota ja siitä aiheutuva merkittävä epävarmuus. Yhtiö odottaa nyt, että vuonna 2022 sen liikevaihto ja liikevoitto laskevat merkittävästi vuoteen 2021 verrattuna.

Euroopan Unioni ilmoitti 8. huhtikuuta uusista pakotteista Venäjää vastaan, jotka vaikuttavat Nokian Renkaiden liiketoimintaan. Pakotteet kieltävät renkaiden tuonnin Venäjältä EU:hun, kieltävät tiettyjen raaka-aineiden viennin EU:sta Venäjälle ja rajoittavat kuljetuksia Venäjältä ja Venäjälle.

Rengasyhtiön mukaan pakotteilla on merkittävä vaikutus Nokian Renkaiden kykyyn valmistaa renkaita Venäjällä sekä myydä renkaita Venäjällä ja EU:ssa, erityisesti Keski-Euroopan alueella.

Mikä on Venäjän markkinan merkitys?

Venäjä on ollut Nokian Renkaille tärkeä markkina-alue erityisesti rengastuotannossa.

Viime vuonna Venäjä muodosti noin 20 prosenttia Nokian Renkaiden liikevaihdosta, ja peräti 80 prosenttia Nokian Renkaiden henkilöautonrenkaista valmistettiin Venäjällä. Venäjällä valmistettujen renkaiden raaka-aineista noin puolet tuotiin Venäjälle maan ulkopuolelta. Raaka-aineiden saatavuus ja niiden logistiikka tulevat vaikuttamaan merkittävästi yhtiön kykyyn jatkaa tuotantoa Venäjällä.

Yhtiö on nyt päättänyt vauhdittaa suunnitelmiaan investoida uuteen tuotantokapasiteettiin Euroopassa ja jatkaa tuotantokapasiteettinsa kasvattamista tehtaillaan Nokialla Suomessa ja Daytonissa Yhdysvalloissa. Suunnitelmien mukaan Nokian Renkaiden Pohjoismaissa myytävät renkaat valmistetaan tulevaisuudessa Nokialla ja Pohjois-Amerikassa myytävät renkaat Daytonissa sekä Nokialla.

Renkaiden tuontirajoitteet eivät vaikuta yhtiön raskaiden renkaiden liiketoimintaan, koska kaikki Nokian Renkaiden raskaat renkaat valmistetaan Suomessa. Raskaiden renkaiden myynti ja vienti Venäjälle lopetettiin sodan vuoksi.

Toimitusjohtaja Jukka Moisio kertoi tammi-maaliskuun tulosraportin yhteydessä, että sen tuotteiden saatavuuden varmistamiseksi yhtiö on aktivoinut helmikuussa varautumissuunnitelmat ja aloittanut esimerkiksi renkaiden siirtämisen lähemmäksi asiakkaita, raaka-aineiden saatavuuden varmistamisen sekä tiettyjen avaintuoteryhmien tuotannon siirtämisen Venäjältä muille tehtaillemme.

”Olemme jatkaneet kapasiteetin kasvattamista Suomen- ja Yhdysvaltain-tehtailla ja nopeutamme suunnitelmia investoida uuteen kapasiteettiin Euroopassa. Näillä toimilla vähennämme riippuvuutta Venäjän tuotannosta ja hajautamme valmistuskapasiteettia maantieteellisesti”, Moisio kertoo.

Moision mukaan Ukrainan sota vaikuttaa merkittävästi vuoden 2022 taloudelliseen tulokseen, erityisesti kolmannelta vuosineljännekseltä alkaen.

”Suuresta epävarmuudesta ja muuttuvasta toimintaympäristöstä johtuen sodan lopullisia vaikutuksia toimintaamme on tässä vaiheessa mahdotonta arvioida. Pakotteilla on merkittävä vaikutus kykyymme valmistaa renkaita Venäjällä sekä myydä renkaita Venäjällä ja Keski-Euroopan alueella.”

Moision mukaan keskipitkällä aikavälillä tuotantokapasiteetin lisääminen Eurooppaan on yksi yhtiön tärkeimmistä tavoitteista.

Arvostuskertoimet matalia

Nokian Renkaat teki viime vuonna 1,7 miljardin liikevaihdolla 268 miljoonan liikevoiton ja 1,8 euron osakekohtaisen tuloksen. Analyytikoiden konsensusodotus tälle vuodelle on 1,4 miljardin liikevaihto, 153 miljoonan liikevoitto ja 1,0 euron osakekohtainen tulos.

Rengasyhtiön kurssilasku on painanut alas arvostuskertoimia. Inderesin ennusteilla kuluvan vuoden P/E-kerroin on 14x, EV/EBITDA-kerroin 6,3x ja tasepohjainen P/B-kerroin 1,1x.

Inderesin analyytikko Joonas Korkiakoski arvioi kuitenkin, että arvostuskertoimet ovat absoluuttisesti matalat, mutta samalla tulosennusteisiin liittyvä epävarmuus ja toimintaympäristön yleinen ennalta arvaamattomuus ovat poikkeuksellisen korkeita.

Osakkeen halpuus on analyytikon mukaan näennäistä.

”Tätä heijastellen pidämme osaketta lyhyellä aikavälillä ainoastaan näennäisesti halpana ja saatavilla olevaa tuotto/riski -suhdetta heikkona. Näkemystämme tästä tukee lisäksi se, että 1) mikäli Venäjän liiketoiminta jouduttaisiin alaskirjaamaan, osakkeen pohjataso löytyisi 8,7 euron osakekohtaisesta tasearvosta sekä 2) se, että tuossa tilanteessä jäljelle jäävillä omaisuuserillä (ei uutta tuotantolaitosta) ja niiden kestäviksi arvioimillamme tuloksenteko- ja pääoman tuottokyvyillä yhtiön käypä arvo olisi 10-13 euroa osakkeelta.”

Inderesin suositus Nokian Renkaille on vähennä. Osakkeen tavoitehinta on 13 euroa, mikä vastaa tämän hetken kurssinoteerausta.

Sijoittaja ja sijoituskirjailija Mika Hyttinen ruotii Nokian Renkaiden tilannetta yllä olevalla Youtube-videolla.

Hyttisen mukaan Nokian Renkaat on yhtiö, joka jakaa sijoittajien mielipiteitä jyrkästi. Joidenkin mielestä rengasyhtiö on nyt ”ostopaperi” ja hyvä sijoituskohde, koska esimerkiksi osakkeen arvo on laskenut merkittävästi.

Hyttisen mukaan Nokian Renkaiden osakkeeseen on leivottu nyt ne yhtiön vaikeudet, jotka ovat luettavissa yhtiön julkistamista tiedoista. Siksi halventunut osakkeen hinta on huono peruste sijoittaa Nokian Renkaisiin.

Hyttinen esittää videolla toisenlaisen näkökulman Nokian Renkaiden tilanteeseen. Kuten Joonas Korkiakoski, myös Hyttinen korostaa yhtiöön liittyvää epävarmuutta.