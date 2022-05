Tanskalainen energiayhtiö Ørsted kasvaa vauhdilla, mutta pankin mielestä se on myös turvasatamasijoitus epävarmoina aikoina.

Monikansallinen ja Tanskan Fredericiassa kotipaikkaansa pitävä Ørsted A/S on Tanskan suurin energiayhtiö. Se on rakennettujen offshore-tuulipuistojen määrällä mitattuna maailman suurin merituulivoiman kehittäjä ja se on rakentanut noin 30 prosenttia maailman merituulivoimaloiden rakennetusta tuotantokapasiteetista.

Yhtiö tuottaa peräti 90 prosenttia sähköstä uusiutuvista lähteistä ja sen tavoitteena on yltää 95 prosentin uusiutuvien osuuteen vuoteen 2023 mennessä ja 99 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä.

Yhtiön liikevaihto nousi tammi-maaliskuussa 78 prosenttia vertailukaudesta 33,8 miljoonaan Tanskan kruunuun. Liikevaihdosta 64 prosenttia syntyi merituulivoimaloista. Liikevoitto nousi vieläkin enemmän, 149 prosenttia 7,3 miljoonaan kruunuun.

Yhtiö odottaa käyttökatteen nousevan tänä vuonna 19-21 miljoonaan kruunuun, kun se viime vuonna oli 15,8 miljoonaa kruunua.

Danske Bankin analyytikko Casper Blom toteaa pankin aamukatsauksessa, että Ørsted on merituulivoimaprojektien kehittämisen kuningas ja Danske Bank uskoo sen olevan näin jatkossakin.

Yhtiön arvostus pörssissä on vakaalla pohjalla.

”Pystymme selittämään 75 % nykyisestä markkina-arvosta jo tunnetuilla ja turvatuilla projekteilla, mikä on mielestämme erittäin houkutteleva sisäänpääsy tulevaisuuden mahdollisuuksien maailmaan katsovaan yritykseen”, Blom toteaa.

Danske Bank ennustaa vuoden 2022 käyttökatteeksi ennen uusia kumppanuuksia 22,1 miljardia kruunua, mikä siis osuus yhtiön oman ohjeistuksen ylälaitaan ja vähän ylikin.

”Epäilemme, että Bioenergy & Other –divisioonan korkean energian hinnan jatkuva hyöty on keskeinen selitys sille, että olemme ohjeistuksia edellä”, Blom toteaa.

Analyytikko pitää tanskalaisyhtiötä turvallisena sijoituksena.

”Vaikka mikään yritys ei ole saari, uskomme, että Ørsted tarjoaa jonkin verran turvasatamaa epävarmoina aikoina. Etenkin UK:n tukirakenteet tarjoavat hyvän suojan inflaatiota sekä nousevia korkoja vastaan ja velan sovittamisen ja johdannaisten muodostama yhdistelmä jättää vain 20 % tuloista nettoinflaatioriskille.”

Danske Bank arvostaa Ørstedin osien summa -lähestymistavan avulla, jolloin pankki arvioi jokaisen liiketoiminta-alueen ja tuulipuiston erikseen. Näin yhtiön arvoksi tulee osaketta kohden 930 kruunua, mikä on myös Danske Bankin 12 kuukauden tavoitehinta. Tavoitehinta ylittää selvästi tämän hetken 783 kruunun kurssinoteerauksen.

Tavoitehinnasta 591 Tanskan kruunua osakkeelta selittyy jo tunnetuilla ja varmistetuilla projekteilla, mikä tarkoittaa, että vain 25 prosenttia osakkeen nykyisestä hinnasta muodostuu tulevaisuuden kasvumahdollisuuksista.

”Pidämme tätä houkuttelevana yritykselle, jolla on sellaisia kasvumahdollisuuksia mitä Ørsted etsii”, Blom toteaa.

Danske Bank antaa energiayhtiön osakkeelle edelleen ostosuosituksen.