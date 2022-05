Uusi viikko osakemarkkinoilla – Jatkuuko kurssinousu?

Viime viikolla keskeiset osakeindeksit kallistuivat yli kuusi prosenttia.

Osakemarkkinoilla nähtiin vahvin viikko sitten marraskuun 2020. Monen mielestä kurssinousu on ollut tyypillistä karhumarkkinoiden palautumisrallia ja että lasku jatkuu korkojen noustessa ja talouskasvun hidastuessa.

Kiristyvän rahapolitiikan, korkean inflaation ja hidastuvan talouskasvun vuoksi on vaikea uskoa, että osakekurssinousu olisi vielä kestävällä pohjalla. Kurssirallin jatkuminen kohti tammikuun alun lukemia tarkoittaisi todennäköisesti, että inflaatio merkittävästi rauhoittuisi ja sen myötä taantumahuolet väistyisivät.

Yhdysvaltain keskuspankin tarkasti seuraama PCE-inflaatio hiipui hieman huhtikuussa. Kuluttajahintojen nousu hidastui maaliskuun 6,6 prosentista 6,3 prosenttiin. Inflaatio on siis kenties hieman tasaantumassa, mutta se on edelleen huimasti yli Fedin tavoitteen.

Historian perusteella inflaatio ei todennäköisesti rauhoitu lähikuukausina lähelle Fedin kahden prosentin tavoitetta. Yleensä korkotason noston vaikutukset näkyvät reaalitaloudessa kunnolla vasta useiden kuukausien kuluttua.

Makrotalousdata on heikentynyt viime kuukausina. Yhdysvaltain kuluttajasentimentti on tällä hetkellä matalimmalla tasolla sitten vuoden 2011, jos sitä arvioidaan Michiganin yliopiston kyselyllä. Lisäksi USA:n BKT supistui vuoden ensimmäisellä kvartaalilla.

Myös yritysten yllä on tummia pilviä. Yhtiöiden voittomarginaalit ovat paineessa korkean inflaation vuoksi. Monet yhtiöt ovat laskeneet tulosohjeistustaan.

Työmarkkinoiden tilanne on todennäköisesti heikentymässä Yhdysvalloissa

Viimeaikaiset uutiset teknoyhtiöiden lomautuksista ja rekrytointien jäädyttämisistä lisäävät epävarmuutta myös työmarkkinoilla.

Insight Investmentsin salkunhoitaja Scott Ruesterholz kommentoi taloussivusto MarketWatchille, että huonot uutiset saattavat näkyä vasta kuukausien kuluttua työllisyystilastoissa.

Salkunhoitaja kertoi myös, että tällä hetkellä yhtiöiden osavuosikatsauksissa on eniten vaihtelua sitten vuoden 1987. Se johtuu erityisesti epävarmoista inflaationäkymistä.

Ensi perjantaina julkaistaan seuraava työmarkkinoiden tilasto USA:ssa. Ruesterholz odottaa, että maatalouden ulkopuolisten työpaikkojen lukumäärä kasvaa 275 000:lla toukokuussa. Huhtikuussa kasvu oli 428 000. Ekonomistien konsensusennuste toukokuulle on 391 000.

Salkunhoitaja arvioi, että huomio työmarkkinoiden tilastoissa keskittyy paljolti tuntipalkkojen kehitykseen. Se antaa suuntaa inflaation osalta. Ruesterholz arvioi, että tuntipalkkojen nousu tasaantuu. Huhtikuussa ne nousivat 5,5 prosenttia vuodessa.

Inflaatiokehitys näyttää talouskasvun ja osakemarkkinoiden suunnan

Viime viikolla sijoittajien näkemykset koronnosto-odotuksista hieman heikkenivät, koska Yhdysvaltain bruttokansantuote supistui ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Sijoittajien ei kannata kuitenkaan olla liian optimistisia sen suhteen, että Fed vähentäisi merkittävästi koronnostoja.

Jeffriesin rahamarkkinaekonomisti Thomas Simons arvioi, että Fed on keskittyneempi inflaatioon kuin sijoitusmarkkinoiden kehitykseen.

Joukkolainapuolen treidaajat arvioivat, että Yhdysvaltain CPI-inflaatio on yli kahdeksan prosenttia myös touko- ja syyskuun välillä. Maaliskuun tilaston mukaan inflaatio oli 8,5 prosenttia ja huhtikuun tilasto näytti kuluttajahintojen nousun olleen 8,3 prosenttia vuodessa.

Simonsin mukaan sijoitusmarkkinoilla on jatkossakin odotettavissa negatiivista sentimenttiä. Sijoitusinstrumenttien hintojen lasku alkaa kuitenkin jossakin kohtaa tukemaan kurssikehitystä.

Keskeisistä osakeindekseistä S&P 500 on nyt korjausliikkeen piirissä. Se on laskenut vuoden alun huipuista noin 14 prosenttia.

Nasdaq-osakeindeksi on karhumarkkinassa. Se on halventunut vuoden alusta 22 prosenttia ja viime marraskuun huipuista noin 25 prosenttia. Merkittävä osa kurssilaskusta selittyy arvostuskertoimien supistumisella, ei niinkään tulosennusteiden muutoksilla.

Huomionarvoista on, että yli puolet S&P 500 -indeksin kovimmista nousupäivistä on ollut viimeisen 20 vuoden aikana karhumarkkinan aikana. Siispä tälläkin kertaa on mahdollista, että kovien nousupäivien jälkeen osakemarkkinat kääntyvät taas laskuun.

Capital Economicsin John Higgins arvioi, että S&P 500 -indeksin pohja saattaisi löytyä 3750 pisteestä. Perjantain päätöslukema oli 4158 pistettä.