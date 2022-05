Hypo: Pienten asuntojen hinnat laskevat

Yksiöiden hinnat erkaantuivat isoista asunnoista 2010-luvulla finanssikriisin jälkeen. Ensiasunnon ostajien on sen jälkeen ollut hankalampi päästä omistusasuntopolulle. Kuva: Hypo.

Hypon ennusteen mukaan asuntojen reaalihinnat laskevat tänä vuonna. Eniten laskuvaraa on pienissä asunnoissa.

Asuntokauppa hiljeni maalis–huhtikuussa, kun Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan jatkui, inflaatio kiihtyi ja korot nousivat, kertoo Hypo tuoreimmassa asuntomarkkinakatsauksessaan. Kauppaa käydään silti enemmän kuin vuonna 2019, eli ennen koronaa, sotaa tai plussakorkoja.

Hypon mukaan pieniä asuntoja valmistuu nyt ennätyksellisesti kasvukeskuksiin, mutta samaan aikaan kysyntä kohdistuu lisäneliöihin, joita halutaan etätöiden vuoksi.

Hypon arvion mukaan yksiöiden hinnat laskevatkin jopa kasvukeskuksissa tänä vuonna, mikä kertoo markkinoiden toimivuudesta. Sen sijaan suuremmat asunnot kallistuvat yhä etenkin kasvukolmion kärjissä, koska kysyntää riittää ja tarjonta on vähäisempää.

Yksiöiden hinnoissa sinänsä on laskuvaraa, sillä niiden hinnat karkasivat isompien asuntojen kehityksestä 2010-luvulla.

”Pienten asuntojen hintojen lasku on toivottu asia, sillä ensiasunnon ostajat pääsevät paremmin kiinni omistusasuntopolulle. Yksiöiden hinnat ovat yhä nousseet 15 prosenttia enemmän kuin suurten asuntojen hinnat vuodesta 2008 lähtien”, Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus sanoo.

Nimellishinnat nousevat, reaalihinnat laskevat

Hypo ennustaa, että asuntojen nimellishinnat nousevat niukasti tänä ja ensi vuonna, mikä tarkoittaa käytännössä reaalihintojen selvää laskua. Inflaatio ja palkat kasvavat hintoja enemmän.

Jopa pääkaupunkiseudulla reaalihinnat tulevat alaspäin, vastaavia lukuja on viimeksi nähty finanssikriisissä.

Koko maan asuntomarkkinoille Hypo ennustaa 1,5 prosentin nousua tänä vuonna ja 0,5 prosenttia ensi vuonna. Pääkaupunkiseudulla vastaavat luvut ovat tänä vuonna 2,5 ja ensi vuonna 2,0 prosenttia.

Hypon mukaan asuntokaupan ristivedossa korostuvat ennätyksellinen työllisyys, vahvat talouspuskurit ja nousevat palkat. Kolikon toisella puolella tilannetta mustaavat raju inflaatio, ensimmäistä kertaa kuuteen vuoteen plussalla olevat korot sekä Venäjän ruma riski Suomelle.

Venäjän hyökkäyssodan jatkuminen lisää osaltaan ihmisten epävarmuutta. Sota lisää huolia etenkin ostajien ja rakentajien mielessä.

”Myyjät eivät heti anna alennusta pyyntihinnastaan, joten myyntiajat pitenevät ja kaupanteko hidastuu. Maalis- ja huhtikuu jäivät hyvin heikoiksi, eikä loppukevät näytä paljon paremmalta”, Brotherus arvioi.

Maisterit opiskelevat ja muuttavat pois

Etätöiden yleistyminen ja oppilaitosten opintosalien sulkemiset korona-aikana näyttivät alkuun johtavan siihen, että kasvukaupunkien vetovoima hiipuu.

Toisin kuitenkin kävi kävi.

Hypon mukaan koronakriisi ei suinkaan pysäyttänyt vastavalmistuneiden maistereiden muuttoliikettä, vaan Helsingin vetovoima on vahvistunut. Monien yliopistojen haasteena on osaajien pitäminen tutkintojen jälkeen, koska opiskelupaikkakunta toimii valtaosalle maistereista välietappina, kun he miettivät sijoittumistaan asumaan ja töihin.

”Maistereiden asuinvalinnat ennakoivat ja kertovat aluetalouden ja asuntomarkkinoiden suunnasta, sillä he ovat parhaassa iässä aloittamaan työuraa ja perustamaan perhettä. Nuorten perheiden valinnat ohjaavat asuntokysyntää tulevina vuosikymmeninä”, Hypon ekonomisti Juho Keskinen kertoo.