Sijoituskirjailija Mika Hyttinen havainnollistaa sijoitusfilosofiaansa uudella Youtube-kanavalla

Uudella Youtube-kanavalla sijoituskirjailija pyrkii selventämään sijoittamaan liittyviä monimutkaisia asioita yksinkertaisesti.

Sijoituskirjailija Mika Hyttinen on tullut tunnetuksi Warren Buffettin sijoitusstrategian puolestapuhujana ja ajoittamisen vaikeuden korostajana.

”Ei ajoittaminen ole mahdotonta, se on enemminkin erittäin vaikeaa. Mielestäni on tuottavampaa keskittyä helpompiin ja yksinkertaisempiin asioihin”, toteaa Hyttinen.

Vaurastu kuin Warren Buffett -kirjassaan Hyttinen esittelee Buffettin sijoitusfilosofian. Buffett on Hyttisen mukaan bisnessijoittaja, joka ei arvioi osakkeita tunnuslukujen perusteella eikä seuraa muiden sijoittajien tekemisiä, ei pörssi-indeksiä eikä edes tuoreimpia talousennusteita. Hän ei yritä suojautua hintojen volatiliteetilta, koska juuri volatiliteetti tarjoaa erinomaisia ostomahdollisuuksia. Bisnessijoittaja etsii hyvää bisnestä hyvään hintaan ja omistaa pitkäjänteisesti ilman turhaa kaupankäyntiä.

Hyttinen on sijoituskirjojensa lisäksi ylläpitänyt Youtube-kanavaa, jossa hän on kertonut sijoitusfilosofiastaan. Nyt hän on avannut uuden Youtube-kanavan, jonka nimi on Analyysitoimisto Volanen & Tilinen. Nimeen sisältyy pienoinen sanaleikki.

Lyhyellä ensimmäisellä uuden kanavansa videolla Hyttinen kertoo, miten hän jatkossa aikoo sijoitusaiheita lähestyä.

Toisella uuden kanavan videolla Hyttinen pohtii Stockmannin tilannetta, markkina-arvoa, näkymiä ja tavoitehintaa.