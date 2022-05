Ammattisijoittaja: Tässä Stockmannin suurin riippakivi

Stockmann ajautui virheittensä vuoksi yrityssaneeraukseen. Nyt yhtiö on kuitenkin löytämässä oikean suunnan.

Kriisiyhtiö Stockman päätti jättää hakemuksen yrityssaneerausohjelmaan huhtikuussa 2020. Yhtiön yrityssaneerausmenettelyn selvittäjä, asianajaja Jyrki Tähtinen antoi selvityksensä yhtiöstä elokuussa 2020.

Tähtisen mukaan Stockmannin saneeraustarve perustui kolmeen syyhyn: liialliseen velkaantumiseen, aikaisempiin epäonnistuneisiin liiketaloudellisiin päätöksiin tavarataloliiketoiminnassa ja lopulta koronaviruspandemian aiheuttamaan äkilliseen ja jyrkkään myynnin laskuun niin tavaratalo- kuin myös Lindexin liiketoiminnassa ja tästä aiheutuneesta välittömästi uhanneesta maksukyvyttömyydestä.

Yhtiö on saanut vuoden 2021 aikana tervehdytettyä toimintaansa. Konsernin liikevaihto nousi viime vuonna 899 miljoonaan euroon edellisvuoden 791 miljoonasta eurosta, jossa oli nousua 11,2 prosenttia vertailukelpoisilla valuuttakursseilla. Liiketulos oli 82,1 miljoonaa euroa, kun edellisvuonna liiketulos oli rankasti tappiolla 270 miljoonaa euroa.

Stockmann on toteuttanut helmikuussa 2021 hyväksyttyä yrityssaneerausohjelmaa järjestelmällisesti. Joulukuussa 2021 Stockmann solmi sopimukset Tallinnan ja Riian tavaratalokiinteistöjen myynnistä ja pitkäaikaisesta takaisinvuokraussopimuksesta uuden omistajan kanssa.

Tämän vuoden maaliskuussa Stockmann kertoi, että se oli yrityssaneerausohjelman mukaisesti sopinut Helsingin keskustassa sijaitsevan tavaratalokiinteistönsä myymisestä työeläkevakuuttaja Kevalle.

Kaupan arvo on 400 miljoonaa euroa, josta kaupan yhteydessä maksettava summa on noin 391 miljoonaa euroa. Loppuosa huomioidaan lähivuosien vuokrassa. Arvioitu nettotuotto on noin 4,2 prosenttia.

Positiivinen kehitys on jatkunut tänäkin vuonna.

Tammi-maaliskuussa Stockmannin liikevaihto nousi vertailukelpoisin valuuttakurssein 27 prosenttia edellisvuodesta 196 miljoonaan euroon. Oikaistu liiketulos oli edelleen tappiollinen -3,7 miljoonaa euroa, mutta sukellus ei ollut yhtä syvä kuin vuotta aiemmin, jolloin se oli -21 miljoonaa euroa.

Stockmann odottaa konsernin liikevaihdon kasvavan ja oikaistun liiketuloksen olevan selvästi positiivinen.

Toimitusjohtaja Jari Latvanen kertoo, että Lindex teki erittäin vahvan tuloksen, jossa oikaistu liiketulos parani 13,1 miljoonalla eurolla 5,5 miljoonaan euroon. Myös Stockmann-divisioona teki erinomaisen tuloksen parantaen oikaistua liiketulostaan 4,8 miljoonalla eurolla -7,3 miljoonaan euroon.

”Ensimmäinen neljännes on kummallekin divisioonalle perinteisesti negatiivinen kausivaihtelun vuoksi”, Latvanen muistuttaa.

Toimitusjohtajan mukaan Lindexin ensimmäisen neljänneksen tulos oli kaikkien aikojen paras myynti- ja liiketulos, mikä johtui myynnin kasvusta kaikissa kanavissa ja kaikilla liiketoiminta-alueilla.

”Kivijalkamyymälöiden myynti kasvoi 47.5 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, ja digitaalinen myynti (verkkokauppa ja kolmansien osapuolien myynti) kasvoi 8,2 %. Tämä yhdessä hyvien marginaalien ja tehokkaan kustannusten hallinnan kanssa tuki divisioonan hyvää liiketulosta.”

Yhtiö on myös keventänyt tasettaan. Stockmann on nyt myynyt Tallinnan, Riian ja Helsingin tavaratalokiinteistöt.

”Kiinteistökaupan myyntituloilla Stockmann maksaa täysimääräisesti takaisin sekä vakuudellisen saneerausvelan että riidattomat vakuudettomat saneerausvelat, jotka ovat tällä hetkellä yrityssaneerauksen maksuohjelman alaisia”, Latvanen kertoo.

Latvasen mukaan tavaratalokiinteistöjen myynnin jälkeen Stockmannin tase on entistä vahvempi ja korolliset velat huomattavasti pienemmät.

Sijoituskirjailija Mika Hyttinen pohtii Stockmannin tilannetta lyhyesti yllä olevalla videolla. Hyttisen mielestä Stockmannin markkina-arvo on ”epäilyttävän alhainen suhteessa faktoihin”.