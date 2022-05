Terra Lunan romahdus viikon puheenaihe kryptomarkkinoilla

Kryptomarkkinat jatkoivat tällä viikolla tulenpunaista laskuaan osakemarkkinoiden vanavedessä.

Ylivoimainen puheenaihe oli kuitenkin poikkeuksellinen tapahtumaketju, kun vielä vähän aikaa sitten markkina-arvoltaan suurimpien kryptovaluuttojen joukossa ollut Terra Luna, sekä sen liikkeellelaskema vakaavaluutta UST romahtivat rumasti alkuviikosta.

Kirjoitushetkellä Terra Luna on romahtanut käytännössä täysin, kurssin heiluessa 0,0004 dollarin paikkeilla, kun se vasta viikko sitten oli jopa 80 dollarissa.

Terran romahdus alkoi kun sen liikkeellelaskema, ennen romahdusta kolmanneksi suurin vakaavaluutta UST menetti “peginsä” eli sidoksensa dollarin arvoon. UST on algoritminen vakaavaluutta, joka pyrkii seuraamaan Yhdysvaltain dollarin arvoa mahdollisimman tarkasti.

UST:n sidosta saatiin hieman paikkailtua ensimmäisen romahduksen jälkeen, mutta kirjoitushetkellä se on romahtanut takaisin nyt jo 0,17 dollarin kohdille.

Romahduksen vaikutuksena oli myös se, että Luna Foundation Guardin oli alettava myymään bitcoin varantojaan tukeakseen UST:n dollarisidosta, joka myös osiltaan vauhditti bitcoinin kurssilaskua, ja lisäsi paniikkia markkinoilla.

Kryptomaailmalla on viikolla spekuloitu romahduksen syitä.

Kaikille romahdus ei kuitenkaan tullut täysin yllätyksenä. Asiantuntijat ovat pidempään jo kritisoineet Terra Lunan sekä sen taustalla pyörivän Luna Foundation Guardin rakennetta. Tarkkoja syitä romahdukselle ei ole vielä tiedossa, mutta spekulaatioissa on, että kyseessä oli isovaraisten markkinapelureiden spekulatiivinen hyökkäys.

Tapahtumaketjun vaikutukset vielä pimennossa, onko uutta lainsäädäntöä odotettavissa?

Terran lohkoketju kerettiin jo kerran pysäyttämäänkin romahduksen johdosta. Terran ja UST:n välisen algoritmisen rakenteen myötä Terra on myös joutunut printanttaamaan massiivisen määrän lisää Luna tokeneita pystyäkseen vastamaan arbitraasikauppaan UST tokenilla, joka on vastaavasti myös laskenut Lunan arvon lähelle nollaa.

Vaikka kryptomarkkinat ovat tunnetusti välillä äärimmäisen volatiiveja, on Terra Lunan kaltainen täysromahdus poikkeuksellinen tapahtuma jopa kryptomaailmassa, ja sen kaikkia vaikutuksia on vaikea vielä arvioida.

Terra Lunan ja UST:n romahdus aiheutti heijastusvaikutuksia koko markkinaan, kun paniikki levisi avotulen lailla. Toinen vakaavaluutta, USDT aiheutti myös sydämentykytyksiä, kun sen dollarivastaavuus putosi dollarin alapuolelle väliaikaisesti, mutta on sen jälkeen palannut takaisin. USDT on kuitenkin fundamentaalisesti erilainen vakaavaluutta kuin UST, joten sen romahtaminen on epätodennäköisempää.

UST:n romahdus herätti myös välittömästi huomion päättäjien keskuudessa, kun Yhdysvaltain valtionvarainministeri Janet Yellen käytti Terraa ja UST:ä esimerkkinä vakaavaluuttojen vaarasta, sekä ilmoitti uusien lakipykälien tulon koskien vakaavaluuttoja.

Epävarmuuden keskellä on hyvä muistaa oma sijoitussuunnitelma

Pölyn laskeuduttua saamme varmasti parempaa kuvaa tapahtumista. Nähtäväksi jää mitkä ovat tämän poikkeuksellisen viikon vaikutukset pidemmällä aikavälillä.

Turbulentissa markkinassa on hyvä palata omaan sijoitussuunnitelmaan, ja huomata, että kurssien pudotukset eivät ole muuttaneet fundamentteja kryptojen taustalla. Kurssit voivat lyhyellä aikavälillä liikkua kumpaan tahansa, mutta pitkän aikavälin sijoitussuunnitelman omaavien ei tarvitse kurssikäyriä päivittäin seurailla.

Erilaisia kryptovaluuttoja on nykyään tuhansia, joten on odotettavaa, että osa niistä ei tule lopullisesti säilymään, mutta esimerkiksi Bitcoin jatkaa puksuttamistaan, eikä sen fundamenteissa ole muutoksia ollut, vaikka markkinat hieman panikoivatkin.