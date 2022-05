Miksi Teslan markkina-arvo sukeltaa?

Teslan toimitusjohtaja Elon Musk.

Sähköautovalmistaja Teslan osake on ollut viime viikot jyrkässä pudotuksessa. Syitä laskuun on useita.

Sähköautovalmista Teslan osake on kokenut pörssissä kovia viime kuukausina. Osake on romahtanut jo 43 prosenttia viime marraskuun huippulukemastaan. Tuolloin marraskuun alussa Teslan osake kävi 1244 dollarissa, mutta on sen jälkeen vajonnut vain 707 dollariin.

Osakkeen laskulle on useita syitä.

Yksi ongelma on Kiinan koronatilanne ja maan poikkeuksellisen tiukat koronarajoitukset. Uutistoimisto Reuters sai käsiinsä Teslan sisäisen muistion, jonka mukaan Tesla on joutunut keskeyttämään suuren osan tuotannostaan Shanghain tehtaallaan. Syy keskeytykseen johtuu toimitusketjun haasteista, kun yhtiö ei saa sähköautoihinsa kaikkia tarvittavia osia.

Muistion mukaan Shanghain normaali päivätuotanto on noin 1200 autoa, mutta toukokuun alkupuolella yhtiö tuotti vain alle 200 autoa päivässä.

Tesla toimitti hieman yli 310 000 autoa kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä, mikä ylitti hieman edellisen vuosineljänneksen toimitusmäärät. Edellisvuoden ensimmäiseen vuosineljännekseen nähden toimitukset kasvoivat 68 prosenttia.

Toimitusmäärien kasvu oli odotusten mukainen, sillä Wall Streetin analyytikoiden konsensusodotus oli hieman alle 309 000 toimitusta.

Tuotannossa oli kuitenkin haasteita jo tammi-maaliskuussa. Yhtiö valmisti hieman yli 305 400 autoa tammi-maaliskuussa, kun edellisenä vuosineljänneksenä tuotanto oli yli 305 800 autoa.

Tipahtaminen pois ESG-indeksistä

Toinen Teslan markkina-arvoa nakertava syy saattaa löytyä S&P 500 -osakeindeksin vastuullisen sijoittamisen ESG-versiosta. Tätä ESG-versiota ylläpitävä S&P Dow Jones Indices kertoi vastikään vuosittaisista päivityksistä indeksin sisältöön. Eniten huomiota herätti Teslan poistaminen indeksistä.

Syy Teslan poistamiseen on S&P Dow Jones Incidesin mukaan siinä, että Teslan liiketoimintavat ja työolot eivät ole riittävät pitämään sitä ESG-listalla. Teslaa on esimerkiksi syytetty rasismista sen Fremontin tehtaalla. Teslan ESG-pisteet olivat kokonaisuutena koko autoalan heikoimmat.

S-Pankin sijoitusjohtaja Mika Leskinen kertoo, että ESG-luokituksessa arvioidaan käytännössä kahta asiaa: mitä yritys valmistaa sekä miten yritys valmistaa tuotteitaan ja miten sillä menee sidosryhmiensä kanssa.

Teslan tapauksessa itse lopputuote ei Leskisen mukaan ole ESG-luokituksen kannalta ongelma, koska lopputuotteena on päästötön auto.

Sen sijaan sähköautovalmistajan toiminnassa on haasteita.

”Teslaa seuranneet tietävät, että yhtiöllä on esiintynyt omiin päästöihinsä liittyviä ongelmia. Teslan sijoitus ei mairittele esimerkiksi Massachusettsin yliopiston alaisen instituutin Toxic 100 Air Polluters -indeksissä. Sijaluku 22 on heikompi kuin vaikkapa öljy-yhtiö Exxon Mobilella”, Leskinen toteaa.

Leskisen mukaan lisäksi Teslalta puuttuu strategia päästöjensä vähentämiseksi, eikä se ole laatinut pörssiyhtiöille tyypillisiä periaatteita liiketoiminalleen.

”Lisäksi Teslan tapa hoitaa viranomaisen kanssa onnettomuuksiin liittyviä tutkintoja laski S&P Globalin tekemää ESG-luokitusta”, Leskinen toteaa.

Kasvuosakkeet laskupaineessa

Teslan laskua selittävät myös muut kuin yhtiötä itseään koskevat tekijät.

Viime viikkojen ja kuukausien lasku on koetellut erityisesti kasvu- ja teknologiayhtiöitä. Esimerkiksi teknologiapainotteisen Nasdaq-indeksin suurimpien yhtiöiden Nasdaq 100 -indeksi on romahtanut puolessa vuodessa 25 prosenttia eli viidenneksen.

Kasvuyhtiöiden laskun taustalla on ennen kaikkea USA:n kiristyvä rahapolitiikka.

Kun keskuspankki Fed on vähitellen kiristänyt rahahanoja, nostanut ohjauskorkoa ja viestittänyt myös tulevasta rahapolitiikan kiristymisestä, ovat kasvuosakkeiden arvot laskeneet. Keskuspankki taistelee sitkeästi korkealla pysyvää inflaatiota vastaan.

Kun markkinoiden odotukset korkotason noususta kiihtyvät, tulevat kasvuosakkeet vähemmän houkutteleviksi. Se johtuu siitä, että kasvuosakkeiden teoreettinen arvo perustuu arvoyhtiöitä enemmän kauempana tulevaisuudessa oleviin tuottoihin. Kun nämä tuotot diskontataan laskentakorolla nykyhetkeen, on laskentakorolla iso vaikutus teoreettiseen arvoon. Kohonnut diskonttokorko laskee reilusti kasvuyhtiön arvoa.

Joko osake on ostohinnoissa?

Viimeaikaisista haasteista huolimatta Teslan pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat erinomaiset. Yhtiön sähköautot myyvät kuin häkä ja yhtiö on pystynyt lisäämään tuotantoaan esimerkiksi uudella Berliinin tehtaallaan. Tesla on myös pystynyt välttämään kilpailijoitaan paremmin toimitusketjuihin liittyvät ongelmat.

Viime vuonna yhtiö kasvatti liikevaihtoa 31,5 miljardista dollarista 53,8 miljardiin dollariin. Analyytikoiden konsensusodotus tämän vuoden liikevaihdolle on peräti 86,5 miljardia dollaria.

Kasvun odotettaan myös olevan entistä kannattavampaa. Viime vuonna Tesla takoi 21 prosentin tuoton omalle pääomalle ja tälle vuodelle analyytikoiden odotuksissa on jo 34 prosentin oman pääoman tuotto.

Analyytikot odottavat yhtiöltä edelleen kovaa tuloskasvua. Analyytikoiden konsensusennusteen mukaan viime vuoden 4,9 dollarin osakekohtainen tulos yli kaksinkertaistuu tänä vuonna 11 dollariin. Ensi vuodelle odotuksissa on jo 14,7 dollarin osakekohtainen tulos.

Vaikka osake on sukeltanut, ei myöskään sijoittajien luottamus yhtiön kasvuodotuksiin ole romuttunut. Sen osoittavat osakkeen arvostuskertoimet.

Analyytikoiden konsensusennusteella laskettu vuoden 2022 P/E-kerroin on yhä niinkin korkea kuin 65x. Ensi vuoden ennusteella kerroin on 48x. Kuluvan vuoden EV/Ebitda-kerroin on sekin korkea, 34x.

Analyytikoiden konsensuksen mukainen tavoitehinta Teslan osakkeelle on 948 dollaria, mikä ylittää selvästi tämän hetken kurssinoteerauksen.